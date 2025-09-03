북한이 러시아의 우크라이나 침공 전쟁에 투입되어 쿠르스크 지역에서 임무를 수행 중인 북한군 부대원들의 전장 상황을 담은 영상을 공개했다.

연합뉴스에 따르면, 북한 국영 방송은 러시아-우크라이나 전쟁에 파병된 군인들의 전투 장면이 담긴 다큐멘터리를 방영했다.

다큐멘터리에서는 포위된 북한군 병사들이 수류탄으로 자결하는 모습이 묘사되었으며, 이러한 자살 행위를 "영웅적인 희생"으로 표현했다.

일부 병사들이 인간 방패로 사용되는 장면도 포함된 이 다큐멘터리에서는 김정은 북한 국무위원장이 병사들에게 여러 차례 편지를 보내 그들을 "위로하고 격려했다"고 전했다.