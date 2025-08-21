ამერიკელი მოსამართლე ფრენკ კაპრიო, რომელიც „მსოფლიოში ყველაზე კეთილ მოსამართლედ“ იყო ცნობილი, 88 წლის ასაკში, პანკრეასის კიბოსთან ბრძოლის შემდეგ გარდაიცვალა.
კაპრიოს ინსტაგრამის გვერდზე ოთხშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მოსამართლე კაპრიო „პანკრეასის კიბოსთან ხანგრძლივი და მამაცური ბრძოლის“ შემდეგ გარდაიცვალა.
„მოსამართლე კაპრიომ თავისი საქმიანობით სასამართლო დარბაზში და მის ფარგლებს გარეთ მილიონობით ადამიანის ცხოვრება შეცვალა. მისმა სითბომ, იუმორის გრძნობამ და სიკეთემ წარუშლელი კვალი დატოვა ყველაზე, ვინც მას იცნობდა,“ - ნათქვამია პოსტში, - „მისი ხსოვნა იცოცხლებს არა მხოლოდ როგორც პატივცემული მოსამართლის, არამედ როგორც თავდადებული მეუღლის, მამის, ბაბუის, დიდი ბაბუისა და მეგობრის“.
გარდაცვალებამდე ერთი დღით ადრე კაპრიომ ინსტაგრამზე გამოქვეყნებულ პოსტში მიმდევრებს სთხოვა, კიბოსთან ბრძოლაში ლოცვებში მოეხსენიებინათ.
„სანამ ამ რთულ ბრძოლას ვაგრძელებ, თქვენი ლოცვები განწყობას ამიმაღლებს,“ - წერდა კაპრიო და აღნიშნა, რომ დაავადება კვლავ გამწვავდა: „სამწუხაროდ, მდგომარეობა გამიუარესდა და კვლავ საავადმყოფოში ვარ.“
„თუ ძალიან არ შეგაწუხებთ, გთხოვთ, კვლავ მომიხსენიოთ თქვენს ლოცვებში. მე ის ადამიანი ვარ, ვისაც გულით სჯერა ლოცვის ძალის,“ - დასძინა მან.
თანაგრძნობის მემკვიდრეობა
1936 წელს როდ-აილენდში დაბადებულმა კაპრიომ თანაგრძნობითა და უამრავი კეთილი საქმით დატოვა მემკვიდრეობა, რომელიც სასამართლო დარბაზის ფარგლებს გასცდა.
თავისი კარიერის განმავლობაში კაპრიო ავლენდა ემპათიასა და გაგებას, და ხშირად უმცირებდა ან სრულად უუქმებდა ჯარიმებს იმ ადამიანებს, რომლებიც ფინანსური სირთულეების გამო მათ გადახდას ვერ ახერხებდნენ.
როდ-აილენდის გუბერნატორმა, დენ მაკკიმ, მოსამართლის ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადა. „ჩემთვის ის მეგობარი იყო, რომელიც მამაცურად ებრძოდა თავის დაავადებას და ძალიან მომენატრება. ამ მძიმე წუთებში ვუსამძიმრებ მის ოჯახს და ახლობლებს,“ - განაცხადა მაკკიმ.
„მოსამართლე კაპრიო არა მხოლოდ კარგად ემსახურებოდა საზოგადოებას, არამედ მათთან მნიშვნელოვან კავშირს ამყარებდა; ხალხი გულგრილი ვერ რჩებოდა მისი სითბოსა და თანაგრძნობის მიმართ. ის მხოლოდ იურისტი კი არა, სასამართლო დარბაზში ემპათიის სიმბოლო იყო და აჩვენა, თუ რა არის შესაძლებელი, როდესაც სამართლიანობა ადამიანურობასთანაა შერწყმული,“ - დასძინა მან.
კაპრიო 2018-2020 წლებში მონაწილეობდა ემის ჯილდოზე ნომინირებულ გადაცემაში „Caught in Providence“. გადაცემაში კაპრიო, სხვადასხვა ბრალდებასთან დაკავშირებული საქმეების მოსმენისას, ბრალდებულების მიმართ მამობრივი მზრუნველობითა და თანაგრძნობით გამოირჩეოდა.