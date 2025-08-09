უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ შაბათს განაცხადა, რომ „უკრაინის გარეშე მიღებული გადაწყვეტილებები“ მშვიდობას ვერ მოიტანს და კატეგორიულად უარყო რუსეთისთვის ტერიტორიების დათმობა.
„უკრაინელები ოკუპანტს თავიანთ მიწებს არ დაუთმობენ“, - განაცხადა ზელენსკიმ სოციალურ ქსელში და აღნიშნა, რომ აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მომავალ კვირას ალასკაში უკრაინაში მშვიდობის განსახილველად შეხვედრისთვის ემზადებიან.
„ჩვენ წინააღმდეგ მიღებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც უკრაინის ნების გარეშეა მიღებული, მშვიდობის წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილებაა. მას არანაირი შედეგი არ ექნება“, - განაცხადა ზელენსკიმ და ხაზი გაუსვა, რომ ომი „ჩვენ გარეშე, უკრაინის გარეშე“ ვერ დასრულდება.
ზელენსკიმ თქვა, რომ უკრაინა "მზად არის რეალური გადაწყვეტილებებისთვის, რომლებმაც შეიძლება მშვიდობა მოიტანოს", მაგრამ ეს უნდა იყოს "ღირსეული მშვიდობა", თუმცა დეტალები არ დაუკონკრეტებია.
წარუმატებელი მოლაპარაკებები
მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 2022 წლის თებერვალში უკრაინის წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია ოპერაცია დაიწყო, ათიათასობით ადამიანი დაიღუპა და მილიონობით ადამიანი იძულებული გახდა, საკუთარი სახლი დაეტოვებინა.
მიმდინარე წელს რუსეთსა და უკრაინას შორის მოლაპარაკებების სამი რაუნდი უშედეგოდ დასრულდა და გაურკვეველი რჩება, რამდენად დააახლოებს სამიტი მშვიდობას.
ტრამპმა, რომელმაც პარასკევს პუტინთან სამიტის შესახებ განაცხადა, თქვა, რომ "გარკვეული ტერიტორიული ცვლილებები განხორციელდება, რაც ორივე მხარისთვის სასარგებლო იქნება", თუმცა დეტალები არ დაუკონკრეტებია.
ტრამპი და პუტინი ბოლოს 2019 წელს, ტრამპის პირველი ვადის დროს, იაპონიაში G20-ის სამიტზე შეხვდნენ. იანვრის შემდეგ მათ რამდენჯერმე ისაუბრეს ტელეფონით.