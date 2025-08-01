Polska, zachodni sąsiad Ukrainy, prawdopodobnie będzie ostatnim krajem w Europie, gdzie Stany Zjednoczone planują zmniejszyć swoją obecność wojskową – poinformował wiceminister obrony Paweł Zalewski w rozmowie z agencją Reuters.

Od momentu objęcia prezydentury przez Donalda Trumpa kwestia redukcji amerykańskich wojsk w Europie pojawia się regularnie, gdyż Waszyngton naciska na swoich sojuszników, aby ci zwiększyli swoje nakłady na obronę.

Wiceminister Zalewski podkreślił jednak, że rozmowy z Amerykanami wskazują, iż Polska jest krajem, z którego USA będą chciały się wycofać w ostatniej kolejności.

Jako kraj położony na wschodniej flance NATO, Polska pełni ważną rolę strategiczną, mającą na celu odstraszanie Rosji, zwłaszcza po inwazji Moskwy na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Zalewski dodał, że Polska chce stać się centrum amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, oferując m.in. bazę logistyczną, centrum serwisowe czy nawet miejsce produkcji sprzętu dla amerykańskiego przemysłu obronnego.

Wśród planowanych działań wymienił modernizację samolotów F-16 oraz serwisowanie różnego typu amerykańskich pojazdów bojowych, w tym czołgów Abrams.