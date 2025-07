Przywódcy Tajlandii i Kambodży spotykają się w Malezji w pilnej próbie rozwiązania śmiertelnych starć granicznych, które trwają już piąty dzień, pomimo narastających międzynarodowych wezwań do pokoju.

Premier Kambodży - Hun Manet oraz pełniący obowiązki premiera Tajlandii - Phumtham Wechayachai, mają odbyć rozmowy w poniedziałek w oficjalnej rezydencji premiera Malezji - Anwara Ibrahima, który jako przewodniczący regionalnego bloku ASEAN (Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej) organizuje negocjacje.

Walki wybuchły w zeszły czwartek po eksplozji miny lądowej wzdłuż granicy, która raniła pięciu tajlandzkich żołnierzy.

Powiązane TRT Global - Śmierć cywila w Kambodży w wyniku nowych starć granicznych z Tajlandią

Obie strony obwiniają się nawzajem o rozpoczęcie starć, które zabiły co najmniej 35 osób i zmusiły do przesiedlenia ponad 260 000 ludzi po obu stronach granicy. Oba państwa odwołały swoich ambasadorów, a Tajlandia zamknęła wszystkie przejścia graniczne z Kambodżą, z wyjątkiem tych dla kambodżańskich pracowników migrujących wracających do domu.

W poniedziałek, żołnierze z obu stron zgłaszali kontynuację walk wzdłuż obszarów granicznych. Według reporterów Associated Press, w Samrong w kambodżańskiej prowincji Oddar Meanchey o świcie słychać było strzały.

Anwar powiedział w niedzielę wieczorem, że obie strony przedstawią swoje warunki pokoju, ale “najważniejsze jest natychmiastowe zawieszenie broni”.

“Mam nadzieję, że to się uda” – cytowała Anwara malezyjska agencja prasowa Bernama. “Chociaż sytuacja nie jest tak zła jak w wielu innych krajach, musimy położyć kres przemocy.”

Spotkanie odbyło się po bezpośredniej presji ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa, który ostrzegł, że Stany Zjednoczone mogą nie kontynuować umów handlowych z żadnym z krajów, jeśli działania wojenne będą kontynuowane.

Przed wyjazdem do Kuala Lumpur Phumtham powiedział dziennikarzom w Bangkoku, że przedstawiciele USA i Chin również będą obecni jako obserwatorzy. Zaznaczył, że kluczowym celem będzie natychmiastowe zawieszenie broni, ale zauważył, że zaufanie może być problemem, ponieważ Kambodża nie zaprzestała swoich ataków.

“Poinformowaliśmy, że nie mamy zaufania do Kambodży. Wszystko, co zrobili, pokazuje, że nie są szczerzy w rozwiązywaniu tego problemu. Muszą przedstawić szczegóły, jak zamierzają udowodnić swoją szczerość” – powiedział.

Przemoc stanowi rzadki przypadek otwartej konfrontacji militarnej między członkami ASEAN, dziesięcionarodowego bloku regionalnego, który szczyci się zasadą nieagresji, pokojowego dialogu i współpracy gospodarczej.

W oświadczeniu wydanym w poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych ASEAN wyrazili zaniepokojenie rosnącą liczbą ofiar śmiertelnych, zniszczeniem mienia publicznego i przesiedleniem dużej liczby ludzi wzdłuż spornych obszarów granicznych.

Wezwali oba kraje do rozwiązania swoich sporów poprzez negocjacje i wyrazili poparcie dla wysiłków zmierzających do znalezienia kompromisu podczas poniedziałkowych rozmów.

Konflikt przyciągnął również uwagę papieża Leona XIV.

W niedzielę w Watykanie papież powiedział, że modli się za wszystkich dotkniętych wojną na świecie, w tym “za tych, którzy ucierpieli w wyniku starć na granicy między Tajlandią a Kambodżą, zwłaszcza za dzieci i przesiedlone rodziny”.

800-kilometrowa (500-milowa) granica między Tajlandią a Kambodżą była przedmiotem sporów od dziesięcioleci, ale wcześniejsze konfrontacje były ograniczone i krótkotrwałe.

Najnowsze napięcia eskalowały maju, kiedy kambodżański żołnierz zginął w konfrontacji, co doprowadziło do dyplomatycznego rozłamu i wstrząsnęło tajlandzką polityką wewnętrzną.