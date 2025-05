Ostatnie zimy w Stambule były raczej spokojne. Poza przelotnymi opadami śniegu i typowymi problemami na drodze spowodowanymi złymi warunkami pogodowymi. Brakowało charakterystycznej zimowej magii miasta. Aż do środy.

Opady śniegu rozpoczęły się wcześnie rano, a w ciągu kilku godzin krajobraz pokrył się białym puchem. Po południu władze ogłosiły zamknięcie szkół w czwartek, ostrzegając przed oblodzeniem dróg.

Śnieg to wielkie wydarzenie dla rodziców, takich jak Gul Ece Cakmak, matki dwójki dzieci, która pospiesznie odebrała swoje córki z przedszkola, zanim opady się nasiliły.

„Piszczały z radości przez całą drogę do domu, obserwując wirujące płatki śniegu za oknem” – mówi.

Dla jej 6-letniej córki Duru budowanie bałwana to najważniejszy moment zimy.

„Śnieg jest zimny, kiedy dotyka mojej twarzy. Ale buduję bałwana w rękawiczkach, więc nie jest mi za zimno” – opowiada Duru dla TRT World.

Dla 2-letniej Bade ten śnieg to wyjątkowy moment – jej pierwszy w życiu.

„Śnieg z zeszłego tygodnia był przelotny, więc nie zauważyła różnicy. Ale tym razem uwielbiałam patrzeć, jak jej mały nosek robi się czerwony, gdy spoglądała na płatki śniegu spadające na jej twarz” – mówi Cakmak o Bade.

Choć Bade nie potrafi jeszcze w pełni wyrazić swoich emocji, powtarza jedno słowo w kółko: „Kar” – tureckie słowo oznaczające śnieg.

Odwołane loty, zakłócenia w transporcie

Podczas gdy dzieci cieszyły się „śnieżnymi feriami”, korki w Stambule osiągnęły niespotykany poziom szczególnie w środowy wieczór. Dojazdy potrafiły być o kilka godzin dłuższe niż zwykle.

Zablokowane drogi i opóźnione autobusy zmusiły wielu mieszkańców do pieszych powrotów do domów, ostrożnie stąpając po śliskich chodnikach.

Tymczasem dwa główne lotniska w Stambule ograniczyły liczbę obsługiwanych lotów. Narodowy przewoźnik Turkish Airlines planuje odwołać około 200 lotów.

Gdy śnieżna kurtyna opadła na cieśninę Bosfor, Ministerstwo Transportu i Infrastruktury ogłosiło zawieszenie ruchu promów w obu kierunkach z powodu ograniczonej widoczności.

Fatma Korunoglu, mieszkanka Stambułu, mówi, że śnieg był tak gęsty, że nie mogła zobaczyć Mostu Męczenników 15 Lipca, przejeżdżając przez niego metrobusem.

Dla niej opady śniegu to długo wyczekiwana przyjemność po latach łagodnych zim. Twierdzi, że śnieg dodaje ludziom energii, pozwalając zapomnieć o codziennych troskach.

„Spacerując po Stambule, zauważyłam coś… radość na twarzach ludzi, nawet w środkach transportu publicznego” – mówi dla TRT World, dodając, że niektóre rodziny już w środowy wieczór wyszły na zewnątrz, by cieszyć się gromadzącym się śniegiem.

Według Generalnej Dyrekcji Meteorologii opady śniegu pokryją całe miasto w czwartek i będą występować z przerwami aż do poniedziałku.

Gubernator Stambułu, Davut Gul, zaapelował do mieszkańców, aby unikali niepotrzebnych podróży, nie korzystali z prywatnych pojazdów bez opon zimowych i w miarę możliwości korzystali z transportu publicznego.

W rejonach przybrzeżnych spodziewane są opady śniegu o grubości od 5 do 10 cm, podczas gdy obszary śródlądowe przygotowują się na silniejsze zamiecie, które mogą przynieść od 10 do 20 cm lub więcej do piątku i soboty. W północnych i wyżej położonych rejonach grubość pokrywy śnieżnej może przekroczyć 40 cm.

Temperatury w Stambule mają spaść do 0–2°C do 22 lutego, a najniższe wartości mogą wynosić od -1 do -2°C – prognozują meteorolodzy.

Opady śniegu pojawiły się również regionie Morza Czarnego, gdzie temperatury mają znacznie spaść w kilku miastach. Stolica, Ankara, oraz inne miasta w centralnej Anatolii również doświadczają opadów śniegu.

Rzadki zimowy krajobraz

Niektóre z najbardziej pamiętnych intensywnych opadów śniegu w Stambule miały miejsce w latach 1987, 2004, 2017 i 2022.

Korunoglu, pochodząca z Mersin, śródziemnomorskiego miasta, gdzie śnieg jest rzadkością, docenia zimowy urok Stambułu.

„W Mersin rodzice zabierają swoje dzieci w Góry Taurus, tylko po to, by zobaczyć śnieg” – mówi.

Na podstawie swojego pobytu w Stambule doszła do wniosku, że śnieg zbliża ludzi w duchu zabawy.

„Kiedy pada śnieg, wszyscy chcą być na zewnątrz, niezależnie od tego, jak zimno czy jak późno. Nawet o 1 w nocy można zobaczyć ludzi na zewnątrz, cieszących się nim.”

W śnieżne dni zawsze zatrzymuje się przy cieśninie, by podziwiać widok, który dobrze znają mieszkańcy Stambułu.

„Morze zawsze mieni się piękną zielenią, kiedy pada śnieg.”