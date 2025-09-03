아시아
북한, 러시아-우크라이나 전쟁에 파병된 군인들의 전투 영상 공개
다큐멘터리에서는 포위된 북한군 병사들이 수류탄으로 자결하는 모습이 묘사되었으며, 이러한 자살 행위를 "영웅적인 희생"으로 표현했다.
대한민국 국가정보원은 러시아-우크라이나 전쟁에 파병된 북한군 병사 중 약 2,000명이 전투에서 사망한 것으로 추정된다고 밝혔다. / AP
2025년 9월 3일

북한이 러시아의 우크라이나 침공 전쟁에 투입되어 쿠르스크 지역에서 임무를 수행 중인 북한군 부대원들의 전장 상황을 담은 영상을 공개했다.

연합뉴스에 따르면, 북한 국영 방송은 러시아-우크라이나 전쟁에 파병된 군인들의 전투 장면이 담긴 다큐멘터리를 방영했다.

다큐멘터리에서는 포위된 북한군 병사들이 수류탄으로 자결하는 모습이 묘사되었으며, 이러한 자살 행위를 "영웅적인 희생"으로 표현했다.

일부 병사들이 인간 방패로 사용되는 장면도 포함된 이 다큐멘터리에서는 김정은 북한 국무위원장이 병사들에게 여러 차례 편지를 보내 그들을 "위로하고 격려했다"고 전했다.

모스크바-평양 관계

러시아 외무부는 2024년 6월 모스크바와 평양 간에 체결된 포괄적인 전략적 동반자 협정이 2024년 12월에 발효되었다고 발표했다.

성명에 따르면, 이 협정은 한쪽이 공격을 받을 경우 상호 군사 지원을 제공하고, 동북아시아 및 아시아-태평양 지역에서 분할 불가능한 안보 시스템과 다극화된 세계 질서 구축에 기여할 것이라고 명시했다.

대한민국 국가정보원은 러시아-우크라이나 전쟁에 파병된 북한군 병사 중 약 2,000명이 전투에서 사망한 것으로 추정된다고 밝혔다.

출처:AA
