თურქეთის პრეზიდენტის, რეჯეფ თაიფ ერდოღანის მეუღლის, ემინე ერდოღანის მიერ აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის მეუღლის, მელანია ტრამპისთვის გაგზავნილმა წერილმა ღაზაში არსებულ ჰუმანიტარულ კრიზისთან დაკავშირებით, მსოფლიო პრესაში დიდი გამოხმაურება ჰპოვა.
წერილი, რომელშიც ემინე ერდოღანი მელანია ტრამპს მოუწოდებს, უკრაინის ომის მიმართ გამოჩენილი მგრძნობელობა ღაზაში არსებული ჰუმანიტარული კრიზისის მიმართაც გამოიჩინოს, მსოფლიო პრესაში მრავალი სააგენტოსა და ახალი ამბების ვებგვერდის მთავარ თემად იქცა.
ინგლისი
ინგლისურმა მაუწყებელმა კომპანია BBC-მ ემინე ერდოღანის წერილი გააზიარა სოციალური მედიის პლატფორმის X-ის ანგარიშზე, რომელსაც დაახლოებით 50 მილიონი გამომწერი ჰყავს და ასევე Instagram-ის ანგარიშზე, რომელსაც 29.4 მილიონი გამომწერი ჰყავს.
BBC-მ წერილთან დაკავშირებით თავის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ სტატიაში გამოიყენა სათაური „თურქეთის პირველი ლედის მოწოდება მელანია ტრამპისადმი ღაზელი ბავშვებისთვის“.
სტატიაში ხაზგასმულია ემინე ერდოღანის წერილში მოყვანილი ფრაზა: "ჩვენ უნდა გავაერთიანოთ ჩვენი ხმა და ძალა ამ უსამართლობის წინააღმდეგ", სადაც ემინე ერდოღანი მელანია ტრამპს მოუწოდებს ხმა აიმაღლოს ღაზაში ტანჯული ბავშვების გამო.
გაზეთი „The Telegraph“-იც თავის სტატიაში აღნიშნავს, რომ წერილი მიზნად ისახავს მელანია ტრამპის ჩართვას ღაზაში სამშვიდობო ძალისხმევაში.
სტატიაში აღნიშნულია, რომ თურქეთის პირველი ლედი, ემინე ერდოღანი, წერილში მოუწოდებს ღაზაში ბავშვების გადარჩენისკენ.
სააგენტო Reuters-მა წერილთან დაკავშირებულ ახალ ამბავში სათაურად გამოიყენა: „თურქეთის პირველი ლედი მელანია ტრამპს ღაზის საკითხზე საუბრისკენ მოუწოდებს“.
ინფორმაციის მიხედვით, ემინე ერდოღანმა წერილში აღნიშნა, რომ მელანია ტრამპის მიერ ამ თვის დასაწყისში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინისთვის უკრაინასა და რუსეთში მყოფი ბავშვების შესახებ გაგზავნილმა წერილმა შთააგონა.
ინგლისურმა არხმა „Sky News“-მა ასევე აღნიშნა, რომ თურქეთის პირველმა ლედიმ მელანია ტრამპს წერილი მისწერა და სთხოვა, რომ ომით დაზარალებული უკრაინელი ბავშვების მიმართ გამოჩენილი ინტერესი ღაზაში მყოფი ბავშვების მიმართაც გამოეჩინა.
ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ემინე ერდოღანმა წერილში გაიხსენა მელანია ტრამპის თანაგრძნობა კონფლიქტებში დაღუპული 648 უკრაინელი ბავშვის მიმართ და მოუწოდა მას, იგივე მცდელობა გამოიჩინოს ღაზელი ბავშვებისთვისაც.
საფრანგეთი
ფრანგულმა ჟურნალმა „Le Point“-მა, სტატიაში სათაურით „ჩვენ უნდა გავაერთიანოთ ჩვენი ხმები: ემინე ერდოღანი მელანია ტრამპს ღაზის ბავშვების მხარდაჭერისკენ მოუწოდებს“, აღნიშნა, რომ ერდოღანმა ტრამპს სთხოვა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან ღაზის ბავშვების მდგომარეობის შესახებ ისაუბროს.
სტატიაში ნათქვამია, რომ ერდოღანმა ტრამპს ასეთი მოწოდებით მას შემდეგ მიმართა, რაც გაერო-ს ანგარიში გამოქვეყნდა, რომელიც ღაზაში შიმშილს უსვამდა ხაზს და რომ „მას სურს, რომ უკრაინელი ბავშვების მიმართ გამოჩენილი მგრძნობელობა ღაზის მიმართაც გამოიჩინონ“.
ფრანგულმა გაზეთმა „20 minutes“-მა, სტატიაში სათაურით „ღაზა: ემინე ერდოღანმა მელანია ტრამპს მშიერი პალესტინელი ბავშვებისთვის მიმართა“, აღნიშნა, რომ ერდოღანმა ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ ღაზაში 2 წელიწადში 18 ათასი ბავშვი დაიღუპა და ტრამპს სთხოვა, ნეთანიაჰუსთვის „ღაზაში ჰუმანიტარული კრიზისის დასრულების შესახებ წერილი გაეგზავნა და რომ ეს „პალესტინელი ხალხისთვის ისტორიული პასუხისმგებლობაა“.
ფრანგულმა გაზეთმა „Le Figaro“-მ, სტატიაში სათაურით „როგორც დედა, ქალი და ადამიანი: ემინე ერდოღანი მელანია ტრამპს ღაზის ბავშვების უფლებების დაცვისკენ მოუწოდებს“, ერდოღანის წერილიდან მოიყვანა ციტატა: „როგორც დედა, ქალი და ადამიანი, ღრმად ვიზიარებ თქვენს წერილში გამოთქმულ გრძნობებს და ვისურვებ, რომ იგივე იმედი გაუღვივოთ ღაზას ბავშვებს, რომლებიც მშვიდობასა და სიმშვიდეს არიან მოწყურებულები“.
გერმანია
გერმანული „NTV“ არხის ონლაინ ახალი ამბების პორტალმა ახალი ამბავი სათაურით „ერდოღანის მეუღლემ მელანია ტრამპს ემოციური წერილი მისწერა“ გამოაქვეყნა და მასში შემდეგი ფრაზები გამოიყენა:
„თურქეთის პრეზიდენტის მეუღლემ, ემინე ერდოღანმა, მელანია ტრამპს სთხოვა, ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან ისაუბროს ღაზის სექტორში მყოფ პალესტინელ ბავშვებზე, ისევე როგორც ეს უკრაინელი ბავშვების შემთხვევაში გააკეთა. წერილში, რომელიც თურქეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა, ემინე ერდოღანმა განაცხადა: ‘მჯერა, რომ თქვენი თანაგრძნობა 648 უკრაინელი ბავშვის მიმართ, რომლებიც ომში დაიღუპნენ, ასევე აისახება ღაზის სექტორზეც, სადაც ორ წელზე ნაკლებ დროში 62 000 უდანაშაულო მშვიდობიანი მოქალაქე სასტიკად მოკლეს, მათ შორის 18 000 ბავშვი იყო’“.
გერმანულმა ჟურნალმა ‘Der Spiegel“-მა გამოაქვეყნა სტატია სათაურით „ემინე ერდოღანმა მელანია ტრამპს წერილი მისწერა“. სტატიაში გამოყენებულია შემდეგი ფრაზები:
„თურქეთის პრეზიდენტის, რეჯეფ თაიფ ერდოღანის მეუღლემ, ემინე ერდოღანმა მელანია ტრამპს წერილი მისწერა. წერილში მან მოუწოდა ღაზის ბავშვების მხარდაჭერისკენ. ერდოღანმა აღნიშნა, რომ ქსოვილებზე, რომლებშიც ათასობით დაღუპული ღაზელი ბავშვი იყო შეხვეული, დაწერილი სიტყვა „უცნობი ბავშვი“ „ჩვენს სინდისში გამოუსწორებელ ჭრილობებს ტოვებს“ და „მჯერა, რომ თქვენი მნიშვნელოვანი თანაგრძნობა 648 უკრაინელი ბავშვის მიმართ, რომლებიც ომში დაიღუპნენ, ასევე აისახება ღაზის სექტორზეც“.
ბულგარეთი
ბულგარეთში სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო BTA-ს მიერ გამოქვეყნებულ სიახლეზე დაყრდნობით, ქვეყნის უმსხვილესმა კერძო ტელევიზიამ bTV-მა გამოაქვეყნა ინფორმაცია სათაურით: „(უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის მეუღლის ოლენა) ზელენსკას შემდეგ ემინე ერდოღანმაც მისწერა წერილი მელანია ტრამპს: ‘გამოიჩინეთ იგივე ემპათია ღაზის მიმართაც’“.
ინფორმაციაში bTV-მ განაცხადა: „თურქეთის პირველმა ლედიმ მელანია ტრამპს სთხოვა, ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ღაზაში ჰუმანიტარული კრიზისის დასრულებისკენ მოუწოდოს“.
ბულგარულმა პრესამ, ინტერნეტში მოქმედმა გაზეთმა „Dnevnik“-მა, ასევე გამოიყენა BTA-ს ახალი ამბავი კომენტარის გარეშე. ემინე ერდოღანის წერილთან დაკავშირებული სოციალურ მედიაში გამოქვეყნებული პოსტები ეფუძნებოდა სააგენტო ანადოლუს (AA) შესაბამის ინფორმაციას.
საბერძნეთი
ემინე ერდოღანის მიერ მელანია ტრამპისთვის მიწერილი წერილი ფართოდ გაშუქდა ბერძნულ პრესაშიც.
გაზეთმა „To Vima“-მ სიახლე სათაურით „ემინე ერდოღანის თხოვნა მელანიასადმი“ გამოაქვეყნა და ხაზი გაუსვა, რომ ერდოღანმა მელანიას სთხოვა, უკრაინელი ბავშვებისთვის გამოჩენილი მგრძნობელობა პალესტინელი ბავშვებისთვისაც გამოეჩინა.
გაზეთმა „EFSYN“-მა კი დაწერა: „სანამ ღაზაში გენოციდი და მომაკვდინებელი თავდასხმები ხდება, ერდოღანმა მელანიას ღაზის ბავშვებისთვის წერილი გაუგზავნა“.
გაზეთი „Kathimerini“ აღნიშნულ სიახლეში ასევე წერს, რომ ემინე ერდოღანმა მელანიას სთხოვა ღაზის ბავშვების საკითხში ჩარევა და ხაზი გაუსვა ღაზის ბავშვების ტრაგედიას.
შვეიცარია
შვეიცარიის პრესაში ფართოდ გაშუქდა თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეფ თაიფ ერდოღანის მეუღლის, ემინე ერდოღანის წერილი, რომელშიც ის აშშ-ის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მეუღლეს, მელანია ტრამპს მოუწოდებს, უკრაინაში ომის მიმართ გამოჩენილი მგრძნობელობა ღაზის ჰუმანიტარული კრიზისის მიმართაც გამოავლინოს.
ვებ-გვერდმა „Swissinfo“-მ ახალი ამბავი სათაურით - „ერდოღანის მეუღლე ემინე ერდოღანი მელანია ტრამპს ღაზაში ‘მოკლული’ 18 ათასზე მეტი ბავშვის გამო მიმართავს“ - გაავრცელა.
ახალ ამბავში აღნიშნულია, რომ ემინე ერდოღანმა მელანია ტრამპს სთხოვა, ისევე გამოეხატა წუხილი ღაზაში „სასტიკად მოკლული“ 18 ათასზე მეტი პალესტინელი ბავშვის გამო, როგორც რუსეთთან ომის შედეგად უკრაინაში დაღუპული ბავშვების გამო.
შვეიცარიაში ეროვნული მასშტაბით გამოქვეყნებულმა ერთადერთმა გაზეთმა „Blick“-მა სიახლე სათაურით - „ემინე ერდოღანი მელანია ტრამპს ღაზელი ბავშვებისთვის დახმარებას სთხოვს“ - გააზიარა.
მასში ნათქვამია, რომ ემინე ერდოღანმა მელანია ტრამპს ღაზის სექტორში მყოფი ბავშვების გამო ხმის ამაღლებისკენ მოუწოდა.
ქვეყანაში ფრანგულენოვანმა გაზეთმა „20 Minutes“-მა სათაურად - „ქალბატონი ერდოღანი ღაზის ბავშვების სახელით ქალბატონ ტრამპს მიმართავს“ - აირჩია.
სიახლეში აღნიშნულია: „თურქეთის პირველმა ლედიმ ამერიკელ კოლეგას მოუწოდა, ბენიამინ ნეთანიაჰუსთვისაც გაეგზავნა „მშვიდობის“ წერილი, როგორც ეს ვლადიმერ პუტინისთვის გააკეთა.“
ინფორმაციაში ასევე მოხვდა ემინე ერდოღანის სიტყვები: „როგორც დედა, ქალი და ადამიანი, გულწრფელად ვიზიარებ თქვენს წერილში გამოთქმულ ემოციებს და იმედი მაქვს, რომ თქვენც შეძლებთ იმავე იმედის მიცემას ღაზის ბავშვებისთვის, რომლებსაც მშვიდობა და სიმშვიდე სწყურიათ“.
ბელგია
ბელგიური ფრანგულენოვანი გაზეთი „La Libre“, ოფიციალურ საინფორმაციო სააგენტო Belga-ზე დაყრდნობით, იუწყება, რომ ემინე ერდოღანმა მელანია ტრამპისთვის მიწერილ წერილში სთხოვა მას, ღაზის ბავშვების გამო ნეთანიაჰუსთვის მიემართა. ახალი ამბის თანახმად, ერდოღანმა შეახსენა მელანია ტრამპს უკრაინაში ომში დაღუპული ბავშვების მიმართ გამოჩენილი მგრძნობელობა და სთხოვა მსგავსი ჰუმანური ხმა ღაზის გამოც აემაღლებინა.
სიახლეში მოყვანილია ერდოღანის სიტყვები: „იმედი მაქვს, რომ უკრაინაში დაღუპული 648 ბავშვის მიმართ გამოხატული მგრძნობელობა ასევე გავრცელდება ღაზაში ორ წელზე ნაკლებ დროში დაღუპულ 18 ათას ბავშვზე და ჯამში 62 ათას მშვიდობიან მოქალაქეზე“.
ემინე ერდოღანმა მელანია ტრამპს შეახსენა, რომ გაერომ ღაზაში ოფიციალურად გამოაცხადა შიმშილი და ხაზი გაუსვა, რომ მელანია ტრამპს შეუძლია ისტორიული პასუხისმგებლობა აიღოს ღაზის ხალხის სახელით.
ბელგიის ფლამანდიურენოვანმა საზოგადოებრივმა არხმა „VRT“-მ ასევე Belga-ზე დაყრდნობით ახალი ამბავი სათაურით - „ემინე ერდოღანმა მელანია ტრამპს ღაზის შესახებ წერილი მისწერა: „ბავშვთა სასაფლაოდ იქცა“ - გაავრცელა.
ინფორმაციაში აღნიშნულია: „თურქეთის „პირველი ლედი“, ემინე ერდოღანი, უკრაინაში ბავშვებზე საუბრის შემდეგ, ასევე სთხოვს ამერიკელ კოლეგას, მელანია ტრამპს, ისაუბროს ღაზის სექტორში ბავშვების ტანჯვაზე. ამას ის წერილში გამოხატავს. საყურადღებოა? ემინე ერდოღანი (ღაზის საკითხზე) ხმას ხშირად იმაღლებს“.
ინფორმაციაში მთლიანი წერილია მოცემული.
ჩეხეთი
ჩეხეთში გამოქვეყნებულმა გაზეთმა „Blesk“-მა აღნიშნული თემა სათაურით - „ერდოღანის მეუღლემ მელანია ტრამპს ღაზის ბავშვების შესახებ წერილი მისწერა“ - საკუთარ გვერდზე გამოაქვეყნა.
მასში აღნიშნულია, რომ ემინე ერდოღანმა შეაქო მელანია ტრამპის მგრძნობელობა უკრაინელი ბავშვების მიმართ და მოუწოდა, უკრაინელი ბავშვების სახელით გამოხატული ინტერესი ღაზის ბავშვებისთვისაც გამოიჩინოს.
ბოსნია და ჰერცეგოვინა, სერბეთი და მონტენეგრო
ბოსნია და ჰერცეგოვინის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ახალი ამბების პორტალი „Klix“ ფართოდ აშუქებს ემინე ერდოღანის წერილს მელანია ტრამპისთვის ღაზის შესახებ და სათაურად იყენებს „კომუნიკაცია „პირველ ლედებს“ შორის“.
ქვეყნის ყველაზე პოპულარული გაზეთის „Dnevni Avaz“-ის საინფორმაციო ვებგვერდმა აღნიშნა, რომ ერდოღანმა დაწერა წერილი ღაზაში არსებული ჰუმანიტარული კრიზისის შესახებ და გაუგზავნა მელანია ტრამპს.
სერბეთის საინფორმაციო სააგენტო Tanjug-მა ასევე დეტალურად გააშუქა ემინე ერდოღანის წერილი ღაზის შესახებ.
სერბეთში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული საინფორმაციო პორტალი „Blic“-იც გამოეხმაურა ამ ამბავს სათაურით „ემინე ერდოღანმა მელანია ტრამპს სთხოვა, ღაზის ბავშვებზეც ეფიქრა" და აღნიშნა: „ემინე ერდოღანმა სთხოვა მელანია ტრამპს, რომ პუტინისთვის მიწერილი წერილის მსგავსი წერილი ნეთანიაჰუსთვისაც მიეწერა“.
მონტენეგროს ერთ-ერთმა ყველაზე პოპულარულმა ახალი ამბების პორტალმა "CDM"-მა ხაზი გაუსვა, რომ ემინე ერდოღანმა მელანია ტრამპს სთხოვა ღაზის ბავშვებზეც ეფიქრა.
ავსტრალია
ავსტრალიაში დაფუძნებულმა საინფორმაციო ვებ-გვერდმა „9news“ წერილი სათაურით - „ემინე ერდოღანმა მელანია ტრამპს მოუწოდა ღაზის ბავშვებზე ესაუბრა“ გაავრცელა.
ახალ ამბავში აღნიშნულია, რომ ემინე ერდოღანმა მელანია ტრამპს მოუწოდა უკრაინაში ომის მიმართ გამოჩენილი მგრძნობელობა ღაზის ჰუმანიტარული კრიზისის მიმართაც გამოეჩინა და წერილის შინაარსს ფართო ადგილი დაუთმო.
მალაიზია, სინგაპური და ბანგლადეში
მალაიზიურმა საინფორმაციო ვებგვერდმა „Free Malaysia Today“-მ სათაურში გამოიტანა ემინე ერდოღანის მოწოდება მელანია ტრამპისადმი, ღაზელი ბავშვების მხარდასაჭერად. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ემინე ერდოღანმა მელანია ტრამპს მოუწოდა, წერილი გაუგზავნოს ისრაელის პრემიერ-მინისტრს, ბენიამინ ნეთანიაჰუს, ღაზაში ჰუმანიტარული კრიზისის შეჩერების მოთხოვნით. სტატიაში მოყვანილია ემინე ერდოღანის სიტყვები: „როგორც დედა, ქალი და ადამიანი, ღრმად ვიზიარებ თქვენს წერილში გამოხატულ გრძნობებს და გისურვებთ, რომ იგივე იმედი გააღვივოთ ღაზელი ბავშვებისთვის, რომლებსაც მშვიდობა და სიმშვიდე სწყურიათ.“ ასევე, ყურადღება გამახვილებულია გაეროს მიერ ღაზაში შიმშილობის გამოცხადებაზე.
სინგაპურულმა საინფორმაციო ვებგვერდმა „The Straits Times“ ასევე მთავარ სიახლედ გააშუქა ემინე ერდოღანის მოწოდება მელანია ტრამპისადმი. სტატიაში ხაზგასმულია გაეროს მიერ ღაზაში შიმშილობის გამოცხადება და ციტირებულია შემდეგი: „ემინე ერდოღანმა, პალესტინის გლობალური აღიარების მნიშვნელობის ხაზგასმით, აღნიშნა, რომ მელანია ტრამპის მოწოდება ისტორიული მისია იქნება“.
ბანგლადეშის ოფიციალურმა სააგენტომ Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) გამოაქვეყნა სტატია სათაურით: „ერდოღანის მეუღლე მელანია ტრამპს ღაზელი ბავშვების დასაცავად საუბრისკენ მოუწოდებს“, სადაც დეტალურად არის განხილული წერილის შინაარსი. სტატიაში მოყვანილია ემინე ერდოღანის ციტატა: „მჯერა, რომ იმ მნიშვნელოვან მგრძნობელობას, რომელიც 648 დაღუპული უკრაინელი ბავშვის მიმართ გამოიჩინეთ, კიდევ უფრო ძლიერად გამოავლენთ ღაზის მიმართ, სადაც ორ წელიწადში 62,000 უდანაშაულო მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 18,000 ბავშვი, სასტიკად მოკლეს“.
პაკისტანი, ინდოეთი და იაპონია
პაკისტანურმა გაზეთმა „Dawn“ სათაურში გამოიტანა ემინე ერდოღანის მოწოდება მელანია ტრამპისადმი, ისაუბროს ღაზის შესახებ. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ემინე ერდოღანი თავის წერილში ეხება მელანია ტრამპის მიერ ვლადიმერ პუტინისადმი გაგზავნილ წერილს. მოყვანილია ემინე ერდოღანის სიტყვები: „მიმაჩნია, რომ ამ დღეებში, როდესაც მსოფლიო ერთობლივ გამოღვიძებას განიცდის და პალესტინის აღიარება გლობალურ ნებად იქცა, თქვენი მოწოდება ღაზის სახელით პალესტინელი ხალხის წინაშე ისტორიული პასუხისმგებლობის შესრულება იქნება“.
ინდოეთში დაფუძნებულმა საინფორმაციო ვებგვერდმა „Times of India“ გამოიყენა სათაური: „ისაუბრეთ ღაზელი ბავშვებისთვისაც: თურქეთის პირველმა ლედიმ წერილი მისწერა მელანია ტრამპს, რომელმაც წერილი გაუგზავნა პუტინს“. სტატიაში დეტალურად არის განხილული წერილი და აღნიშნულია, რომ ემინე ერდოღანმა მელანია ტრამპს მოუწოდა, უკრაინის მიმართ გამოჩენილი მგრძნობელობა ღაზის მიმართაც გამოავლინოს.
იაპონიაში დაფუძნებულმა „Japan Today“-მ ასევე გააშუქა ემინე ერდოღანის მოწოდება მელანია ტრამპისადმი.
კატარი
ემინე ერდოღანის წერილმა ახლო აღმოსავლეთის მედიაშიც ფართო გამოხმაურება ჰპოვა.
კატარში დაფუძნებულმა არხებმა Al Jazeera-მ, Al Jazeera Mubasher-მ და Al Jazeera Arabic-მ ვრცლად გააშუქეს ემინე ერდოღანის წერილი. სათაურით „თურქეთის პრეზიდენტ ერდოღანის მეუღლისგან, ემინე ერდოღანისგან, მელანია ტრამპს: აიმაღლეთ ხმა ღაზელი ბავშვებისთვისაც“, აღნიშნულია, რომ ერდოღანმა მელანია ტრამპს მოუწოდა, უკრაინელი ბავშვების მიმართ გამოჩენილი მგრძნობელობა ღაზაში მცხოვრები ბავშვების მიმართაც გამოიჩინოს.
კატარის კიდევ ერთ-ერთმა წამყვანმა გაზეთმა El-Arabi el-Cedid-მა სტატია გამოაქვეყნა სათაურით: „ემინე ერდოღანის ღაზის მოწოდება მელანია ტრამპს“. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ერდოღანმა ყურადღება გაამახვილა იმ ბავშვებზე, რომლებიც ისრაელის თავდასხმებისა და ბლოკადის პირობებში სიცოცხლისთვის იბრძვიან.
საუდის არაბეთი
დიდ ბრიტანეთში დაფუძნებულმა არაბულენოვანმა გაზეთმა „Asharq al-Awsat“ ემინე ერდოღანის წერილი მკითხველს წარუდგინა სათაურით: „თურქეთის პრეზიდენტის მეუღლე ტრამპის მეუღლეს ღაზელი ბავშვების სახელით მიმართავს“. სტატიაში ხაზგასმულია, რომ ერდოღანმა დღის წესრიგში დააყენა ღაზის ჰუმანიტარული დრამა.
არაბთა გაერთიანებული საამიროები
საამიროებში დაფუძნებულმა ტელეარხმა Sky News Arabia-მ წერილის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა სათაურით: „ემინე ერდოღანის მოწოდება ღაზელი ბავშვებისადმი ყურადღების მიპყრობის შესახებ“. არხმა ყურადღება გაამახვილა წერილის იმ ნაწილზე, სადაც ნათქვამია, რომ მელანია ტრამპის მიერ უკრაინელი ბავშვების მიმართ გამოჩენილი მგრძნობელობა ღაზელი ბავშვების მიმართაც უნდა გავრცელდეს.
ისრაელი
ისრაელის გაზეთმა „Maariv“ ემინე ერდოღანის წერილის შესახებ სტატია გამოაქვეყნა სათაურით: „ერდოღანის მეუღლისგან თეთრი სახლის პრეზიდენტის მეუღლეს: ზეწოლა მოახდინეთ ნეთანიაჰუზე“. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ემინე ერდოღანმა მელანია ტრამპს სთხოვა, ზეწოლა მოახდინოს ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუზე ღაზელი ბავშვების სახელით. სტატიაში მოყვანილია ციტატა: „მჯერა, რომ 648 უკრაინელი ბავშვის მიმართ გამოჩენილი მნიშვნელოვანი მგრძნობელობა ღაზაზეც აისახება“.
გაზეთ „Yedioth Ahronot“-ის სტატიაში სათაურით „წერილი პუტინს, ერდოღანის მეუღლის თხოვნა მელანიას: წერილი ნეთანიაჰუსაც გაუგზავნეთ“ ნათქვამია, რომ ემინე ერდოღანმა მელანია ტრამპს სთხოვა, რუსეთის პრეზიდენტისადმი გაგზავნილი წერილის მსგავსი მოწოდება ღაზელი ბავშვების სახელით ნეთანიაჰუს მიმართაც გააკეთოს. სტატიაში მოყვანილია ციტატა: „მათთვის, ვინც დავკარგეთ, უკვე ძალიან გვიანია, მაგრამ მილიონზე მეტი გადარჩენილისთვის ჯერ კიდევ არის შანსი.“
პალესტინა
პალესტინურმა გამოცემებმა „Alkuds Alarabi“-მ, „Kuds el-İhbariyye“-მ, „Shehab Agency“-მ და „Alhadath“-მ ვრცლად გააშუქეს ემინე ერდოღანის წერილი. სტატიებში აღნიშნულია, რომ ერდოღანმა ხაზი გაუსვა, რომ „ღაზაში ბავშვები ყველაზე ფუნდამენტურ უფლებებსაც კი მოკლებულნი არიან.“
ეგვიპტე
ეგვიპტეში დაფუძნებულმა ტელეარხმა „AlGhad“ წერილის შესახებ სიუჟეტი გაუშვა სათაურით: „თურქეთის პრეზიდენტის მეუღლისგან მელანია ტრამპს: იმოქმედეთ ღაზელი ბავშვებისთვისაც“.
ლიბანი
ლიბანის ოფიციალურმა საინფორმაციო სააგენტომ NNA-მ ვებგვერდზე გამოაქვეყნა ინფორმაცია ემინე ერდოღანის წერილის შესახებ. სათაურით „ემინე ერდოღანი მელანია ტრამპს ღაზელი ბავშვების შესახებ გზავნილის გაკეთებისკენ მოუწოდებს“, აღნიშნულია, რომ ემინე ერდოღანმა მელანია ტრამპს შეახსენა უკრაინელი ბავშვების მიმართ გამოჩენილი მგრძნობელობა და მოუწოდა, იგივე მგრძნობელობა გამოავლინოს ღაზაში, ისრაელის არმიის ბლოკადის პირობებში მცხოვრები ბავშვების მიმართ.
MTV-ის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა სტატია სათაურით: „ერდოღანის მეუღლისგან ტრამპის მეუღლეს: იმედი მაქვს, იგივე იმედს ღაზელ ბავშვებსაც მისცემთ“.
ლიბანის ერთ-ერთმა წამყვანმა საინფორმაციო ვებგვერდმა „Lebanon Debate“-მ სტატია გამოაქვეყნა სათაურით: „იგივე მგრძნობელობა გამოიჩინეთ ღაზელი ბავშვების მიმართაც“, სადაც ხაზგასმულია ერდოღანის ჰუმანიტარული მოწოდება.
მაროკო
მაროკოს გაზეთმა „Istiklal“-მა წერილი გააშუქა სათაურით: „თურქეთის პრეზიდენტის მეუღლემ ტრამპის მეუღლეს ღაზის შესახებ გზავნილი გაუგზავნა“. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ერდოღანმა ხაზი გაუსვა იმ სირთულეებს, რომლებსაც ღაზელი ბავშვები განიცდიან.
ირანი
ემინე ერდოღანის წერილმა ირანის ოფიციალურ და ნახევრად ოფიციალურ მედიაში ფართო გამოხმაურება ჰპოვა. ძირითადი გზავნილი იყო ის, რომ ემინე ერდოღანმა მელანიას შეახსენა, უკრაინის მსგავსად, ღაზის ჰუმანიტარული კრიზისის მიმართაც გამოეჩინა მგრძნობელობა.
ირანის ოფიციალურმა საინფორმაციო სააგენტომ IRNA-მ გამოაქვეყნა სტატია სათაურით: „ერდოღანის მეუღლე მელანია ტრამპს: ღაზელი ბავშვები უკრაინელი ბავშვებივით იმსახურებენ ბედნიერებას“. სტატიაში ხაზგასმულია ერდოღანის მოწოდება: „ღაზაში დაღუპული 18,885 ბავშვისა და ჩვილის ბედთან დაკავშირებით მოქმედებისთვის უკვე ძალიან გვიანია, მაგრამ მილიონზე მეტი გადარჩენილი ღაზელი ბავშვის გადასარჩენად ჯერ კიდევ არის შანსი.“
რუსეთი
რუსულმა მედიამ დეტალურად გააშუქა ემინე ერდოღანის წერილი.
საინფორმაციო სააგენტო TASS-მა გამოაქვეყნა სტატია სათაურით: „ემინე ერდოღანმა მელანია ტრამპს მოუწოდა, ღიად დააფიქსიროს თავისი აზრი ღაზელი ბავშვების მდგომარეობის შესახებ“.
საინფორმაციო სააგენტო RİA-მ გამოიყენა სათაური: „ერდოღანის მეუღლემ მელანია ტრამპს სთხოვა, წერილი მისწეროს ნეთანიაჰუს“.
გაზეთმა Kommersant-მა გამოაქვეყნა სტატია სათაურით: „ერდოღანის მეუღლემ მელანია ტრამპს სთხოვა, ღაზელ ბავშვებს ისევე დაუდგეს გვერდში, როგორც უკრაინელ ბავშვებს“.
გაზეთმა İzvestiya-მ გამოიყენა სათაური: „ემინე ერდოღანმა მელანია ტრამპს ღაზელი ბავშვების ბედში ჩარევისკენ მოუწოდა“.
Rossiskaya-მ აღნიშნა, რომ ემინე ერდოღანის შთაგონების წყარო მელანია ტრამპის მიერ ვლადიმერ პუტინისადმი გაგზავნილი წერილი გახდა.
აზერბაიჯანი
აზერბაიჯანულმა მედიამ ვრცლად გააშუქა ემინე ერდოღანის წერილი.
საინფორმაციო პორტალმა „Qafqazinfo“-მ დაწერა, რომ ემინე ერდოღანმა მელანია ტრამპს მოუწოდა, უკრაინის ომის მიმართ გამოჩენილი მგრძნობელობა ღაზის ჰუმანიტარულ კრიზისზეც აესახა.
გაზეთმა „Yeni Müsavat“-მა ყურადღება გაამახვილა ციტატაზე: „მჯერა, რომ იმ გულმოწყალებას, რომელიც 648 უკრაინელი ბავშვის მიმართ გამოიჩინეთ, ღაზელი ბავშვების მიმართაც გამოავლენთ“.
საინფორმაციო სააგენტო Report-მა აღნიშნა, რომ ერდოღანის შთაგონების წყარო მელანია ტრამპის მიერ პუტინისადმი გაგზავნილი წერილი გახდა და ასევე მოუწოდა მას, დაუკავშირდეს ნეთანიაჰუს.
ყაზახეთი
ყაზახეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო „Kazinform“-მა გამოაქვეყნა სტატია სათაურით: „ემინე ერდოღანმა მელანია ტრამპს წერილი გაუგზავნა“. სტატიაში, რომელიც სააგენტო ანადოლუზე (AA) ეყრდნობოდა, აღნიშნულია, რომ ემინე ერდოღანმა მელანია ტრამპს მოუწოდა, უკრაინის კონფლიქტის მიმართ გამოჩენილი მგრძნობელობა ღაზის ჰუმანიტარული კრიზისის მიმართაც გამოიჩინოს.