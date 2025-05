Minister Spraw Zagranicznych Turcji, Hakan Fidan, ostrzegł, że tak jak Daesh został usunięty z systemu w Syrii, tak organizacja terrorystyczna PKK również zostanie ostatecznie wyeliminowana. Wyjaśnił, że PKK może odejść dobrowolnie, w oparciu o pokój i pojednanie lub w inny sposób.

Fidan wygłosił te uwagi podczas wspólnej konferencji prasowej w Doha w niedzielę z premierem i ministrem spraw zagranicznych Kataru, szejkiem Mohammedem bin Abdulrahmanem al Thani.

Przypominając, że Turcja nie akceptuje żadnych działań wymierzonych w integralność terytorialną Syrii ani podważających jej suwerenność. Fidan podkreślił, że nie zostaną zaakceptowane żadne inicjatywy pozwalające na noszenie broni poza centralną władzą w Syrii.

Fidan stwierdził, że Ankara chce widzieć środowisko, w którym konstytucja i zarządzanie w Syrii zapewnią równe szanse wszystkim grupom w kraju, i zauważył, że w tym zakresie podjęto już pozytywne kroki.

Odnosząc się do trudnej sytuacji w kraju, Fidan powiedział, że rozmowy z Katarem i innymi krajami regionu koncentrowały się na tym, co można zrobić w obszarach takich jak rozwój, gospodarka i sankcje.

Fidan powtórzył, że Turcja będzie nadal przeciwstawiać się grupom, które próbują wykorzystać sytuację w Syrii do realizacji swoich celów, zwłaszcza tym, które dążą do naruszenia integralności terytorialnej i suwerenności Syrii.

,,Czekamy na wdrożenie porozumienia podpisanego między YPG a rządem syryjskim w ostatnich miesiącach. Nasza wrażliwość w tej kwestii jest jasna" – powiedział Fidan. Wezwał również organizację terrorystyczną PKK do pozytywnej odpowiedzi na apele, złożenia broni i zaprzestania utrudniania powrotu do normalności w regionie.

Fidan podkreślił, że region od lat zmaga się z wojną, zamętem, okupacją, rozlewem krwi i łzami, i że w nowoczesnych czasach konieczne jest uwolnienie się od tych wyzwań i budowa dostatniego, bezpiecznego, pełnego szacunku i wolnego systemu.

Tragedia humanitarna w Strefie Gazy

Podkreślając, że pierwszym punktem porządku obrad spotkań, jak zwykle, była Strefa Gazy z powodu ,,ciężaru tragedii humanitarnej", Fidan powiedział: ,,Podczas gdy Izrael dokonuje ludobójstwa na Palestyńczykach, zabija również prawo międzynarodowe i sumienie ludzkości. Pomoc humanitarna nie została wysłana do Gazy od prawie dwóch miesięcy. Tragedia humanitarna rozgrywa się na oczach całej światowej opinii publicznej."

Fidan powiedział, że strona palestyńska wykazała gotowość do zawarcia kompleksowego i trwałego zawieszenia broni, i podkreślił, że w tym momencie kluczowe jest wywarcie presji na Izrael w kierunku pokoju.

,,Społeczność międzynarodowa musi wziąć na siebie odpowiedzialność w tym momencie. Chciałbym podziękować Katarowi za jego wysiłki w tej sprawie" – dodał. "Będziemy kontynuować nasze wysiłki na rzecz pokojowego, bezpiecznego i dostatniego współistnienia narodów palestyńskiego i izraelskiego w oparciu o rozwiązanie dwupaństwowe. Będziemy, jeśli Bóg pozwoli, nadal wspierać słuszną sprawę Palestyny z całych sił" – powiedział.

Konstruktywna rola Turcji

Fidan powiedział, że Turcja kontynuuje rozmowy z Hamasem za pośrednictwem różnych instytucji, podkreślając wysiłki na rzecz odegrania konstruktywnej roli uzupełniającej prace Kataru i Egiptu.

,,Podczas gdy angażujemy się w wysiłki dyplomatyczne, aby zapobiec trwającemu ludobójstwu i tragedii humanitarnej na arenie międzynarodowej, kontynuujemy również prace nad tym, co można zrobić, aby wdrożyć zawieszenie broni" – powiedział.

Fidan podkreślił znaczenie wysiłków USA i podejścia prezydenta Donalda Trumpa w wywieraniu presji na Izrael, ponieważ jego ekspansjonizm stanowi długoterminowe zagrożenie. Powiedział, że Hamas jest gotowy na trwałe rozwiązania, a Izrael powinien przyjąć postawę uznającą państwo palestyńskie.

Przypomniał, że Turcja i Katar od początku wyrażały to stanowisko, podkreślając, że jeśli wysiłki będą szczere, a strony będą działać w dobrej wierze, może to być ostatni kryzys. Turcja i Katar podzielają podobne podejście do konfliktów regionalnych, szczególnie w sprawie rozwoju sytuacji w Palestynie i Syrii.

Oba rządy wezwały do zakończenia ataków Izraela na Strefę Gazy i nadal współpracują poprzez kanały dwustronne oraz grupy wielostronne, takie jak Grupa Kontaktowa do spraw Gazy.

Fidan ostatnio odwiedził Katar na początku lutego, podczas gdy szejk Mohammed, który jest również ministrem spraw zagranicznych tego kraju Zatoki Perskiej, przyjechał do Turcji na początku tego miesiąca, aby wziąć udział w spotkaniu Organizacji Współpracy Islamskiej (OIC) – Grupy Kontaktowej do spraw Gazy, zorganizowanym przez Fidana na południu Turcji w Antalyi.

Spotkanie z Radą Szury Hamasu

Fidan spotkał się również z Muhammadem Ismailem Darwishem, przewodniczącym Rady Szury Hamasu, oraz jego delegacją w Doha, jak poinformowało tureckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Źródła dyplomatyczne podały, że omawiano sytuację humanitarną w Gazie oraz najnowsze wydarzenia w negocjacjach dotyczących zawieszenia broni.

Strona Hamasu poinformowała, że nadal podejmuje wysiłki na rzecz trwałego zawieszenia broni. Omówiono również katastrofę humanitarną spowodowaną dwumiesięczną blokadą pomocy dla Gazy przez Izrael, podkreślając potrzebę pilnego rozwiązania.

Fidan powiedział, że wysiłki Turcji na platformach międzynarodowych i na poziomie dwustronnym w celu ustanowienia pokoju w enklawie są kontynuowane.