Ylen tuoreen kannatusmittauksen mukaan hallituspuolueiden eli kokoomuksen, perussuomalaisten, kristillisdemokraatien (KD) ja ruotsalaisen kansanpuolueen (RKP) kannatus on laskenut ennätysalhaalle sitten puolueiden tultua valtaan.
Tutkimusta varten haastateltiin 2 844 ihmistä.
Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus laski eniten, 19,1 prosenttiin. Laskua on 2 prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta, mikä on huonoin tulos puolueelle vuoteen.
Laskuun on vaikuttanut Ylen mukaan Palestiinan tunnustamisen ympärillä vellonut keskustelu.
Myös RKP:n kannatus on laskenut hieman. Perussuomalaiset ja KD sen sijaan saivat jonkin verran lisää kannatusta tutkimustulosten perusteella, mutta silti hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on nyt ennätysalhaalla, vain 38,8 prosentissa.
Myös suurimman oppositiopuolueen SDP:n kannatus laski hieman tutkimuksessa, vaikka sillä on edelleen kaikista puolueista eniten kannatusta.