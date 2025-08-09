ᲛᲡᲝᲤᲚᲘᲝ
1 მინიმალური კითხვა
ზელენსკის გაფრთხილება აშშ-რუსეთის სამიტამდე უკრაინის გარეშე მიღებულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით
15 აგვისტოს ალასკაზე დაგეგმილი სამიტი მოქმედი აშშ-ისა და რუსეთის ლიდერების პირველი შეხვედრა იქნება 2021 წელს ჟენევაში ბაიდენისა და პუტინის შეხვედრის შემდეგ.
ზელენსკის გაფრთხილება აშშ-რუსეთის სამიტამდე უკრაინის გარეშე მიღებულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით
/ AA
8 საათის წინ

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ შაბათს განაცხადა, რომ „უკრაინის გარეშე მიღებული გადაწყვეტილებები“ მშვიდობას ვერ მოიტანს და კატეგორიულად უარყო რუსეთისთვის ტერიტორიების დათმობა.

„უკრაინელები ოკუპანტს თავიანთ მიწებს არ დაუთმობენ“, - განაცხადა ზელენსკიმ სოციალურ ქსელში და აღნიშნა, რომ აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მომავალ კვირას ალასკაში უკრაინაში მშვიდობის განსახილველად შეხვედრისთვის ემზადებიან.

„ჩვენ წინააღმდეგ მიღებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც უკრაინის ნების გარეშეა მიღებული, მშვიდობის წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილებაა. მას არანაირი შედეგი არ ექნება“, - განაცხადა ზელენსკიმ და ხაზი გაუსვა, რომ ომი „ჩვენ გარეშე, უკრაინის გარეშე“ ვერ დასრულდება.

ზელენსკიმ თქვა, რომ უკრაინა "მზად არის რეალური გადაწყვეტილებებისთვის, რომლებმაც შეიძლება მშვიდობა მოიტანოს", მაგრამ ეს უნდა იყოს "ღირსეული მშვიდობა", თუმცა დეტალები არ დაუკონკრეტებია.

წარუმატებელი მოლაპარაკებები

რეკომენდებული

მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 2022 წლის თებერვალში უკრაინის წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია ოპერაცია დაიწყო, ათიათასობით ადამიანი დაიღუპა და მილიონობით ადამიანი იძულებული გახდა, საკუთარი სახლი დაეტოვებინა.

მიმდინარე წელს რუსეთსა და უკრაინას შორის მოლაპარაკებების სამი რაუნდი უშედეგოდ დასრულდა და გაურკვეველი რჩება, რამდენად დააახლოებს სამიტი მშვიდობას.

ტრამპმა, რომელმაც პარასკევს პუტინთან სამიტის შესახებ განაცხადა, თქვა, რომ "გარკვეული ტერიტორიული ცვლილებები განხორციელდება, რაც ორივე მხარისთვის სასარგებლო იქნება", თუმცა დეტალები არ დაუკონკრეტებია.

ტრამპი და პუტინი ბოლოს 2019 წელს, ტრამპის პირველი ვადის დროს, იაპონიაში G20-ის სამიტზე შეხვდნენ. იანვრის შემდეგ მათ რამდენჯერმე ისაუბრეს ტელეფონით.

აღმოაჩინეთ
კარნი ტრამპთან კრიტიკული მოლაპარაკებებისთვის ვაშინგტონში ჩადის
ევროკავშირში სირიელთა თავშესაფრის მოთხოვნებმა ათწლეულის ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია
უკრაინის დრონების თავდასხმამ რუსეთში საჰაერო მიმოსვლა შეაფერხა
ტრამპის ახალი ელჩი: თურქეთ-აშშ-ის ალიანსი დამსახურებულ დონეზე უნდა ამაღლდეს
საფრანგეთი სირიის პრეზიდენტ ალ-შარას უმასპინძლებს
რუმინელი მარჩელ ჩოლაკუ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა
ტრამპმა განაცხადა, რომ თუ შეთანხმება ვერ შედგება, TikTok-ისთვის დაწესებულ ვადას გაახანგრძლივებს
ინდოეთმა ქაშმირის კაშხლებზე „წყალსაცავების გამორეცხვა“ დაიწყო
პაკისტანმა ინდოეთთან დაძაბულობის ფონზე მე-2 სარაკეტო გამოცდით სამხედრო ძალის დემონსტრირება მოახდინა
პერუში ოქროს მაღაროდან გატაცებული 13 მუშა გარდაცვლილი იპოვეს
ტრამპმა გრენლანდიის ხელში ჩასაგდებად სამხედრო ინტერვენცია არ გამორიცხა
ისრაელის კაბინეტმა ღაზაში თავდასხმების გაფართოება დაამტკიცა
Microsoft-მა 22-წლიანი ისტორიის მქონე Skype-ის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო
ირანის უმაღლესი დიპლომატი ინდოეთთან დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით პაკისტანს ეწვია
ჩინეთი ღიაა აშშ-სთან სავაჭრო მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა ტარიფების გაუქმებას დაჟინებით მოითხოვს
ეწვიეთ TRT Global-ს. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება!
Contact us