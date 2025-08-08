თურქეთის დიდი ეროვნული მეჯლისის თავმჯდომარემ, ქურთულმუშმა განაცხადა, რომ ახლად შექმნილი „ეროვნული სოლიდარობის კომისია“ ტერორისტული ორგანიზაცია PKK-ს განიარაღების შემდეგ სამართლებრივ და პოლიტიკურ საგზაო რუკას შეიმუშავებს და ტერორისტულ ორგანიზაციასთან რაიმე სახის მოლაპარაკებას არ გამართავს.
ეროვნული მეჯლისის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ ინიციატივა „თურქეთი ტერორიზმის გარეშე“ არ წარმოადგენს „მოლაპარაკების პროცესს“ ტერორისტულ ორგანიზაცია PKK-სთან, არამედ ეს არის ეროვნული ძალისხმევა იმ ნაბიჯების განსაზღვრისთვის, რომლებიც ორგანიზაციის მიერ ახლახან მიღებული დაშლის გადაწყვეტილების შემდეგ უნდა გადაიდგას.
„მინდა ნათლად განვაცხადო, რომ თურქეთის დიდ ეროვნულ მეჯლისში დაწყებული ეს პროცესი არასდროს იქნება მოლაპარაკების პროცესი“, - განაცხადა ქურთულმუშმა ხუთშაბათს, თურქეთის დიდ ეროვნულ მეჯლისში გამართულ ღონისძიებაზე.
„ეს არის ახალი ვითარების შეფასება, რომელიც ტერორისტული ორგანიზაციის მიერ თვითლიკვიდაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ შეიქმნა, და იმ ნაბიჯების რეკომენდაცია და განსაზღვრა, რომლებიც შეიძლება გადაიდგას თურქეთის დიდი ეროვნული ასამბლეის ფარგლებში და წარედგინოს ასამბლეის გენერალურ საბჭოს, ასამბლეის ნებას,“ - დასძინა მან.
ქურთულმუშმა ვეტერანებისა და მოწამეების (შაჰიდების) ოჯახების წინაშე გაკეთებული განცხადებებით პროცესთან დაკავშირებულ შესაძლო შეშფოთებებსაც შეეხო.
„ამ კონტექსტში, ეს არ არის მოლაპარაკება, ჩვენ არ ვართ ჩართული ერთობლივ მოლაპარაკებაში ტერორისტულ ორგანიზაციასთან. პირიქით, ეს არის პროცესის ხელახალი შეფასება, რომელიც დაიწყო ტერორისტული ორგანიზაციის დაშლით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს თურქეთი ტერორიზმის გარეშე“, - განაცხადა მან.
ეს განცხადებები მოჰყვა პრეზიდენტ რეჯეფ თაიფ ერდოღანის 12 ივლისის განცხადებას, რომელმაც გამოაცხადა, რომ PKK-ს მიერ 47-წლიანი ტერორისტული კამპანიის დასრულებისა და იარაღის დაყრის გადაწყვეტილების შემდეგ, ქვეყნის ისტორიაში „ახალი ფურცელი“ გადაიშალა.
PKK-მ, რომელიც თურქეთის, აშშ-სა და ევროკავშირის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად არის აღიარებული, მაისში გამართა ყრილობა და დაშლის შესახებ გადაწყვეტილება გამოაცხადა. ეს ნაბიჯი მოჰყვა ორგანიზაციის დაპატიმრებული ლიდერის, აბდულა ოჯალანის თებერვლის მოწოდებას, ათწლეულების განმავლობაში მიმდინარე თავდასხმების დასრულების შესახებ.
ახალი ინიციატივის ფარგლებში შექმნილმა „ეროვნული სოლიდარობის, ძმობისა და დემოკრატიის კომისიამ“ პირველი შეხვედრა სამშაბათს, თურქეთის დიდ ეროვნულ მეჯლისში გამართა. კომისიას დაევალა პოსტტერორისტული პერიოდის პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტების შეფასება.
ხაზგასმით აღნიშნა რა ტერორიზმის აღმოფხვრის მნიშვნელობა რეგიონულ დონეზე, კურტულმუშმა განაცხადა: „თურქეთი ტერორიზმის გარეშე, გულწრფელად რომ ვთქვათ, ნიშნავს რეგიონს ტერორიზმის გარეშე“, და დასძინა: „იმედი მაქვს, ამასაც ერთად ავაშენებთ“.
გარდა ამისა, ქურთულმუშმა აღნიშნა, რომ რესპუბლიკის ასწლოვანი ისტორიის დაახლოებით 50 წელი ქვეყანამ შიდა სიბნელესთან ბრძოლაში დახარჯა და ხაზი გაუსვა იმ მძიმე ზარალს, რომელიც ტერორიზმმა ქვეყანას ათწლეულების განმავლობაში მიაყენა.
„თურქეთმა, საიდანაც არ უნდა შევხედოთ, დაახლოებით 3 ტრილიონი დოლარის მატერიალური ზარალი განიცადა. ათიათასობით ჩვენი შვილი, ახალგაზრდა, შაჰიდი გახდა. საჯარო მოხელეებმა, რომლებიც სამშობლოს იცავდნენ, თავიანთი სიცოცხლე გაწირეს და შაჰიდები გახდნენ. იმისათვის, რომ ეს მძიმე ფასი აღარ გადავიხადოთ, ჩვენ ვალდებულნი ვართ, ამ ქვეყანაში ერთობა, ჩვენი საუკუნოვანი ძმობა ხელახლა ავაშენოთ და აღვადგინოთ“, - განაცხადა მან.