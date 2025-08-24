მსოფლიოში ცნობილი მუსიკოსი სამი იუსუფი ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ, სტამბოლში სცენაზე წარსდგა. კონცერტს, სახელწოდებით „Ecstasy: ორ ზღვას შორის“, 25 000 ადამიანი დაესწრო.
კონცერტი იუსუფმა თურქულენოვანი მისასალმებელი სიტყვით გახსნა: „კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. ღმერთმა დალოცოს თურქეთი და თურქული სამყარო. ღმერთმა დაიფაროს მთელი კაცობრიობა. ღმერთმა სრულიად დაიცვას ერი ბოროტებისგან და ჩვენი ყველა ლოცვა ღაზაში, პალესტინაში მყოფ ჩვენს დებსა და ძმებს ეკუთვნის. ჩვენ გვესმის თქვენი, ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. თურქეთი და კაცობრიობა ყოველთვის თქვენს გვერდითაა, ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი“, - განაცხადა მან.
იუსუფმა აღნიშნა, რომ მისთვის დიდი პატივია სცენის გაზიარება მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსულ გამორჩეულ მუსიკოსებთან და დასძინა: „სტამბოლი და ეს ქვეყანა ჩემი გულის სიღრმეშია“.
კონცერტზე იუსუფს ჩინეთიდან, საფრანგეთიდან, ინგლისიდან და ესპანეთიდან ჩამოსული ცნობილი არტისტები და თურქი ვოკალისტები შეუერთდნენ.
პირველი შესრულება ესპანურად და მიძღვნა ღაზას
იუსუფმა კონცერტი 2019 წელს დიდი მოწონებით ცნობილი ნაწარმოებით, „ნასიმით“ გახსნა და მსმენელს ამავე კომპოზიციის ხელახლა შესრულებით დაემშვიდობა.
მომღერალმა, რომელიც სცენაზე 75-კაციან ორკესტრთან ერთად გამოვიდა, თავისი ახალი ალბომი „Ecstasy“ პირველად ამ კონცერტზე წარადგინა.
საკონცერტო პროგრამა, რომელიც სპეციალურად ამ საღამოსთვის შექმნილ ნაწარმოებებს მოიცავდა, მოიცავდა „Between Sea and Sky“, შესრულებული მეჰთერანის თანხლებით, „In That Ocean“ - მრავალშრიანი რიტმებითა და მელოდიებით, შთაგონებული მევლანასა და იუნუს ემრეს სიტყვებით, და ესპანური პოეზიით გამორჩეული ნაწარმოებები „Eterna“ და „Amada“, რომლებიც იუსუფმა პირველად შეასრულა ესპანურად.
ამ ორ ნაწარმოებს თან ახლდა ფლამენკოს შემსრულებელი მორო.
იუსუფმა ასევე, ფუზულის ლექსებზე შექმნილი კომპოზიცია „The Meeting“ ღაზას მიუძღვნა.
კონცერტიდან მიღებული შემოსავლის ნაწილი პალესტინასა და ღაზაში ჰუმანიტარული კრიზისით დაზარალებულთა დასახმარებლად გაიღება.