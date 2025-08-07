აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მისი ადმინისტრაცია იმპორტირებულ ნახევარგამტარებზე 100%-იან საბაჟო გადასახადს დააწესებს, მაგრამ ამ გადასახადისგან გაათავისუფლებს იმ კომპანიებს, რომლებიც წარმოებას აშშ-ში გადაიტანენ.
ოთხშაბათს, თეთრ სახლში ჟურნალისტებთან საუბრისას, ტრამპმა თქვა: "ჩვენ ძალიან დიდ გადასახადს დავაწესებთ ჩიპებსა და ნახევარგამტარებზე."
"მაგრამ თუ წარმოებას ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახდენთ, არანაირ გადასახადს არ გადაიხდით," - განაცხადა მან.
პრეზიდენტმა ეს განცხადება Apple-ის აღმასრულებელ დირექტორ ტიმ კუკთან ერთად გააკეთა, როდესაც კომპანიამ აშშ-ში ახალი საწარმოო ინიციატივისთვის 100 მილიარდი დოლარის ინვესტიციის განხორციელება დააანონსა.
გეგმა მოიცავს Corning Inc.-ის მიერ კენტუკიში დაფუძნებული მინის წარმოების ობიექტს, ასევე გაფართოებულ პარტნიორობას Applied Materials-თან და Texas Instruments-თან.
ტრამპმა გადასახადი ამერიკული ინდუსტრიისა და მომხმარებლებისთვის მოგებად წარმოადგინა.
"მაშინაც კი, თუ წარმოება ჯერ არ დაგიწყიათ, მაგრამ აქ წარმოების ვალდებულება აიღეთ, არანაირ გადასახადს არ გადაიხდით," - განაცხადა მან.
გადასახადების ზეწოლა
Apple-ის ეს ნაბიჯი მოდის მზარდი საგადასახადო საფრთხეების ფონზე, რაც გავლენას ახდენს გლობალური მიწოდების ჯაჭვების მქონე კომპანიებზე.
აშშ-ში გაყიდული iPhone-ების უმეტესობა ინდოეთში იწყობა და ახლა ტრამპის ფართო სავაჭრო პოლიტიკის გამო, ორმაგი 50%-იანი გადასახადის წინაშე დგას.
ვიეტნამი, სადაც Apple-ის სხვა მნიშვნელოვანი პროდუქტები იწარმოება, უკვე 20%-იანი გადასახადით იბეგრება.
კუკის შეხვედრა ტრამპთან არის კომპანიის მცდელობის გაგრძელება, მიიღოს საგადასახადო შეღავათები.
პრეზიდენტმა ამ წლის დასაწყისში გააფრთხილა Apple, რომ თუ iPhone-ების წარმოებას აშშ-ში არ გადაიტანს, შესაძლოა, მინიმუმ 25%-იანი გადასახადი დაეკისროს.
კუკმა საპასუხოდ ხაზი გაუსვა აშშ-ში წარმოებულ კომპონენტებს და ადგილობრივ წარმოებაზე უფრო ღრმა გადასვლის პირობა დადო.
ტრამპმა განაცხადა: "იცით, მსოფლიოში არსად ხდება ამ მასშტაბის ინვესტიცია, ახლოსაც კი არ არის."
"ის ბრუნდება. ანუ Apple ამერიკაში ბრუნდება," - განაცხადა მან.
ახალი 100 მილიარდი დოლარის ვალდებულება ემატება Apple-ის წინა დაპირებას, რომ ოთხ წელიწადში აშშ-ში 500 მილიარდი დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს, რაც ჯამურ დაგეგმილ ინვესტიციას 600 მილიარდ დოლარამდე გაზრდის.
პროექტები მოიცავს ახალ სერვერების ობიექტს ჰიუსტონში, მომწოდებლების აკადემიას მიჩიგანში და Apple-ის მომწოდებლების ქსელში ადგილობრივი ხარჯების გაფართოებას.
თუმცა, ანალიტიკოსები აკეთებენ გაფრთხილებას, რომ 2024 წლის არჩევნებში ტრამპის გამარჯვების შემდეგ კომპანიების მიერ ინვესტიციების შესახებ გაკეთებული ბევრი განცხადება შეიძლება სრულად არ განხორციელდეს.
ტრამპმა განაცხადა, რომ ადმინისტრაციამ შესაძლოა მომავალ კვირას დამატებითი გადასახადები დააწესოს ნებისმიერ იმპორტირებულ პროდუქტზე, რომელიც შეიცავს ნახევარგამტარებს. მოსალოდნელია, რომ ეს ფართო ზომები მრავალ სექტორზე იმოქმედებს.