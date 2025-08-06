Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut nostavansa Intian tuontitavaroihin kohdistuvaa tullia nykyisestä 25 prosentista "hyvin merkittävästi" seuraavan 24 tunnin aikana, viitaten Intian jatkuviin venäläisen öljyn ostoihin.

"Intia ei ole ollut hyvä kauppakumppani, koska he tekevät paljon kauppaa meidän kanssamme, mutta me emme tee kauppaa heidän kanssaan. Sovimme 25 prosentista, mutta luulen, että aion nostaa sitä hyvin merkittävästi seuraavan 24 tunnin aikana, koska he ostavat venäläistä öljyä", Trump sanoi CNBC:n televisiohaastattelussa.

Hän lisäsi, että tarjous "nollatullista" Yhdysvaltain tuotteiden tuonnille Intiaan ei ole riittävä, ja korosti, että Intia "ruokkii sotaa" Ukrainassa.

Trumpin uhkailu Intiaa kohtaan sen venäläisen öljyn ostojen vuoksi alkoi 31. heinäkuuta, kun hän ilmoitti 25 prosentin tullista intialaisille tuotteille sekä määrittelemättömästä sakosta.

Tämä tapahtui päivä sen jälkeen, kun Intia syytti Yhdysvaltoja ja Euroopan unionia "perusteettomasta ja kohtuuttomasta" kritiikistä sen jatkuvia venäläisen öljyn ostoja kohtaan. Intia torjui länsimaiden hallitusten arvostelun.

Intia myös huomautti, että Yhdysvallat jatkaa uraaniheksafluoridin ostamista ydinvoimateollisuudelleen, palladiumin ostamista sähköautoihin sekä erilaisten kemikaalien ja lannoitteiden tuontia Venäjältä.

"Toisin kuin meidän tapauksessamme, tällainen kauppa ei ole edes kansallinen välttämättömyys", Intian ulkoministeriö totesi lausunnossaan.

Intian ulkoministeriön tiedottaja Randhir Jaiswal sanoi maanantaina, että Yhdysvallat rohkaisi Intian tuontia Ukrainan sodan alussa, tavoitteenaan "vahvistaa globaalia energiamarkkinoiden vakautta".