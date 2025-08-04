BIZNES I TECHNOLOGIA
2 min. czytania
Polska wyprzedzi największe armie Europy Zachodniej do 2030 roku
Do 2030 roku Polska ma dysponować większą liczbą czołgów niż największe armie Europy Zachodniej razem wzięte.
Polska wyprzedzi największe armie Europy Zachodniej do 2030 roku
Po sfinalizowaniu umowy Polska uplasuje się na trzecim miejscu wśród państw Sojuszu pod względem liczby czołgów – za Turcją (2 238) i Grecją (1 344). / Others
4 sierpnia 2025

W piątek podpisano kontrakt o wartości około 6,5 miliarda dolarów na dostawę 180 południowokoreańskich czołgów K2, z czego 61 zostanie wyprodukowanych w Polsce. Dzięki umowie Polska będzie dysponować łącznie 1100 czołgami do 2030 roku, wyprzedzając tym samym Niemcy, Francję, Włochy i Wielką Brytanię razem wzięte.

Dla porównania, cztery największe państwa NATO w Europie Zachodniej posiadają łącznie około 950 czołgów. Po sfinalizowaniu umowy Polska uplasuje się na trzecim miejscu wśród państw Sojuszu pod względem liczby czołgów – za Turcją (2 238) i Grecją (1 344).

PowiązaneTRT Global - Miliony euro dla Polski na modernizację wojska

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na platformie X, że umowa obejmuje nie tylko same czołgi, ale także pakiet technologiczny, szkoleniowy, logistyczny oraz dostawę amunicji. 

Do 2027 roku do Polski trafi 116 maszyn w konfiguracji K2GF, natomiast kolejne 64 sztuki zostaną wyprodukowane już w kraju. Produkcję 61 czołgów K2PL zrealizują Zakłady “Bumar-Łabędy”, z udziałem polskich firm w dostawie podzespołów.

recommended

W ramach kontraktu Polska zamówiła również 81 pojazdów towarzyszących. Umowa przewiduje udział spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej w pracach projektowych oraz transfer technologii z Korei Południowej. To oznacza rozpoczęcie procesu odbudowy krajowej produkcji czołgów.

Obecnie Polska przeznacza 4,7% PKB na obronność – to najwyższy wskaźnik wśród państw NATO.

Głównymi powodami intensywnej modernizacji armii są wojna na Ukrainie oraz napięcia na granicy z Białorusią, trwające od 2021 roku.

PowiązaneTRT Global - Rosyjski sabotaż w Polsce: 32 osoby zatrzymane
Odkrywaj
Iran zaprzecza zawieszeniu broni z Izraelem, sygnalizuje, że zaprzestanie ataków, jeśli ataki Izraela się skończą
USA ostrzega przed odwetem Iranu, gdy Trump podnosi kwestię "zmiany reżimu"
Czym jest cieśnina Ormuz i dlaczego jest tak ważna w kontekście ropy naftowej?
Ukraina mówi o "masywnym" rosyjskim ataku dronów na Kijów
Ceny ropy gwałtownie rosną po tym, jak Teheran rozważa zamknięcie cieśniny Ormuz
Irański atak niszczy czołowy izraelski instytut naukowy po tym, jak Tel Awiw zabił naukowców z Teheranu
Pentagon zwalnia wysokiego rangą oficera, który określił Netanjahu i jego sojuszników jako "judeosupremacjonistycznych popleczników"
Trump zainteresowany strategicznymi powiązaniami handlowymi, mówi pakistańska armia
Korea Północna staje w obronie Iranu, określając Izrael jako "nowotworem dla pokoju"
Uderzyć czy nie uderzyć: dylemat Trumpa dotyczący Iranu ujawnia głębokie podziały wśród MAGA
Irańskie podziemne obiekty wzbogacania uranu wciąż nieuszkodzone pomimo izraelskich ataków — Putin
Zawieszenie broni między Indiami a Pakistanem zostało osiągnięte w wyniku rozmów wojskowych, a nie mediacji USA
Nie zabije najwyższego przywódcy Iranu - "przynajmniej na razie": Trump
Irańskie pociski uszkodziły budynek i spowodowały pożary w Izraelu
Masakra w Khan Younis: Izraelskie czołgi zabiły 59 osób próbujących uzyskać pomoc żywnościową
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us