Z okazji 572. rocznicy zdobycia Stambułu, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oddał hołd jednemu z najwspanialszych momentów w historii Turcji.

Erdogan wyraził szacunek i wdzięczność wobec sułtana Mehmeda II Zdobywcy oraz jego armii, którzy zamknęli jedną epokę i otworzyli kolejną dzięki temu historycznemu zwycięstwu.

„572. rocznica zdobycia Stambułu, jednej z największych legend naszej historii, to błogosławiona okazja” – powiedział Erdogan.

„Wspominamy Fatih Sułtana Mehmeda Hana i jego żołnierzy z miłosierdziem, wdzięcznością i szacunkiem za podarowanie tego zwycięstwa naszemu narodowi” – dodał prezydent.

Erdogan podkreślił również postępy Turcji w technologii obronnej, akcentując rosnącą rolę kraju w kształtowaniu współczesnych koncepcji wojennych.

„Dzięki naszym bezzałogowym statkom powietrznym, uzbrojonym dronom, bezzałogowym okrętom podwodnym i wielu innym zaawansowanym technologiom, redefiniujemy współczesne pojęcie walki” – stwierdził Erdogan.

Odnosząc się do transformacji Turcji w przemyśle obronnym, Erdogan podkreślił przejście kraju z pozycji zależnego odbiorcy do poszukiwanego partnera.

„Przez lata czekaliśmy u drzwi innych w przemyśle obronnym. Dziś to my jesteśmy krajem, do którego pukają” – powiedział.

Oprócz kwestii obronnych, Erdogan poruszył także temat postępów Turcji w produkcji energii. Wspomniał o wysłaniu pierwszej pływającej platformy do produkcji gazu ziemnego (FPU) o nazwie Osman Gazi na pole gazowe Sakarya na Morzu Czarnym.

„Wysłaliśmy nasz statek Osman Gazi na Morze Czarne. Tam będzie prowadził podwodne badania i wydobywał gaz ziemny, przynosząc wielką ulgę naszym obywatelom” – dodał Erdogan.

Ceremonia obejmowała również inaugurację nowych ogrodów miejskich, co odzwierciedla trwające wysiłki na rzecz zwiększenia zielonych przestrzeni w miastach Turcji.