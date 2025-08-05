TÜRKİYE
"Perjuangan kami untuk menjadikan Turkiye sebagai negara terkemuka di wilayahnya dalam tatanan global yang dibentuk semula terus berlanjut," kata Erdogan.
Presiden Erdogan dan ahli majlis tentera tertinggi mengunjungi Anıtkabir, makam Mustafa Kemal Ataturk, untuk memberi penghormatan. / AA
5 Ogos 2025

Turkiye sedang mengambil langkah-langkah bersejarah untuk melindungi masa depan negara, Presiden Recep Tayyip Erdogan berkata pada Selasa sebelum mempengerusikan mesyuarat tahunan Majlis Tentera Tertinggi.  

"Perjuangan kami untuk menjadikan Turkiye sebagai negara terkemuka di wilayahnya dalam tatanan global yang dibentuk semula terus berlanjut, meskipun terdapat perangkap yang dipasang untuk kami serta serangan dari dalam dan luar sempadan kami," kata Erdogan sambil membacakan pesanan yang ditulisnya di makam Mustafa Kemal Ataturk, pengasas Turkiye moden, dalam lawatan rasmi sebelum mesyuarat.  

"Kami sedang mengambil langkah-langkah bersejarah untuk melindungi masa depan negara kami, dari segi keselamatan hingga demokrasi, ekonomi hingga teknologi, industri pertahanan hingga dasar luar," tambahnya.  

"Kami percaya bahawa mesyuarat majlis kami pada tahun 2025 akan menjadi satu lagi pencapaian penting ke arah visi Abad Turkiye," kata presiden, yang melakukan lawatan itu bersama ahli-ahli majlis.  

Erdogan juga memberikan penghormatan kepada Ataturk dan semua nyawa yang terkorban "untuk masa depan kami."

