Apabila Thailand dan Kemboja bertembung di sepanjang sempadan yang dipertikaikan minggu lalu, penganalisis dengan pantas mengaitkan ketegangan itu dengan warisan kolonial kuasa Barat, terutamanya Perancis dan Britain, yang pernah menguasai rantau ini.
Hanya beberapa minggu sebelumnya, pada bulan Mei, jiran India dan Pakistan terlibat dalam konflik selama enam hari di wilayah Jammu dan Kashmir yang dipertikaikan. Itu juga warisan kolonial: kedua-dua negara pernah menjadi sebahagian daripada India British, dan sempadan mereka dibentuk oleh kartografi empayar.
Radcliff Line, dinamakan sempena peguam British Cyril Radcliff, membahagikan benua kecil itu kepada dua jiran yang sering bertelagah, yang telah berperang empat kali atas wilayah yang dipertikaikan dalam tempoh tujuh dekad.
Sama macam di Asia, jejak kolonial juga ditemui di seluruh peta dunia moden.
Dari Amerika ke Afrika dan Timur Tengah, banyak sempadan dilukis bukan oleh penduduk tempatan, tetapi oleh kuasa jauh seperti Perancis, Britain, Sepanyol, Itali, dan Belanda, yang lebih mementingkan kemudahan empayar daripada perpaduan etnik atau budaya.
Sifat sewenang-wenangnya sempadan Afrika dan sempadan Timur Tengah yang bergolak juga wujud akibat projek kolonial British, Perancis, Belanda, Itali, dan Sepanyol dari Maghribi ke Iraq, Kuwait, Eritrea, dan Afrika Selatan.
Antara kuasa kolonial Barat lain, Britain dan Perancis, dua anggota tetap Majlis Keselamatan PBB, memainkan peranan lebih besar dalam melukis sempadan antarabangsa.
British dan Perancis membahagikan wilayah Timur Tengah Empayar Uthmaniyyah mengikut perjanjian rahsia Sykes-Picot pada tahun 1915 semasa Perang Dunia I.
"Pembahagian ruang kolonial Anglo-Perancis adalah warisan geografi yang penting: hampir 40 peratus daripada keseluruhan panjang sempadan antarabangsa hari ini dilukis oleh Britain dan Perancis," tulis William F.S. Miles, seorang akademik Amerika dalam bukunya yang kritikal, Scars of Partition: Postcolonial Legacies in French and British Borderlands.
Miles tidak dapat dihubungi untuk ulasan kerana sedang melawat Hindia Barat, salah satu rantau yang dibincangkan dalam bukunya. Bagaimanapun, beliau menyatakan akan menyumbang satu bab untuk ensiklopedia sempadan yang akan datang, yang akan membincangkan pertikaian Thailand-Kemboja.
Seperti yang ditunjukkan oleh pertempuran baru-baru ini antara Thailand dan Kemboja, banyak sempadan dilukis tanpa mengambil kira penduduk tempatan, apatah lagi landskap sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Tapak purba seperti kuil Preah Vihear dibahagi atau dipertikaikan, meninggalkan zon sempadan dalam keadaan tegang yang hampir kekal.
"Sempadan antarabangsa membawa beban kolonial yang besar, terutamanya di rantau seperti Afrika, Asia, Timur Tengah, dan Amerika. Peta politik moden dunia sebahagian besarnya adalah warisan kolonialisme Eropah, dan sempadan ini terus mempengaruhi konflik, identiti, dan struktur pemerintahan hari ini," kata Abdinor Dahir, seorang penganalisis politik Somalia, kepada TRT World.
Pembahagian Asia Tenggara
Pembahagian kolonial telah meninggalkan parut yang dalam di seluruh Asia Tenggara.
Pertembungan Thailand-Kemboja adalah "peringatan jelas tentang bagaimana sempadan warisan ini terus menimbulkan gesekan," kata Sophal Ear, profesor madya di Thunderbird School of Global Management di Arizona State University.
"Banyak sempadan di rantau ini dilukis oleh kuasa kolonial, terutamanya Perancis dan Britain, tanpa input tempatan, sering bergantung pada peta yang lapuk atau tidak konsisten dan gagal mencerminkan realiti geografi, etnik, atau pemerintahan tempatan," katanya kepada TRT World.
Pertikaian atas kuil Preah Vihear berpunca daripada peta kolonial Perancis awal abad ke-20, kata Ear. Walaupun Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ) memberikan kuil itu kepada Kemboja pada tahun 1962, tanah di sekitarnya masih dipertikaikan, tambahnya.
"Ini bukan kes unik. Pembuatan sempadan kolonial sering mengabaikan sempadan berfungsi yang digunakan oleh komuniti tempatan selama berabad-abad, mencipta tuntutan bertindih dan ketegangan terpendam yang boleh meletus apabila keadaan politik merosot," katanya.
Kesan ini melangkaui geografi. "Reka bentuk kolonialis Barat melembagakan asimetri dalam kuasa undang-undang dan ketenteraan," kata Ear.
Beliau menambah Thailand, yang mengelakkan penjajahan, cenderung melihat peranan sejarahnya di rantau ini melalui lensa menjaga kedaulatan, manakala Kemboja, yang baru muncul dari dekad konflik dan dominasi luar, sering mentafsir tindakan Thailand sebagai lebihan kuasa neo-imperial.
"Naratif sejarah yang berbeza ini meningkatkan syak wasangka bersama dan mengurangkan kepercayaan yang diperlukan untuk mengurus krisis secara konstruktif," tambahnya, sambil menyatakan bahawa sempadan era kolonial bukan sahaja menanamkan garis fizikal, tetapi juga dinamik kuasa yang terdistorsi dan identiti nasional yang dipertikaikan.
"Jika ini tidak ditangani melalui mekanisme undang-undang yang kukuh, diplomasi berterusan, dan penyelarasan serantau, hantu kolonialisme akan terus menghantui geopolitik Asia Tenggara," amaran Ear.
Pembahagian Afrika
Selain Asia Tenggara, reka bentuk kolonialis juga banyak membahagikan komuniti di seluruh benua Afrika yang kaya dengan sumber.
38 negara pantai dan pulau di Afrika sangat bergantung pada industri maritim, dari tenaga hingga perikanan, untuk pembangunan. Namun, banyak sempadan laut mereka, yang dilukis semasa pemerintahan kolonial, masih membentuk akses kepada sumber dan keselamatan hari ini.
Kebanyakan sempadan Afrika semasa adalah "hasil langsung" projek kolonialis Barat di seluruh benua, kata Dahir, pengarah urusan Taloford Consulting.
"Sempadan-sempadan ini dilakukan secara paksa tanpa persetujuan, sumbangan, atau kuasa penduduk Afrika, sering membahagikan komuniti tanpa mengambil kira organisasi sosial pra-kolonial atau pembangunan jangka panjang," katanya.
Orang Maasai terpisah antara Kenya dan Tanzania. Masyarakat Somali terbahagi antara Ethiopia, Kenya, dan Somalia. Sementara itu, kumpulan etnik yang bersaing sering dipaksa hidup di bawah negara kolonial yang sama—dan kemudiannya negara merdeka, menurut Dahir.
Keputusan-keputusan ini menanam benih krisis identiti.
"Banyak negara Afrika moden, termasuk Nigeria, Republik Demokratik Congo, dan Sudan, adalah gabungan kumpulan-kumpulan berbeza yang tidak pernah berkongsi identiti politik sebelum ini, membawa kepada ketegangan dalaman yang berterusan."
Sementara penduduk asli menanggung akibatnya, kuasa kolonial mengaut keuntungan. "Mereka membahagi-bahagikan Afrika untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri, pengekstrakan sumber, kemudahan pentadbiran, dan persaingan geopolitik, tanpa mempedulikan kesejahteraan komuniti tempatan," kata Dahir.
Di era pasca-kolonial, pembahagian ini terus mencetuskan ketegangan. Afrika masih menjadi rumah kepada bilangan konflik berkaitan sempadan yang tidak seimbang, banyak daripadanya berpunca langsung daripada demarkasi era kolonial.
Tanah subur untuk konflik dan pemisahan
Reka bentuk sempadan Barat yang sewenang-wenangnya telah mewujudkan tempat pembiakan bukan sahaja untuk konflik sempadan tetapi juga pemisahan dan ekstremisme di negara-negara yang pernah mengalami pemerintahan kolonial.
Kesan reka bentuk sempadan kolonial Barat jelas kelihatan dalam peperangan Afrika beberapa dekad kebelakangan ini serta perang saudaranya, menyediakan banyak contoh.
Polis British yang dikawal oleh pengawal tempatan setia menyoal siasat ahli-ahli Mau Mau yang disyaki tentang nasib dua orang Eropah berhampiran Gilgil, Kenya, pada tahun 1953.
Dahir menarik perhatian kepada perang Ethiopia-Somalia 1977 yang berpunca daripada pembahagian kolonial Britain dan Itali yang menyerahkan wilayah Ogaden majoriti Somali kepada Ethiopia. Konflik Eritrea-Ethiopia 1998–2000 pula dicetuskan oleh sempadan kolonial yang dipertikaikan antara bekas jajahan Itali dan wilayah empayar Ethiopia.
"Konflik-konflik ini mencerminkan persepsi berterusan bahawa sempadan kolonial membahagikan kumpulan etnik secara tidak adil atau mengabaikan entiti politik yang sedia ada. Selain itu, banyak sempadan melintasi kawasan kaya sumber seperti minyak di Sudan dan Sudan Selatan atau mineral di DRC, seterusnya membakar pertikaian," katanya.
Garis kolonial juga telah menjadi seruan perjuangan bagi gerakan pemisah.
"Wilayah seperti Ambazonia (Kamerun Selatan), Sahara Barat, dan Somaliland (di Somalia) menuntut kemerdekaan atas alasan bahawa mereka pernah ditadbir di bawah kuasa kolonial yang berbeza dan oleh itu harus menubuhkan negara berdaulat berdasarkan sempadan sejarah tersebut," kata Dahir.