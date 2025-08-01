Apabila Thailand dan Kemboja bertembung di sepanjang sempadan yang dipertikaikan minggu lalu, penganalisis dengan pantas mengaitkan ketegangan itu dengan warisan kolonial kuasa Barat, terutamanya Perancis dan Britain, yang pernah menguasai rantau ini.

Hanya beberapa minggu sebelumnya, pada bulan Mei, jiran India dan Pakistan terlibat dalam konflik selama enam hari di wilayah Jammu dan Kashmir yang dipertikaikan. Itu juga warisan kolonial: kedua-dua negara pernah menjadi sebahagian daripada India British, dan sempadan mereka dibentuk oleh kartografi empayar.

Radcliff Line , dinamakan sempena peguam British Cyril Radcliff, membahagikan benua kecil itu kepada dua jiran yang sering bertelagah, yang telah berperang empat kali atas wilayah yang dipertikaikan dalam tempoh tujuh dekad.

Sama macam di Asia, jejak kolonial juga ditemui di seluruh peta dunia moden.

Dari Amerika ke Afrika dan Timur Tengah, banyak sempadan dilukis bukan oleh penduduk tempatan, tetapi oleh kuasa jauh seperti Perancis, Britain, Sepanyol, Itali, dan Belanda, yang lebih mementingkan kemudahan empayar daripada perpaduan etnik atau budaya.

Sifat sewenang-wenangnya sempadan Afrika dan sempadan Timur Tengah yang bergolak juga wujud akibat projek kolonial British, Perancis, Belanda, Itali, dan Sepanyol dari Maghribi ke Iraq, Kuwait, Eritrea, dan Afrika Selatan.

Antara kuasa kolonial Barat lain, Britain dan Perancis, dua anggota tetap Majlis Keselamatan PBB, memainkan peranan lebih besar dalam melukis sempadan antarabangsa.

British dan Perancis membahagikan wilayah Timur Tengah Empayar Uthmaniyyah mengikut perjanjian rahsia Sykes-Picot pada tahun 1915 semasa Perang Dunia I.

"Pembahagian ruang kolonial Anglo-Perancis adalah warisan geografi yang penting: hampir 40 peratus daripada keseluruhan panjang sempadan antarabangsa hari ini dilukis oleh Britain dan Perancis," tulis William F.S. Miles , seorang akademik Amerika dalam bukunya yang kritikal, Scars of Partition: Postcolonial Legacies in French and British Borderlands.

Miles tidak dapat dihubungi untuk ulasan kerana sedang melawat Hindia Barat, salah satu rantau yang dibincangkan dalam bukunya. Bagaimanapun, beliau menyatakan akan menyumbang satu bab untuk ensiklopedia sempadan yang akan datang, yang akan membincangkan pertikaian Thailand-Kemboja.

Seperti yang ditunjukkan oleh pertempuran baru-baru ini antara Thailand dan Kemboja, banyak sempadan dilukis tanpa mengambil kira penduduk tempatan, apatah lagi landskap sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Tapak purba seperti kuil Preah Vihear dibahagi atau dipertikaikan, meninggalkan zon sempadan dalam keadaan tegang yang hampir kekal.

"Sempadan antarabangsa membawa beban kolonial yang besar, terutamanya di rantau seperti Afrika, Asia, Timur Tengah, dan Amerika. Peta politik moden dunia sebahagian besarnya adalah warisan kolonialisme Eropah, dan sempadan ini terus mempengaruhi konflik, identiti, dan struktur pemerintahan hari ini," kata Abdinor Dahir, seorang penganalisis politik Somalia, kepada TRT World.

Pembahagian Asia Tenggara

Pembahagian kolonial telah meninggalkan parut yang dalam di seluruh Asia Tenggara.

Pertembungan Thailand-Kemboja adalah "peringatan jelas tentang bagaimana sempadan warisan ini terus menimbulkan gesekan," kata Sophal Ear, profesor madya di Thunderbird School of Global Management di Arizona State University.

"Banyak sempadan di rantau ini dilukis oleh kuasa kolonial, terutamanya Perancis dan Britain, tanpa input tempatan, sering bergantung pada peta yang lapuk atau tidak konsisten dan gagal mencerminkan realiti geografi, etnik, atau pemerintahan tempatan," katanya kepada TRT World.

Pertikaian atas kuil Preah Vihear berpunca daripada peta kolonial Perancis awal abad ke-20, kata Ear. Walaupun Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ) memberikan kuil itu kepada Kemboja pada tahun 1962, tanah di sekitarnya masih dipertikaikan, tambahnya.

"Ini bukan kes unik. Pembuatan sempadan kolonial sering mengabaikan sempadan berfungsi yang digunakan oleh komuniti tempatan selama berabad-abad, mencipta tuntutan bertindih dan ketegangan terpendam yang boleh meletus apabila keadaan politik merosot," katanya.

Kesan ini melangkaui geografi. "Reka bentuk kolonialis Barat melembagakan asimetri dalam kuasa undang-undang dan ketenteraan," kata Ear.

Beliau menambah Thailand, yang mengelakkan penjajahan, cenderung melihat peranan sejarahnya di rantau ini melalui lensa menjaga kedaulatan, manakala Kemboja, yang baru muncul dari dekad konflik dan dominasi luar, sering mentafsir tindakan Thailand sebagai lebihan kuasa neo-imperial.