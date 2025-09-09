ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ
სი ძინპინი: ჩინეთი მზად არის ჩრდილოეთ კორეასთან ურთიერთობების გასაძლიერებლად
ჩინეთის პრეზიდენტმა, ჩრდილოეთ კორეის 77-ე საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით, კიმ ჩენ ინს გაუგზავნა შეტყობინება, რომელშიც ფხენიანთან „სტრატეგიული კომუნიკაციის გაძლიერებას“ დაჰპირდა.
/ Reuters
9 სექტემბერი 2025

ჩინეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა, ჩრდილოეთ კორეის დაარსებიდან 77 წლისთავის გამო, ჩრდილოეთ კორეის ლიდერ კიმ ჩენ ინს გაუგზავნა მისალოცი შეტყობინება, რომელშიც აღნიშნა, რომ ჩინეთი მზად არის ჩრდილოეთ კორეასთან სტრატეგიული კომუნიკაციის გასაძლიერებლად.

ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო Xinhua-ს ცნობით, სის შეტყობინებაში ნათქვამია, რომ ჩინეთი მზად არის განაგრძოს მჭიდრო თანამშრომლობა ჩრდილოეთ კორეასთან რეგიონული და გლობალური მშვიდობისა და განვითარებისთვის. სიმა ხაზი გაუსვა, რომ ისინი მზად არიან გააძლიერონ სტრატეგიული კომუნიკაცია, შეინარჩუნონ მჭიდრო კონტაქტები და თანამშრომლობა ჩინეთსა და კორეის სახალხო-დემოკრატიულ რესპუბლიკას (კსდრ) შორის მეგობრობის გასავითარებლად.

სიმა ყურადღება გაამახვილა ორი ქვეყნის „სოციალისტურ საქმეზე“ და აღნიშნა, რომ ორივე მხარემ უფრო დიდი წვლილი უნდა შეიტანოს რეგიონულ და გლობალურ მშვიდობასა და განვითარებაში.

დიპლომატიური ურთიერთობები

კორეის ნახევარკუნძულის მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს იაპონიის ოკუპაციისგან გათავისუფლების შემდეგ, ჩრდილოეთში კომუნისტური რეჟიმი დამყარდა. 1948 წლის აგვისტოში აირჩიეს ახალი უმაღლესი სახალხო ასამბლეა, ხოლო 3 სექტემბერს გამოცხადდა ახალი კონსტიტუცია.

კსდრ ოფიციალურად 1948 წლის 9 სექტემბერს გამოცხადდა, როდესაც კიმ ირ სენი გახდა პირველი პრემიერ-მინისტრი.

წელს, ორი ქვეყანა დიპლომატიური ურთიერთობების 76-ე წლისთავს აღნიშნავს.

კიმ ჩენ ინი გასულ კვირას სპეციალური მატარებლით გაემგზავრა პეკინში და სი ძინპინთან და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ერთად მონაწილეობა მიიღო ჩინეთის დიდ სამხედრო აღლუმში. ჩინეთის უდიდესი სამხედრო აღლუმის მეორე დღეს, კიმმა პეკინში სი ძინპინთან გამართულ სამიტზე პირობა დადო, რომ განუწყვეტლივ განავითარებს ურთიერთობებს ჩინეთთან.

