ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ
1 მინიმალური კითხვა
როდის გაიმართება ტრამპის და პუტინის შეხვედრა?
კრემლმა „უახლოეს დღეებში“ დაგეგმილ ტრამპ-პუტინის შეხვედრაზე მიანიშნა
როდის გაიმართება ტრამპის და პუტინის შეხვედრა?
/ Reuters
11 საათის წინ

კრემლმა განაცხადა, რომ აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი შესაძლოა მომავალ კვირას სამიტზე შეხვდნენ.

ეს შეხვედრა იქნება პირველი სამიტი აშშ-ისა და რუსეთის მოქმედ ლიდერებს შორის მას შემდეგ, რაც ჯო ბაიდენი და პუტინი 2021 წლის ივნისში ჟენევაში შეხვდნენ.

კრემლის საგარეო პოლიტიკის მრჩეველმა, იური უშაკოვმა, რუსულ სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოებთან საუბრისას განაცხადა: „ამერიკული მხარის წინადადებით, პრინციპულ დონეზე მიღწეულია შეთანხმება უახლოეს დღეებში ორმხრივი სამიტის გამართვის შესახებ“.

უშაკოვმა აღნიშნა: „ამჟამად ჩვენს ამერიკელ კოლეგებთან ერთად ვიწყებთ სამიტის დეტალების დაზუსტებას. სამიზნე თარიღად მომავალი კვირა განისაზღვრა“.

რეკომენდებული

შეხვედრის ადგილმდებარეობასთან დაკავშირებით უშაკოვმა მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ „პრინციპული შეთანხმება მიღწეულია“, თუმცა ადგილის შესახებ დეტალები არ დაუკონკრეტებია.

ეს განცხადება გაკეთდა აშშ-ის წარმომადგენლის, სტივ ვიტკოფის, მოსკოვში პუტინთან შეხვედრიდან ერთი დღის შემდეგ.

უშაკოვის თქმით, ვიტკოფმა წამოაყენა წინადადება სამმხრივი შეხვედრის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის, ვოლოდიმირ ზელენსკის, მონაწილეობით, მაგრამ რუსეთს ამ შეთავაზებაზე პასუხი არ გაუცია. „რუსულმა მხარემ ეს ვარიანტი სრულიად უპასუხოდ დატოვა“, - განაცხადა მან.

აღმოაჩინეთ
კარნი ტრამპთან კრიტიკული მოლაპარაკებებისთვის ვაშინგტონში ჩადის
ევროკავშირში სირიელთა თავშესაფრის მოთხოვნებმა ათწლეულის ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია
უკრაინის დრონების თავდასხმამ რუსეთში საჰაერო მიმოსვლა შეაფერხა
ტრამპის ახალი ელჩი: თურქეთ-აშშ-ის ალიანსი დამსახურებულ დონეზე უნდა ამაღლდეს
საფრანგეთი სირიის პრეზიდენტ ალ-შარას უმასპინძლებს
რუმინელი მარჩელ ჩოლაკუ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა
ტრამპმა განაცხადა, რომ თუ შეთანხმება ვერ შედგება, TikTok-ისთვის დაწესებულ ვადას გაახანგრძლივებს
ინდოეთმა ქაშმირის კაშხლებზე „წყალსაცავების გამორეცხვა“ დაიწყო
პაკისტანმა ინდოეთთან დაძაბულობის ფონზე მე-2 სარაკეტო გამოცდით სამხედრო ძალის დემონსტრირება მოახდინა
პერუში ოქროს მაღაროდან გატაცებული 13 მუშა გარდაცვლილი იპოვეს
ტრამპმა გრენლანდიის ხელში ჩასაგდებად სამხედრო ინტერვენცია არ გამორიცხა
ისრაელის კაბინეტმა ღაზაში თავდასხმების გაფართოება დაამტკიცა
Microsoft-მა 22-წლიანი ისტორიის მქონე Skype-ის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო
ირანის უმაღლესი დიპლომატი ინდოეთთან დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით პაკისტანს ეწვია
ჩინეთი ღიაა აშშ-სთან სავაჭრო მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა ტარიფების გაუქმებას დაჟინებით მოითხოვს
ეწვიეთ TRT Global-ს. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება!
Contact us