თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი ბითლისის პროვინციის აჰლათის რაიონში მშვილდოსნების ფონდის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში მონაწილეობდა, მალაზგირთის ბრძოლის 954-ე წლისთავის აღსანიშნავად.
გახსნით სიტყვაში ერდოღანმა აღნიშნა, რომ ეს გამარჯვება იყო უდიდესი გარდამტეხი მომენტი, რომელმაც თურქეთის ბედი განსაზღვრა.
„ზუსტად 954 წლის წინ, 1071 წლის 26 აგვისტოს, სულთან ალფ არსლანის ხელმძღვანელობით მოპოვებულმა მალაზგირთის გამარჯვებამ ჩვენი ისტორიის მიმდინარეობა შეცვალა“, - განაცხადა პრეზიდენტმა ერდოღანმა და დასძინა: „ამ გამარჯვებით თურქმა ერმა გამოავლინა ანატოლიის მიწების სამუდამო სამშობლოდ ქცევის ნება და საფუძველი ჩაუყარა ათასწლოვანი ფესვგადგმულ არსებობას".
1071 წლის 26 აგვისტოს სელჩუკებმა დაამარცხეს მათზე მრავალრიცხოვანი ბიზანტიის არმია და ანატოლიის კარები სამუდამოდ გაუხსნეს თურქულ ბატონობას.
ამ ბრძოლის წლისთავი თურქი ერის გამძლეობის სიმბოლოა და ასევე შეესაბამება ინიციატივას თურქეთი ტერორიზმის გარეშე, რომელიც მიზნად ისახავს PKK-ს საფრთხის აღმოფხვრას იმ რეგიონებში, სადაც სელჩუკები ოდესღაც ომისთვის ემზადებოდნენ.
პრეზიდენტმა ერდოღანმა განაცხადა: „დღეს ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანაა მალაზგირთის სულისკვეთების შენარჩუნება და ამ წმინდა მემკვიდრეობის მომავალი თაობებისთვის გადაცემა. რადგან მალაზგირთი არა მხოლოდ ბრძოლა, არამედ ჩვენი ერის ათასწლოვანი ძმობის სამართლის, სამშობლოს სიყვარულისა და ერთად არსებობის ნების სიმბოლოა“.
ორშაბათს ერდოღანმა ბითლისის პროვინციის აჰლათის რაიონში ახლად გახსნილ ობიექტზე, რომელიც ანკარის გარეთ პირველი თანამედროვე საპრეზიდენტო კომპლექსია, მინისტრთა კაბინეტის სხდომაც გამართა.
აჰლათი, რომელსაც სელჩუკების არმია მალაზგირთის ბრძოლის წინ საწყის წერტილად იყენებდა, დღეს მუშის პროვინციის საზღვრებში მდებარეობს.
პრეზიდენტმა ერდოღანმა თქვა: „ვსარგებლობ ამ შემთხვევით და გულითადად ვულოცავ ჩვენს ძვირფას ერს მალაზგირთის გამარჯვების წლისთავს, 26 აგვისტოს“.
გამათავისუფლებელი ომის მნიშვნელოვანი ბრძოლები აგვისტოში გაიმართა და ეს თვე „გამარჯვებების თვედ“ ითვლება. 30 აგვისტო კი ქვეყანაში გამარჯვების დღედ ოფიციალურად აღინიშნება.