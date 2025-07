Prezydent Rosji Władimir Putin, powiedział w rozmowie telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem, że Moskwa dąży do wynegocjowanego zakończenia wojny na Ukrainie, ale nie zamierza odstąpić od swoich pierwotnych celów – poinformował doradca Kremla.

W czwartek, podczas szeroko zakrojonej rozmowy , która obejmowała również kwestie związane z Iranem i Bliskim Wschodem, Trump “ponownie poruszył kwestię szybkiego zakończenia działań wojennych” na Ukrainie – powiedział dziennikarzom doradca, Jurij Uszakow.

“Władimir Putin ze swojej strony zauważył, że nadal dążymy do politycznego i negocjowanego rozwiązania konfliktu” – dodał Uszakow.

Trump później stwierdził, że nie osiągnął żadnego postępu z Putinem w sprawie zawieszenia broni na Ukrainie, po rozmowie telefonicznej w czwartek.

“Nie, nie osiągnąłem z nim żadnego postępu” – powiedział Trump dziennikarzom, zapytany, czy zbliżył się do porozumienia w sprawie zakończenia konfliktu. Dodał, że jest “niezadowolony” z trwającej wojny.

Putin poinformował Trumpa o realizacji porozumień osiągniętych między Rosją a Ukrainą w zeszłym miesiącu. Porozumienia dotyczą wymiany jeńców wojennych i ciał poległych żołnierzy – powiedział Uszakow – oraz przekazał, że Moskwa jest gotowa kontynuować negocjacje z Kijowem.

“Nasz prezydent powiedział również, że Rosja osiągnie cele, które sobie wyznaczyła: czyli eliminację dobrze znanych przyczyn, które doprowadziły do obecnej sytuacji, do obecnej ostrej konfrontacji, i Rosja nie odstąpi od tych celów” – dodał.

W komunikacie Kremla nie było nic, co sugerowałoby, że Putin zmienił stanowisko Moskwy podczas rozmowy z Trumpem, który objął urząd z obietnicą szybkiego zakończenia wojny, ale wielokrotnie wyrażał frustrację z powodu braku postępów między obiema stronami.

Wyrażenie “przyczyny źródłowe” jest skrótem dla argumentu Kremla, że był zmuszony rozpocząć wojnę na Ukrainie, aby zapobiec przystąpieniu tego kraju do NATO i wykorzystaniu go przez zachodni sojusz jako bazy do ataku na Rosję.

Ukraina i jej europejscy sojusznicy twierdzą, że jest to pretekst do wojny w stylu imperialnym, ale Trump w poprzednich publicznych wypowiedziach wyrażał zrozumienie dla odmowy Moskwy zaakceptowania członkostwa Ukrainy w NATO.

Putin i Trump nie rozmawiali o decyzji USA o wstrzymaniu części dostaw kluczowej broni na Ukrainę – powiedział Uszakow.

W sprawie Iranu powiedział, że “strona rosyjska podkreśliła znaczenie rozwiązywania wszystkich sporów, nieporozumień i sytuacji konfliktowych wyłącznie środkami politycznymi i dyplomatycznymi”.

Trump w zeszłym miesiącu wysłał amerykańskie bombowce wojskowe w celu uderzenia na trzy irańskie obiekty nuklearne, co Moskwa potępiła jako nieuzasadnione i nielegalne.