Policja oddała strzały w kierunku agresywnego mężczyzny w Sosnowcu
Podczas interwencji w Sosnowcu policjanci zostali zaatakowani przez agresywnego mężczyznę, który posługiwał się niebezpiecznym przedmiotem. W obliczu bezpośredniego zagrożenia życia użyto broni palnej.
Policja nie potwierdziła, czy mężczyzna był pod wpływem środków odurzających. Wiadomo jednak, że napastnik był 45-letnim mieszkańcem Skoczowa. / AFP
1 sierpnia 2025

W czwartek około godziny  5 rano podczas interwencji w Sosnowcu, policjanci zostali zaatakowani przez mężczyznę posługującym się niebezpiecznym narzędziem. 

Do interwencji doszło po tym jak mężczyzna w średnim wieku, dokonał zniszczenia kilku samochodów osobowych i miejskiego autobusu.

Jak poinformowała Katarzyna Cypel-Dąbrowska z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, wobec bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia funkcjonariuszy, podjęto decyzję o oddaniu strzałów w kierunku napastnika.

“Policjanci przyjechali na miejsce, mężczyzna skierował agresję w ich stronę, miał ręku niebezpieczny przedmiot, ruszył w ich stronę. Z uwagi na to, że sytuacja ta stanowiła bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia policjantów oddali oni strzały w kierunku sprawcy” - wyjaśniła.

Padło pięć strzałów, a mężczyzna trafił w ciężkim stanie do szpitala imienia świętej Barbary. Pomimo wysiłków personelu medycznego, mężczyzna zmarł. 

Wstępne informacje o maczecie, którą rzekomo miał się posługiwać agresor, zostały sprostowane. Okazało się, że przedmiotem był metalowa rurka, która mogła przypominać broń białą.

Policja nie potwierdziła, czy mężczyzna był pod wpływem środków odurzających. Wiadomo jednak, że napastnik był 45-letnim mieszkańcem Skoczowa.

Policja Śląska na swoim oficjalnym profilu na portalu X zdementowała krążące informacje, jakoby agresor był nielegalnym migrantem. Funkcjonariusze podkreślili, że mężczyzna był obywatelem Polski i fakt braku dokumentów wymagał potwierdzenia jego tożsamości. 

Policja zaapelowała o niewykorzystywanie tego tragicznego zdarzenia do wprowadzania opinii publicznej w błąd.

