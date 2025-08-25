KLIMAT I ŚRODOWISKO
Wietnam ewakuuje dziesiątki tysięcy ludzi przed nadejściem tajfunu Kajiki
Według danych ministerstwa rolnictwa, w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2025 r. w wyniku klęsk żywiołowych w Wietnamie zginęło lub zaginęło ponad 100 osób.
Silne wiatry i wzburzone fale na obszarze morskim Dadonghai w Sanya, w prowincji Hainan na południu Chin. / AP
25 sierpnia 2025

Dziesiątki tysięcy mieszkańców zostało ewakuowanych z wybrzeży Wietnamu w poniedziałek, gdy tajfun Kajiki zbliżał się do lądu, przynosząc wiatry o prędkości około 160 km/h.

Tajfun – piąty, który dotknął Wietnam w tym roku – obecnie znajduje się na morzu, wzburzając Zatokę Tonkińską falami sięgającymi 9,5 metra (31 stóp).

Władze poinformowały, że ponad 325 500 mieszkańców pięciu nadmorskich prowincji zostanie ewakuowanych do szkół i budynków publicznych przekształconych w tymczasowe schronienia.

Nadmorskie miasto Vinh zostało zalane w nocy, a jego ulice były w większości opustoszałe rano. Większość sklepów i restauracji była zamknięta, podczas gdy mieszkańcy i właściciele firm zabezpieczali wejścia do swoich nieruchomości workami z piaskiem.

Do świtu ewakuowano prawie 30 000 osób, zamknięto dwa krajowe lotniska, a wszystkie statki rybackie na trasie tajfunu zostały wezwane do powrotu do portu.

Przewiduje się, że tajfun uderzy w ląd około godziny 13:00 (06:00 GMT) z wiatrami o prędkości 157 kilometrów na godzinę (98 mil na godzinę), jak podało Wietnamskie Narodowe Centrum Prognoz Hydrometeorologicznych.

Jego siła ma się następnie dramatycznie zmniejszyć.

Mniejsza zawartość ciepła w oceanie’

Centrum Ostrzegania przed Tajfunami (Joint Typhoon Warning Center) poinformowało, że warunki wskazują na “zbliżający się trend osłabienia systemu, gdy zbliża się on do szelfu kontynentalnego Zatoki Tonkińskiej, gdzie zawartość ciepła w oceanie jest mniejsza”.

Ponad tuzin krajowych lotów w Wietnamie zostało odwołanych w niedzielę, podczas gdy chiński tropikalny kurort Hainan ewakuował około 20 000 mieszkańców, gdy tajfun przeszedł na południe od wyspy.

Główne miasto wyspy, Sanya, zamknęło obszary turystyczne i wstrzymało działalność gospodarczą.

W Wietnamie ponad 100 osób zginęło lub zostało uznanych za zaginione w wyniku klęsk żywiołowych w pierwszych siedmiu miesiącach 2025 roku, według ministerstwa rolnictwa.

Straty ekonomiczne oszacowano na ponad 21 milionów dolarów.

We wrześniu ubiegłego roku Wietnam poniósł straty ekonomiczne w wysokości 3,3 miliarda dolarów w wyniku tajfunu Yagi, który przeszedł przez północ kraju. Tajfun był przyczyną setek ofiar śmiertelnych.

Naukowcy twierdzą, że kryzys klimatyczny spowodowany działalnością człowieka napędza bardziej intensywne i nieprzewidywalne wzorce pogodowe, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo niszczycielskich powodzi i burz, szczególnie w tropikach.

