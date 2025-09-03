북한의 김정은 국무위원장이 수요일, 대한민국의 우원식 국회의장과 악수했다고 우 의장실이 밝혔다.

김 위원장과 우 의장은 중국에서 열린 제2차 세계 대전 기념 군사 퍼레이드 시작 전에 악수를 나눴다고 의장실이 성명을 통해 밝혔다. 우 의장은 이 행사에서 대한민국을 대표했다.

이재명 대한민국 대통령과 함께, 우 의장은 특히 긴장된 관계가 지속된 이후 서울과 평양 간의 대화 재개를 촉구했다.

북한은 지금까지 서울의 제안을 거부하며 한국과의 대화에 관심이 없다고 밝혔다.