이재명 대한민국 대통령은 한반도 안보 유지를 위한 '주도적인 역할'을 강화하기 위한 노력의 일환으로 국방비를 증액할 것이라고 밝혔다.

화요일 현지 언론 보도에 따르면, 이 발언은 이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령과 백악관에서 첫 정상회담을 가진 후 나온 것이다.

워싱턴 DC의 전략국제문제연구소(CSIS)에서 연설하면서 이 대통령은 한국이 군사력을 강화하기 위해 더 많은 자원을 할당할 것이라고 연합뉴스통신이 보도했다.

이 대통령은 “한국은 한반도 안보를 지키는 데 있어 보다 주도적인 역할을 해 나갈 것”이라며 “우선적으로 국방비를 증액할 것”이라고 말했다.

이 대통령은 국방비 지출 증가폭을 밝히지 않았다.