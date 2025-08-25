Dziesiątki tysięcy mieszkańców zostało ewakuowanych z wybrzeży Wietnamu w poniedziałek, gdy tajfun Kajiki zbliżał się do lądu, przynosząc wiatry o prędkości około 160 km/h.

Tajfun – piąty, który dotknął Wietnam w tym roku – obecnie znajduje się na morzu, wzburzając Zatokę Tonkińską falami sięgającymi 9,5 metra (31 stóp).

Władze poinformowały, że ponad 325 500 mieszkańców pięciu nadmorskich prowincji zostanie ewakuowanych do szkół i budynków publicznych przekształconych w tymczasowe schronienia.

Nadmorskie miasto Vinh zostało zalane w nocy, a jego ulice były w większości opustoszałe rano. Większość sklepów i restauracji była zamknięta, podczas gdy mieszkańcy i właściciele firm zabezpieczali wejścia do swoich nieruchomości workami z piaskiem.

Do świtu ewakuowano prawie 30 000 osób, zamknięto dwa krajowe lotniska, a wszystkie statki rybackie na trasie tajfunu zostały wezwane do powrotu do portu.

Przewiduje się, że tajfun uderzy w ląd około godziny 13:00 (06:00 GMT) z wiatrami o prędkości 157 kilometrów na godzinę (98 mil na godzinę), jak podało Wietnamskie Narodowe Centrum Prognoz Hydrometeorologicznych.

Jego siła ma się następnie dramatycznie zmniejszyć.

‘Mniejsza zawartość ciepła w oceanie’