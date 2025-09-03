2025년 9월 3일
북한의 김정은 국무위원장이 수요일, 대한민국의 우원식 국회의장과 악수했다고 우 의장실이 밝혔다.
김 위원장과 우 의장은 중국에서 열린 제2차 세계 대전 기념 군사 퍼레이드 시작 전에 악수를 나눴다고 의장실이 성명을 통해 밝혔다. 우 의장은 이 행사에서 대한민국을 대표했다.
이재명 대한민국 대통령과 함께, 우 의장은 특히 긴장된 관계가 지속된 이후 서울과 평양 간의 대화 재개를 촉구했다.
북한은 지금까지 서울의 제안을 거부하며 한국과의 대화에 관심이 없다고 밝혔다.
우원식 의장은 또한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 베이징에서 만나, 푸틴 대통령이 김정은 위원장에게 전달할 메시지가 있는지 우 의장에게 물었다고 우 의장실은 밝혔다.
이에 우 의장은 어려운 상황에도 한반도에 평화를 정착시켜 나가는 일이 지금 "매우 중요하다"고 답했다.
베이징으로 떠나기 전, 우 의장은 김정은 위원장을 만날 수 있을지 불확실하지만, 만약 만난다면 북한 지도자와 한반도 평화 구축 방안에 대해 논의하고 싶다고 말했다.
