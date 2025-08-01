Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę przywracającą niezależność krajowych agencji antykorupcyjnych.

"Chcę podziękować wszystkim członkom parlamentu za przyjęcie mojego projektu ustawy – teraz oficjalnie prawa. Właśnie podpisałem dokument, a jego tekst zostanie opublikowany natychmiast" - powiedział Zełenski w czwartek w oświadczeniu wideo na platformie X.

Słowa Zełenskiego pojawiły się kilka godzin po tym, jak ukraiński parlament, Rada Najwyższa, zagłosowała za przyjęciem ustawy. 331 posłów poparło projekt, co znacznie przekroczyło wymagany próg 226 głosów.

Podpisanie nowej ustawy nastąpiło po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Radę Najwyższą 22 lipca wersji, która umieszczała dwie główne ukraińskie instytucje antykorupcyjne – Narodowe Biuro Antykorupcyjne (NABU) i Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną (SAPO) – pod nadzorem prokuratora generalnego.

Mimo, że Zełenski podpisał tamtą wersję ustawy, decyzja ta wywołała masowe protesty, w tym w stolicy - Kijowie.

W zeszłym tygodniu prezydent ogłosił nową inicjatywę legislacyjną mającą na celu przywrócenie niezależności tych instytucji.