კრემლმა განაცხადა, რომ აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი შესაძლოა მომავალ კვირას სამიტზე შეხვდნენ.
ეს შეხვედრა იქნება პირველი სამიტი აშშ-ისა და რუსეთის მოქმედ ლიდერებს შორის მას შემდეგ, რაც ჯო ბაიდენი და პუტინი 2021 წლის ივნისში ჟენევაში შეხვდნენ.
კრემლის საგარეო პოლიტიკის მრჩეველმა, იური უშაკოვმა, რუსულ სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოებთან საუბრისას განაცხადა: „ამერიკული მხარის წინადადებით, პრინციპულ დონეზე მიღწეულია შეთანხმება უახლოეს დღეებში ორმხრივი სამიტის გამართვის შესახებ“.
უშაკოვმა აღნიშნა: „ამჟამად ჩვენს ამერიკელ კოლეგებთან ერთად ვიწყებთ სამიტის დეტალების დაზუსტებას. სამიზნე თარიღად მომავალი კვირა განისაზღვრა“.
შეხვედრის ადგილმდებარეობასთან დაკავშირებით უშაკოვმა მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ „პრინციპული შეთანხმება მიღწეულია“, თუმცა ადგილის შესახებ დეტალები არ დაუკონკრეტებია.
ეს განცხადება გაკეთდა აშშ-ის წარმომადგენლის, სტივ ვიტკოფის, მოსკოვში პუტინთან შეხვედრიდან ერთი დღის შემდეგ.
უშაკოვის თქმით, ვიტკოფმა წამოაყენა წინადადება სამმხრივი შეხვედრის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის, ვოლოდიმირ ზელენსკის, მონაწილეობით, მაგრამ რუსეთს ამ შეთავაზებაზე პასუხი არ გაუცია. „რუსულმა მხარემ ეს ვარიანტი სრულიად უპასუხოდ დატოვა“, - განაცხადა მან.