ტაივანში დააკავეს Taiwan Semiconductor Manufacturing Company-ის (TSMC) სამი თანამშრომელი კომპანიის მოწინავე 2-ნანომეტრიანი ჩიპების ტექნოლოგიასთან დაკავშირებული კომერციული საიდუმლოების მოპარვის ბრალდებით.
TSMC-მ აღმოაჩინა საიდუმლო ფაილებზე უჩვეულო წვდომა, რის შემდეგაც გაჩნდა ეჭვი, რომ სამ თანამშრომელს შესაძლოა უკანონოდ მოეპოვებინა კომპანიის ძირითადი ტექნოლოგია. ამის შესახებ სამშაბათს Focus Taiwan-მა ადგილობრივ პროკურორებზე დაყრდნობით გაავრცელა ინფორმაცია.
კომპანიამ მომხდარის შესახებ პროკურატურას შეატყობინა, ხოლო 25-28 ივლისს ჩატარდა ჩხრეკა და დაკავებები.
ტაივანის ეროვნული უსაფრთხოების კანონი კრძალავს ეროვნულ ძირითად ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული კომერციული საიდუმლოების უნებართვო გამჟღავნებას უცხოური ან მტრული სუბიექტებისთვის.
ეს შემთხვევა ამ ტიპის ტექნოლოგიაზე უნებართვო წვდომის პირველ მაგალითად აღინიშნა. პროკურორები იძიებენ ინციდენტის მოტივებს და შესაძლო სამომავლო გაჟონვებს.
ეს მოვლენა მოხდა მას შემდეგ, რაც აშშ-ის ყოფილმა პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა, სამშაბათს განაცხადა, რომ TSMC-ს შეეძლო არიზონაში 300 მილიარდი დოლარის ინვესტიციის განხორციელება. ეს თანხა თითქმის გააორმაგებდა კომპანიის მიერ ამერიკაში ადრე გამოცხადებული ინვესტიციების მთლიან მოცულობას.
CNBC-სთან ინტერვიუში ტრამპმა თქვა: „ტაივანი მოდის და 300 მილიარდ დოლარს ხარჯავს არიზონაში ჩიპებისა და ნახევარგამტარებისთვის მსოფლიოში უდიდესი ქარხნის ასაშენებლად“.
თუმცა, კომპანიას ეს განცხადება არ დაუდასტურებია და ოთხშაბათს მისი აქციების ფასი დაეცა.
TSMC-მ მარტში განაცხადა, რომ „ხელოვნური ინტელექტის მომავლის მხარდასაჭერად აშშ-ში ინვესტიციას 165 მილიარდ დოლარამდე გაზრდიდა“. ეს განცხადება ტაიპეისა და ვაშინგტონს შორის მიმდინარე სატარიფო მოლაპარაკებების მიუხედავად გაკეთდა.