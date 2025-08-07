თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა ბრძოლაში დაღუპული ჯარისკაცებისა და ვეტერანების ოჯახებისთვის მიმართ დაწერილ წერილში აღნიშნა, რომ თურქეთის ტერიტორიაზე ტერორიზმის გარეშე პროცესში არანაირი ვაჭრობა, მოლაპარაკება, დათმობა, ფარული და მახინჯი მცდელობები არ ყოფილა და არც მომავალში იქნება.
ერდოღანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ქვეყნის მიწის ყოველი გოჯი ბრძოლაში დაღუპული ჯარისკაცებისა და ვეტერანების სისხლით არის გაჟღენთილი და რომ თურქეთის დღეს არსებული მშვიდობა, უსაფრთხოება და სიამაყე უპირველეს ყოვლისა მათი თავგანწირვის დამსახურებაა და ამ მემკვიდრეობის დაცვა სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა.
ერდოღანმა წერილში აღნიშნა: "დარწმუნებული იყავით, რომ ამ პროცესის არცერთ ეტაპზე ადგილი არ ჰქონია რაიმე ვაჭრობას, მოლაპარაკებას, დათმობას, ფარულ და მახინჯ მცდელობას და არც მომავალში ექნება. არცერთი ნაბიჯი, რომელიც შეაწუხებს ჩვენი გმირების სულებს, შეურაცხყოფს დაღუპულთა ოჯახებსა და ვეტერანებს, არ გადადგმულა და არც გადაიდგმება".
ერდოღანმა აღნიშნა, რომ თურქეთისთვის სრულიად ახალი ეტაპი გაიხსნება, როდესაც თურქეთი ტერორიზმის გარეშე და რეგიონის მიზნებს მიაღწევს და დასძინა: "ჩვენი ათასწლოვანი ძმობა სრულიად ახალ ეტაპზე გადავა; ჩვენ შორის დათესილი შუღლის თესლი სამუდამოდ აღმოიფხვრება."
ერდოღანმა ასევე გაუგზავნა წერილი ყველა მოქალაქეს ტერორიზმის გარეშე თურქეთის მიზნებთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ აცნობიერებენ ერის თითოეული წევრის პასუხისმგებლობას და აგრძელებენ თავდაუზოგავად მუშაობას დიდი და ძლიერი თურქეთისთვის.
ერდოღანმა განაცხადა, რომ ბოლო 23 წლის განმავლობაში განხორციელებული ინვესტიციების, პროექტების, რეფორმების, მომსახურებებისა და რეგულაციების შედეგად, თურქეთი სანდო პოზიციაზე ავიდა როგორც რეგიონში, ისე მსოფლიოში და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მიუხედავად ყველა წინააღმდეგობისა, ერთად, ხელიხელჩაკიდებულებმა გააძლიერეს დემოკრატია, გახსნეს გზა უფლებებისა და თავისუფლებებისთვის, აღმოფხვრეს მეურვეობის ცენტრები და უზრუნველყვეს ეროვნული ნების დომინირება ქვეყნის ყველა ინსტიტუტში.
მან აღნიშნა, რომ ისინი უკომპრომისოდ ებრძვიან ტერორიზმის ყველა ფორმას და დგამენ ყველა საჭირო ნაბიჯს, რათა 86 მილიონმა მოქალაქემ იცხოვროს მშვიდობაში, ჰარმონიასა და ძმობაში, ერდოღანმა თქვა: "ჩვენ მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი, ჩვენს ერს ვუერთდებით და გავწყვეტთ სისხლიან ჯაჭვს, რომელიც ნახევარი საუკუნის განმავლობაში ხელს უშლიდა ჩვენს ქვეყანას მიზნების მიღწევაში" და დასძინა, რომ ალაჰის წყალობით, ისინი საბოლოოდ მიაღწევენ ტერორიზმისგან თავისუფალი თურქეთისა და რეგიონის მიზანს.
ერდოღანმა წერილში ასევე აღნიშნა: "დარწმუნებული იყავით, რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რას ვაკეთებთ და სტრატეგიული გონებით მივდივართ ძალიან დიდი მიზნისკენ".
