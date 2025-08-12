김건희 대한민국 전 영부인이 화요일 법정에 출두했으며, 판사는 특별 검사의 체포 영장 발부 요청을 승인할지 여부를 결정할 예정이다.

구속될 경우, 김건희 여사는 대한민국 역사상 유일하게 구속되는 전직 영부인이 될 것이며, 김 여사의 남편인 윤석열 전 대통령과 함께 감옥에 갇히게 될 것이다.

윤 전 대통령은 지난 4월 탄핵되었으며, 12월 계엄령 선포 시도 실패에 대한 재판을 받고 있다.

김 여사는 도착하면서 기자들의 질문에 답하거나 성명을 발표하지는 않았다.

수년간의 징역형에 처해질 수 있는 김 여사에 대한 혐의는 주식 사기에서부터 고급 핸드백의 불법 수령 및 불법적인 영향력 행사에 이르기까지 다양하다.

민정기 특별검사팀은 김 여사가 통일교 관계자로부터 개발 프로젝트, 뉴스 채널 인수 등에 영향력을 행사하기 위해 명품 선물을 받았는지 여부를 조사하고 있다.