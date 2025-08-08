Yhdysvaltain kongressiedustaja Marjorie Taylor Greene iski voimakkaasti takaisin American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) -järjestölle sen jälkeen, kun vaikutusvaltainen Israel-myönteinen lobbausryhmä syytti häntä ”amerikkalaisten arvojen pettämisestä” hänen sanottuaan, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gazassa.

”Sillä välin kun AIPAC valehtelee lahjoittajilleen väittäen, että minä ’petän amerikkalaisia arvoja’, TODELLISUUS on, että AIPAC 1 000 000 % palvelee ja lobbaa ulkomaista valtiota, Israelia!!” Greene kirjoitti sosiaalisessa mediassa torstaina.

”Olen niin amerikkalainen kuin vain voi olla! Minua ei voi ostaa, enkä aio perääntyä!! Antaa tulla.”

Aiemmin AIPAC lähetti varainkeruukirjeen tukijoilleen, jossa sanottiin: ”Odottakaa Israel-vastaisia herjauksia Rashida Tlaibilta ja Ilhan Omarilta. Mutta nyt myös Marjorie Taylor Greene on liittynyt heidän joukkoonsa, levittäen samaa iljettävää retoriikkaa ja äänestäen Yhdysvaltojen ja Israelin liittolaisuutta vastaan.”

Torstaina Greene vastasi: ”Olen yksi harvoista kongressin jäsenistä, jotka eivät ota rahaa AIPACilta, joka lahjoittaa huomattavasti enemmän rahaa republikaaneille kuin demokraateille.”

Lobbausryhmä kutsui Greenen kommentteja ”inhottaviksi” ja lisäsi: ”Kutsutaanpa tätä siksi, mitä se on: Marjorie Taylor Greene on Israel-vastaisen ryhmän uusin jäsen. Hän saattaa ajatella, että tämä tuo hänelle kiitosta äärivasemmistolta tai radikaaleilta verkossa – mutta me näemme sen sellaisena kuin se on: amerikkalaisten arvojen pettämisenä ja vaarallisena totuuden vääristelynä.”

Greenen viimeaikaiset kommentit eroavat hänen aiemmista kannoistaan, mutta hän on johtanut merkittävää Make America Great Again (MAGA) -liikkeen konservatiivien ryhmää tuomitsemaan Israelin meneillään olevan sodan Gazassa, kun kuolonuhrien määrä kasvaa.

Kun järkyttäviä kuvia nälkää näkevistä lapsista on näkynyt mediassa viime viikkoina, Greene on noussut yhdeksi äänekkäimmistä hahmoista Yhdysvalloissa tuomitsemaan Israelin toimet Gazassa kansanmurhana.