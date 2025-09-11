FBI-ის დირექტორმა კაშ პატელმა განაცხადა, რომ ამერიკელი კონსერვატორი ჩარლი კირკის სროლის შედეგად გარდაცვალების შემდეგ დაკავებული ეჭვმიტანილი დაკითხვის შემდეგ გაათავისუფლეს.
პატელმა ოთხშაბათს X პლატფორმაზე განაცხადა: "დაკავებული პირი დაკითხვის შემდეგ სამართალდამცავებმა გაათავისუფლეს. ჩვენი გამოძიება გრძელდება და გამჭვირვალობის მიზნით, ინფორმაციას გაზიარებას გავაგრძელებთ".
გამოძიებას იუტას საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დეპარტამენტი (DPS) და FBI იუტას ოლქის პროკურატურასთან, იუტას ოლქის შერიფის ოფისთან და ადგილობრივ პოლიციის განყოფილებებთან ერთად ახორციელებენ.
ამ საკითხთან დაკავშირებით დამატებითი დეტალები არ გავრცელებულა, მაგრამ ადრე გამართულ პრესკონფერენციაზე ოფიციალურმა პირებმა დაკავებული პირი "ეჭვმიტანილად" მოიხსენიეს.
იუტას გუბერნატორმა სპენსერ კოქსმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა: "დაკავებულია ეჭვმიტანილი. გამოძიება გრძელდება, მაგრამ ახლა მინდა ნათლად ვუთხრა მას, ვინც ეს გააკეთა: ჩვენ გიპოვით, გადაგცემთ სასამართლოს და უზრუნველვყოფთ, რომ კანონის უმკაცრესი ზომები იქნას გამოყენებული."
ერთ-ერთი ჟურნალისტის მიერ პატელის განცხადების კომენტირებისას, რომ ეჭვმიტანილი დააკავეს, კოქსმა თქვა: "დაკავებულია ეჭვმიტანილი, რომელსაც ამჟამად კითხავენ".
"პოლიტიკური მკვლელობა"
იუტას DPS-ის მიერ რამდენიმე საათის შემდეგ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თავდაპირველად დაკავებული ეჭვმიტანილი იყო ჯორჯ ზინი. თუმცა, ზინი მალევე სამართალდარღვევაში ხელის შეშლაში დაადანაშაულეს და გაათავისუფლეს. მეორე ეჭვმიტანილი, ზახარია ქურეში ასევე დააკავეს და სამართალდამცავებმა დაკითხვის შემდეგ გაათავისუფლეს.
იუტას DPS-ის განცხადებაში ნათქვამია, რომ "ამ ორ ადამიანსა და შეიარაღებულ თავდასხმას შორის ამჟამად კავშირი არ არსებობს", და დასძინა, რომ საგამოძიებო სამუშაოები გრძელდება.
თუმცა, კოქსმა, რომელიც ამტკიცებდა, რომ კირკის მკვლელობა "პოლიტიკური მკვლელობაა", თქვა, რომ ამ დრომდე შეგროვებული ინფორმაციის საფუძველზე, თავდასხმაში სხვა პირის მონაწილეობის ნიშანი არ არსებობს.
იუტას საზოგადოებრივი უსაფრთხოების კომისარმა ბოუ მეისონმა განაცხადა, რომ ეჭვმიტანილის შესახებ ხელისუფლების ერთადერთი ინფორმაცია მოპოვებულია სათვალთვალო კამერის კადრებიდან და გამოსახულების ხარისხი დაბალია:
"ეს კადრები ჩვენს ხელთ არის. ჩვენ ვაანალიზებთ მას, მაგრამ ეს სათვალთვალო კამერის კადრია, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, როგორია მისი ხარისხი. ჩვენ ვიცით, რომ ეჭვმიტანილს სრულიად მუქი ფერის ტანსაცმელი ეცვა, ამაზე უკეთესი აღწერა არ გვაქვს."
კითხვაზე, შეესაბამება თუ არა დაკავებული პირი კადრებში გამოსახულ პირს, მეისონმა უპასუხა: "ამჟამად ამის დადგენას ვცდილობთ."
იუტას DPS-ის ანგარიშში ნათქვამია, რომ გამოძიების ამჟამინდელ ეტაპზე ითვლება, რომ თავდასხმა მიზანმიმართული იყო, თავდამსხმელმა ცეცხლი შენობის სახურავიდან სტუდენტური ეზოს საჯარო ღონისძიების ადგილას გახსნა და იქვე დამატებულია, "გამოძიების მთლიანობის შესანარჩუნებლად დამატებით განცხადებას ვერ გავაკეთებთ".
ქვეყნის მასშტაბით დროშები დაშვებულია
კირკი ოთხშაბათს იუტას შტატის უნივერსიტეტში გამართული ღონისძიების დროს ცეცხლსასროლი იარაღიდან მიყენებული ჭრილობით გარდაიცვალა.
სოციალურ მედიაში გავრცელებული კადრებიდან ჩანს, რომ კირკი იუტას ველის უნივერსიტეტში ტენტის ქვეშ იჯდა და შეკრებილ ასობით სტუდენტს მიმართავდა, როცა სროლის ხმა გაისმა, კირკი შეკრთა და სტუდენტებმა მასობრივად დაიწყეს გაქცევა.
კიდევ ერთი ვიდეო, რომელიც კირკის გამოსვლის ადგილთან ახლოს არის გადაღებული, გვიჩვენებს, რომ ტყვია კირკს კისერში მოხვდა, რასაც მოჰყვა სისხლის უეცარი და დიდი დაკარგვა. კირკი ტიმპანოგოსის რეგიონალურ ჰოსპიტალში გადაიყვანეს და რამდენიმე საათის შემდეგ მისი გარდაცვალების შესახებ გახდა ცნობილი.
იუტას ველის უნივერსიტეტის პოლიციის დეპარტამენტმა ღონისძიების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ექვსი ოფიცერი გამოყო, ასევე ადგილზე იყო კირკის დაცვის ჯგუფი, რომელიც მას მუდმივად თან ახლდა. ღონისძიებას უნივერსიტეტის კამპუსში მდებარე ღია ეზოში დაახლოებით 3000 ადამიანი ესწრებოდა.
აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაადასტურა კირკის სროლის შედეგად გარდაცვალება და თქვა: "ის ჩვენთან აღარ არის".
ტრამპმა Truth Social-ის პლატფორმაზე გაავრცელა ინფორმაცია: "დიდი და ლეგენდარული ჩარლი კირკი აღარ არის ჩვენთან. არავის ესმოდა ისე კარგად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახალგაზრდების გულის, როგორც მას. ის ყველას, განსაკუთრებით მე, ძალიან გვიყვარდა და აღფრთოვანებული ვიყავით, მაგრამ ის ჩვენთან აღარ არის".
ტრამპმა ბრძანება გასცა პოლიტიკოსის პატივსაცემად მთელი ქვეყნის მასშტაბით დროშები დაეშვათ.
ცნობილი იყო კამპუსში დაპირისპირებაზე დაფუძნებული დებატებით
31 წლის კირკმა Turning Point USA 2012 წელს დააარსა. ეს არაკომერციული ორგანიზაცია მუშაობდა საშუალო სკოლებისა და უნივერსიტეტების კამპუსებში კონსერვატორი სტუდენტების მობილიზებაზე. მისი მისია განისაზღვრა, როგორც "სტუდენტების იდენტიფიცირება, განათლება და ორგანიზება ფისკალური პასუხისმგებლობის, თავისუფალი ბაზრისა და შეზღუდული მთავრობის პრინციპების პოპულარიზაციისთვის".
ჯგუფი, რომელშიც კირკი აღმასრულებელი დირექტორი იყო, რესპუბლიკურ პოლიტიკაში მნიშვნელოვანი მოთამაშე გახდა და რეგულარულად აწყობდა დიდ კონფერენციებს, რომლებზეც ტრამპის გარემოცვიდან მაღალი რანგის პირებს იზიდავდა. კირკი ასევე გახდა მნიშვნელოვანი ხმა ტრამპის ხელმოწერის მოძრაობაში, MAGA (Make America Great Again).
მკვლელობის შემდეგ, Turning Point USA-მ X პლატფორმაზე გამოაქვეყნა განცხადება და სთხოვა ხალხს პატივი ეცათ კირკის ოჯახის კონფიდენციალურობისა და ღირსებისთვის და დაამატა: "მიიღოს კირკი ჩვენმა მოსიყვარულე მხსნელმა მოწყალე მკლავებში, რომელმაც იტანჯა და მოკვდა ჩვენთვის".
ჩიკაგოს გარეუბანში დაბადებულმა და გაზრდილმა კირკმა მიატოვა უნივერსიტეტი, რათა ფოკუსირებულიყო სრულ განაკვეთზე პოლიტიკურ აქტივიზმზე. მან ფართო აუდიტორია მოიპოვა კამპუსში გამართული ღონისძიებების, სოციალური მედიისა და პოპულარული თოქ-შოუსა და პოდკასტის The Charlie Kirk Show-ს მეშვეობით.
კირკი ცნობილი იყო კამპუსში დაპირისპირებაზე დაფუძნებული დებატებით, მათ შორის "მომიყვანე ფაქტები, რომ შევცდი" სესიებით, რომლებშიც მაყურებლები აქტივისტთან ერთად საჯაროდ კამათობდნენ "ამერიკული დაბრუნების ტურის" ფარგლებში. ოთხშაბათს იუტას ველის უნივერსიტეტში შეიარაღებული თავდასხმა სწორედ ამ ღონისძიებაზე მოხდა.