Ukraińska Służba Wywiadu Zagranicznego alarmuje, że Białoruś we współpracy z Rosją intensyfikuje działania mające na celu kierowanie nielegalnych migrantów w stronę granicy Unii Europejskiej, szczególnie Polski. Według sobotniego oświadczenia służb, mamy do czynienia z powrotem do metod wykorzystywanych podczas kryzysu migracyjnego z 2021 roku.

Jak podkreśla ukraiński wywiad, nowa fala migracji wynika z pogarszających się warunków humanitarnych w Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz w Afganistanie. Wykorzystując te trudności, reżimy o antyzachodniej orientacji próbują wywierać presję polityczną na państwa zachodnie, traktując migrantów jako narzędzie geopolityczne.

Wśród państw stosujących tę strategię wymieniany jest reżim Aleksandra Łukaszenki, który — według ukraińskich służb — ponownie oferuje terytorium Białorusi jako kanał tranzytowy dla migrantów chcących przedostać się do Unii Europejskiej.

Tunel przy granicy

O nasilających się próbach nielegalnego przekraczania granicy świadczy również odkrycie dokonane przez polską Straż Graniczną na początku lipca.

Według informacji opublikowanych przez TVP - funkcjonariusze z województwa podlaskiego poinformowali, że 10 lipca w okolicach miejscowości Michałowo wykryto tunel pod barierą graniczną, którym do Polski nielegalnie przedostało się ponad 20 osób. Nie sprecyzowano, czy wszyscy migranci zostali zatrzymani.

Tego typu zdarzenia potwierdzają, że mimo fizycznych zabezpieczeń na granicy polsko-białoruskiej, nielegalne przekroczenia są możliwe z wykorzystaniem coraz bardziej zorganizowanych i trudniejszych do wykrycia metod.