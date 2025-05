Walcząc z łzami, szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zaapelował do Izraela o „miłosierdzie” w jego działaniach w Strefie Gazy, podkreślając, że pokój leży również w interesie samego Izraela.

Podczas emocjonalnego wystąpienia na dorocznym zgromadzeniu WHO w czwartek, Tedros Adhanom Ghebreyesus stwierdził, że wojna niszczy Izrael i nie przyniesie trwałego rozwiązania.

„Czuję, jak ludzie w Gazie mogą się teraz czuć. Mogę to sobie wyobrazić, mogę to usłyszeć, mogę to poczuć. To wszystko przez PTSD (zespół stresu pourazowego)” - powiedział Tedros, 60-letni dyrektor WHO, który często wspomina swoje dzieciństwo w czasie wojny w Etiopii.

„Można sobie wyobrazić, jak ludzie cierpią. To naprawdę niewłaściwe wykorzystywać żywność jako broń. To samo dotyczy zaopatrzenia medycznego.”

W czwartek Organizacja Narodów Zjednoczonych rozpoczęła dystrybucję około 90 ciężarówek z pomocą humanitarną, która jest pierwszą dostawą do Strefy Gazy od czasu, gdy Izrael nałożył całkowitą blokadę 2 marca.

Tedros podkreślił, że tylko polityczne rozwiązanie może przynieść trwały pokój.

„Apel o pokój leży w najlepszym interesie samego Izraela. Czuję, że wojna szkodzi samemu Izraelowi i nie przyniesie trwałego rozwiązania” - powiedział.

„Proszę, jeśli możecie okazać miłosierdzie. To dobre dla was, dobre dla Palestyńczyków. To dobre dla ludzkości.”

„Systematyczne” niszczenie

Dyrektor ds. sytuacji kryzysowych WHO, Michael Ryan, ostrzegł, że 2,1 miliona ludzi w Gazie jest „w bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci”.

„Musimy zakończyć głód, uwolnić wszystkich zakładników i przywrócić funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej” - powiedział.

„Jako były zakładnik mogę powiedzieć, że wszyscy zakładnicy powinni zostać uwolnieni. Ich rodziny cierpią. Ich rodziny są w bólu” - dodał.

WHO poinformowało, że Palestyńczycy w Strefie Gazy cierpią z powodu dotkliwych niedoborów żywności, wody, zaopatrzenia medycznego, paliwa i schronienia.

Cztery główne szpitale musiały zawiesić świadczenie usług medycznych w ciągu ostatniego tygodnia z powodu bliskości działań wojennych lub stref ewakuacyjnych oraz ataków.

Tylko 19 z 36 szpitali w Strefie Gazy pozostaje operacyjnych, a personel pracuje w „niemożliwych warunkach” - podała agencja zdrowia ONZ w oświadczeniu.

„Co najmniej 94 procent wszystkich szpitali w Strefie Gazy jest uszkodzonych lub zniszczonych” - stwierdzono, podczas gdy północna Strefa Gazy „została pozbawiona niemal całej opieki zdrowotnej.”

Na całym terytorium palestyńskim dostępnych jest jedynie 2000 łóżek szpitalnych — liczba „rażąco niewystarczająca, aby sprostać obecnym potrzebom.”

„Zniszczenie jest systematyczne. Szpitale są odbudowywane i zaopatrywane, tylko po to, by ponownie stać się celem działań wojennych lub ataków. Ten destrukcyjny cykl musi się zakończyć.”

Ludobójstwo oblężonej ludności

Izraelska armia prowadzi ludobójstwo w Strefie Gazy od października 2023 roku, zabijając niemal 64 000 Palestyńczyków, z których większość to kobiety i dzieci, odrzucając międzynarodowe wezwania do zawieszenia broni.

Wśród ofiar jest około 11 000 Palestyńczyków, którzy prawdopodobnie zostali pogrzebani pod gruzami zniszczonych domów.

Eksperci jednak twierdzą, że rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych znacznie przewyższa oficjalne dane władz Gazy, szacując, że może wynosić około 200 000.

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał w listopadzie zeszłego roku nakazy aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu oraz jego byłego ministra obrony Yoava Gallanta za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w Gazie.

Izrael stoi również przed sprawą o ludobójstwo w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości za swoją wojnę na tym obszarze.

Izrael poważnie zniszczył dzielnice mieszkalne, ekshumował masowe groby, profanował cmentarze, bombardował sklepy i przedsiębiorstwa, niszczył szpitale i kostnice, przejeżdżał czołgami i buldożerami po zwłokach, torturował więzionych Palestyńczyków, poddawał zatrzymanych symulowanym egzekucjom, a także dopuścił się napaści seksualnych na Palestyńczyków.

W trakcie ludobójstwa izraelscy żołnierze wykazywali sadystyczne zachowania, szydząc z palestyńskich więźniów, twierdząc, że grają w piłkę nożną głowami ich dzieci w Strefie Gazy.

Pojawiły się filmy, na których izraelskie siły plądrują palestyńskie domy, niszczą łóżka dzieci, podpalają domy i drwią z przesiedlonych Palestyńczyków, nosząc ich bieliznę i kradnąc zabawki dziecięce. Filmy te były transmitowane na żywo przez żołnierzy.

W swojej misji wymazania Palestyny izraelskie oddziały zabiły rekordową liczbę niemowląt, medyków, sportowców i dziennikarzy — co jest bezprecedensowe w jakiejkolwiek wojnie tego stulecia.

Były izraelski generał wojskowy Yair Golan oskarżył w tym tygodniu Tel Awiw o mordowanie palestyńskich niemowląt dla sportu oraz o dążenie do wypędzenia milionów Palestyńczyków z oblężonej Strefy Gazy.

„Izrael zmierza ku temu, by stać się państwem pariasem wśród narodów — jak kiedyś RPA — jeśli nie powróci do zachowania jak rozsądny kraj,” powiedział Golan we wtorek.

„Rozsądny kraj nie prowadzi wojny przeciwko cywilom, nie zabija niemowląt dla hobby i nie stawia sobie za cel wypędzenia ludności” - powiedział w izraelskim radiu publicznym Kan.