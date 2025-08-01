POLITYKA
Zełenski podpisuje ustawę przywracającą uprawnienia ukraińskich agencji antykorupcyjnych
331 posłów poparło ustawę, która, jak twierdzi prezydent Zełenski, gwarantuje "właściwe niezależne funkcjonowanie" ukraińskich organów antykorupcyjnych i organów ścigania.
W zeszłym tygodniu prezydent ogłosił nową inicjatywę legislacyjną mającą na celu przywrócenie niezależności instytucji. / Anadolu Agency
1 sierpnia 2025

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę przywracającą niezależność krajowych agencji antykorupcyjnych.

"Chcę podziękować wszystkim członkom parlamentu za przyjęcie mojego projektu ustawy – teraz oficjalnie prawa. Właśnie podpisałem dokument, a jego tekst zostanie opublikowany natychmiast" - powiedział Zełenski w czwartek w oświadczeniu wideo na platformie X.

Słowa Zełenskiego pojawiły się kilka godzin po tym, jak ukraiński parlament, Rada Najwyższa, zagłosowała za przyjęciem ustawy. 331 posłów poparło projekt, co znacznie przekroczyło wymagany próg 226 głosów.

Podpisanie nowej ustawy nastąpiło po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Radę Najwyższą 22 lipca wersji, która umieszczała dwie główne ukraińskie instytucje antykorupcyjne – Narodowe Biuro Antykorupcyjne (NABU) i Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną (SAPO) – pod nadzorem prokuratora generalnego.

Mimo, że Zełenski podpisał tamtą wersję ustawy, decyzja ta wywołała masowe protesty, w tym w stolicy - Kijowie.

W zeszłym tygodniu prezydent ogłosił nową inicjatywę legislacyjną mającą na celu przywrócenie niezależności tych instytucji.

Zełenski przedstawił poprawiony projekt ustawy parlamentowi 24 lipca.

W swoim ostatnim wystąpieniu Zełenski powiedział, że nowa ustawa gwarantuje “właściwe, niezależne funkcjonowanie” ukraińskich instytucji antykorupcyjnych oraz wszystkich organów ścigania.

"Ustawa zapewnia brak jakiegokolwiek zewnętrznego wpływu czy ingerencji, w tym poprzez badania poligraficzne – regularne kontrole dla wszystkich funkcjonariuszy organów ścigania, którzy mają dostęp do tajemnic państwowych lub mają krewnych w Rosji. To właściwa decyzja" - zauważył.

Zełenski dodał, że ważne jest, aby państwo słuchało opinii publicznej i swoich obywateli, stwierdzając: "Ukraina jest demokracją – bez żadnych wątpliwości. Przedstawiciele rządu również szybko poinformują międzynarodowych partnerów Ukrainy o tej ustawie."

