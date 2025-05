Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7, które nawiedziło Mjanmę 28 marca, zniszczyło starożytne miasto Ava w regionie Mandalaj. Spowodowało poważne uszkodzenia historycznych pagód i miejsc religijnych, poinformował portal Myanmar Now.

Trzęsienie ziemi zabiło co najmniej 300 osób w Tada-U, mieście w centralnej części Mjanmy, oddalonym o około 10 kilometrów od stolicy regionu Mandalaj. Mieszkańcy twierdzą, że ciała wciąż znajdują się pod gruzami.

„Wszystkie budynki i domy w Tada-U zostały zniszczone przez trzęsienie ziemi” – powiedział jeden z mieszkańców.

Według danych podanych przez juntę, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła w czwartek do 3 085, a 4 719 osób zostało rannych, natomiast 341 uznano za zaginione, podał Myanmar Now. W sąsiedniej Tajlandii zginęły co najmniej 22 osoby, a 70 uznano za zaginione po zawaleniu się wieżowca w trakcie budowy, poinformowała Tajlandzka Publiczna Służba Nadawcza (Thai PBS).

Tymczasem Azjatycki Bank Rozwoju (ADB) ogłosił w środę, że przygotowuje grant w wysokości 3 milionów dolarów na pomoc dla mieszkańców Mjanmy, podał Myanmar Now.

Środki te mają pomóc w dystrybucji żywności oraz zapewnić wsparcie finansowe na różne cele, umożliwiając ocalałym zakup podstawowych produktów, takich jak woda pitna, środki medyczne i materiały do budowy schronień.

„Jesteśmy głęboko zaniepokojeni wpływem tego wydarzenia na mieszkańców Mjanmy i podejmujemy szybkie działania, aby wesprzeć wysiłki ratunkowe” – powiedział Winfried Wicklein, dyrektor generalny ADB na Azję Południowo-Wschodnią.

Wielka Brytania zadeklarowała pomoc w wysokości do 12 milionów dolarów dla Mjanmy, podczas gdy Australia i USA zobowiązały się do przekazania po 2 miliony dolarów. Fundusz Centralny ONZ na rzecz Sytuacji Kryzysowych przeznaczył 5 milionów dolarów.

W środę Australia ogłosiła dodatkową pomoc w wysokości 7 milionów dolarów, Japonia przekazała 6 milionów dolarów, a Chiny 13,8 miliona dolarów. Kilka krajów Azji Południowo-Wschodniej, w tym Malezja, Singapur i Tajlandia, wysłało zespoły ratunkowe.

Chiny ogłosiły w czwartek, że utworzyły pierwsze schronienie awaryjne w Mjanmie.

„Chiny utworzyły pierwsze międzynarodowe schronienie ratunkowe w Mjanmie po trzęsieniu ziemi, zapewniając tymczasowe zakwaterowanie i opiekę medyczną dla 900 osób przesiedlonych” – napisała na platformie X Mao Ning, rzeczniczka chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.