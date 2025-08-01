W czwartek około godziny 5 rano podczas interwencji w Sosnowcu, policjanci zostali zaatakowani przez mężczyznę posługującym się niebezpiecznym narzędziem.

Do interwencji doszło po tym jak mężczyzna w średnim wieku, dokonał zniszczenia kilku samochodów osobowych i miejskiego autobusu.

Jak poinformowała Katarzyna Cypel-Dąbrowska z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, wobec bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia funkcjonariuszy, podjęto decyzję o oddaniu strzałów w kierunku napastnika.



“Policjanci przyjechali na miejsce, mężczyzna skierował agresję w ich stronę, miał ręku niebezpieczny przedmiot, ruszył w ich stronę. Z uwagi na to, że sytuacja ta stanowiła bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia policjantów oddali oni strzały w kierunku sprawcy” - wyjaśniła.

Padło pięć strzałów, a mężczyzna trafił w ciężkim stanie do szpitala imienia świętej Barbary. Pomimo wysiłków personelu medycznego, mężczyzna zmarł.