Prezydent USA Donald Trump ostro skrytykował swojego rosyjskiego odpowiednika, Władimira Putina, twierdząc, że „całkowicie oszalał” w związku z weekendowym bombardowaniem Ukrainy przez Rosję.

„On całkowicie oszalał! Bezsensownie zabija wielu ludzi, i nie mówię tu tylko o żołnierzach” - napisał Trump w poście na Truth Social.

„Zawsze mówiłem, że on chce CAŁEJ Ukrainy, a nie tylko jej części, i może to się właśnie potwierdza, ale jeśli tak, to doprowadzi to do upadku Rosji” - dodał.

Trump próbował zdystansować się od konfliktu, mówiąc, że to „wojna Zełenskiego, Putina i Bidena, a nie 'Trumpa'. Ja tylko próbuję ugasić wielkie i brzydkie pożary, które zostały wywołane przez rażącą niekompetencję i nienawiść.”

Wcześniej, podczas rozmowy z dziennikarzami, Trump powiedział, że Putin bezsensownie zabija wielu ludzi.

„Nie wiem, co się z nim dzieje. Co się z nim, do diabła, stało? Prawda? Zabija wielu ludzi. Nie podoba mi się to” - powiedział Trump w niedzielę na lotnisku w Morristown w stanie New Jersey, przygotowując się do powrotu do Waszyngtonu.

Trump odniósł się do rosyjskiego ataku, w którym w nocy z soboty na niedzielę wystrzelono 367 dronów i pocisków na ukraińskie miasta, w tym stolicę Kijów. Był to największy atak powietrzny od początku wojny, w wyniku którego zginęło co najmniej 12 osób, a dziesiątki zostały ranne.

Trump stara się doprowadzić obie strony do zawarcia zawieszenia broni w trwającej od trzech lat wojnie na Ukrainie. W zeszłym tygodniu rozmawiał z Putinem przez ponad dwie godziny.

„Zawsze dobrze się z nim dogadywałem, ale teraz wysyła rakiety na miasta i zabija ludzi, a to mi się wcale nie podoba” - powiedział Trump.

W zeszłym tygodniu, podczas rozmowy telefonicznej z europejskimi liderami, Trump stwierdził, że Putin nie jest gotowy zakończyć wojne na Ukrainie, ponieważ uważa, że wygrywa – podał The Wall Street Journal.

Więcej sankcji?

Trump zasugerował możliwość nałożenia kolejnych sankcji na Rosję w odpowiedzi na trwające ataki.

Odpowiadając na pytanie na płycie lotniska w Morristown, Trump powiedział, że „absolutnie” rozważa zwiększenie sankcji USA wobec Rosji w odpowiedzi na ostatnią falę przemocy.

To oświadczenie było sprzeczne z zeznaniami sekretarza stanu USA Marco Rubio przed Kongresem na początku tego tygodnia, kiedy powiedział, że Trump uważa, iż „w tej chwili, jeśli zaczniemy grozić sankcjami, Rosjanie przestaną rozmawiać.”

Putin nie zobowiązał się do wstrzymania trzyletniej inwazji na Ukrainę, ogłaszając jedynie niejasną propozycję pracy nad „memorandum” określającym żądania Moskwy dotyczące pokoju.