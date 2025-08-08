Yhdysvaltain kongressiedustaja Marjorie Taylor Greene iski voimakkaasti takaisin American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) -järjestölle sen jälkeen, kun vaikutusvaltainen Israel-myönteinen lobbausryhmä syytti häntä ”amerikkalaisten arvojen pettämisestä” hänen sanottuaan, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gazassa.
”Sillä välin kun AIPAC valehtelee lahjoittajilleen väittäen, että minä ’petän amerikkalaisia arvoja’, TODELLISUUS on, että AIPAC 1 000 000 % palvelee ja lobbaa ulkomaista valtiota, Israelia!!” Greene kirjoitti sosiaalisessa mediassa torstaina.
”Olen niin amerikkalainen kuin vain voi olla! Minua ei voi ostaa, enkä aio perääntyä!! Antaa tulla.”
Aiemmin AIPAC lähetti varainkeruukirjeen tukijoilleen, jossa sanottiin: ”Odottakaa Israel-vastaisia herjauksia Rashida Tlaibilta ja Ilhan Omarilta. Mutta nyt myös Marjorie Taylor Greene on liittynyt heidän joukkoonsa, levittäen samaa iljettävää retoriikkaa ja äänestäen Yhdysvaltojen ja Israelin liittolaisuutta vastaan.”
Torstaina Greene vastasi: ”Olen yksi harvoista kongressin jäsenistä, jotka eivät ota rahaa AIPACilta, joka lahjoittaa huomattavasti enemmän rahaa republikaaneille kuin demokraateille.”
Lobbausryhmä kutsui Greenen kommentteja ”inhottaviksi” ja lisäsi: ”Kutsutaanpa tätä siksi, mitä se on: Marjorie Taylor Greene on Israel-vastaisen ryhmän uusin jäsen. Hän saattaa ajatella, että tämä tuo hänelle kiitosta äärivasemmistolta tai radikaaleilta verkossa – mutta me näemme sen sellaisena kuin se on: amerikkalaisten arvojen pettämisenä ja vaarallisena totuuden vääristelynä.”
Greenen viimeaikaiset kommentit eroavat hänen aiemmista kannoistaan, mutta hän on johtanut merkittävää Make America Great Again (MAGA) -liikkeen konservatiivien ryhmää tuomitsemaan Israelin meneillään olevan sodan Gazassa, kun kuolonuhrien määrä kasvaa.
Kun järkyttäviä kuvia nälkää näkevistä lapsista on näkynyt mediassa viime viikkoina, Greene on noussut yhdeksi äänekkäimmistä hahmoista Yhdysvalloissa tuomitsemaan Israelin toimet Gazassa kansanmurhana.
Nälkään liittyvät kuolemat
Trump huomautti myös 28. heinäkuuta, että Gazassa on nyt ”todellista nälänhätää”, mikä oli ristiriidassa Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun virheellisten väitteiden kanssa.
Kun häneltä kysyttiin, oliko hän samaa mieltä Netanjahun väitteestä, että Israel ei aiheuta nälkää Gazassa, Yhdysvaltain presidentti vastasi: ”Nuo lapset näyttävät hyvin nälkäisiltä... se on todellista nälänhätää.”
YK:n Maailman ruokaohjelma on kuvannut Gazan viimeisintä tilannetta ”laajalle levinneeksi nälänhädäksi, aliravitsemukseksi ja sairauksiksi”, jotka aiheuttavat nälkään liittyviä kuolemia.
Viimeisten 22 kuukauden aikana Israel on järjestelmällisesti tuhonnut lähes koko Gazan, siirtänyt toistuvasti saarron alla olevan alueen väestöä, tappanut yli 61 000 ihmistä ja asettanut tukahduttavan saarron, joka on aiheuttanut tappavaa nälänhätää alueella. Palestiinan virallisen WAFA-uutistoimiston mukaan noin 11 000 palestiinalaisen pelätään olevan hautautuneena tuhoutuneiden kotien raunioihin.
Asiantuntijat kuitenkin väittävät, että todellinen kuolonuhrien määrä on merkittävästi suurempi kuin mitä Gazan viranomaiset ovat raportoineet, ja arvioivat sen olevan noin 200 000. Kansainvälinen tuomioistuin totesi vuonna 2024, että oli mahdollista, että Israel oli syyllistynyt tekoihin, jotka rikkovat kansanmurhasopimusta.