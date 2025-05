Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov keskusteli Pakistanin ulkoministerin kanssa ja tarjosi Venäjän apua Pakistanin ja Intian välisen Kashmir-kiistan ratkaisemiseksi, Venäjän ulkoministeriö kertoi.

”Erityistä huomiota kiinnitettiin New Delhin ja Islamabadin välisten jännitteiden merkittävään kasvuun”, ministeriö totesi sunnuntaina julkaistussa lausunnossa viitaten Lavrovin keskusteluun Pakistanin varapääministeri ja ulkoministeri Ishaq Darin kanssa.

”Korostetimme, että Venäjä on valmis toimimaan poliittisen ratkaisun puolesta tilanteessa, joka on seurausta 22. huhtikuuta tapahtuneesta terrori-iskusta Kashmirin laakson Pahalgamin alueella, mikäli Islamabad ja New Delhi molemmat sitä haluavat”, Venäjän ulkoministeriö totesi Telegramissa julkaistussa lausunnossa.

Lavrovin keskustelu Darin kanssa käytiin kaksi päivää sen jälkeen, kun hän oli puhunut Intian ulkoministerin Subrahmanyam Jaishankarin kanssa ja kehottanut tätä ratkaisemaan naapurimaiden väliset erimielisyydet.

Viime viikolla epäillyt aseistetut hyökkääjät tappoivat ainakin 26 ihmistä Kashmirin laakson Pahalgamin alueella sijaitsevassa vuoristokohteessa.

Sekä Intia että Pakistan vaativat muslimienemmistöistä Kashmiria itselleen, ja alue on ollut useiden sotien, kapinoiden ja diplomaattisten kiistojen keskiössä.

Venäjä on ollut Intian suurin aseiden toimittaja vuosikymmenten ajan, ja New Delhin ja Moskovan väliset suhteet ovat olleet läheiset Neuvostoliiton ajoista lähtien.

Kashmirin kiista

Pahalgamin iskun jälkeen molemmat osapuolet ovat toteuttaneet joukon vastatoimia. Intia keskeytti tärkeän Indus-joen vesien jakosopimuksen Pakistanin kanssa ja sulki ainoan toimivan maarajanylityspaikan. Lisäksi Intia peruutti pakistanilaisille myönnetyt viisumit sunnuntaista alkaen.

Pakistan vastasi peruuttamalla intialaisille myönnetyt viisumit, sulkemalla ilmatilansa intialaisilta lentoyhtiöiltä, keskeyttämällä kaupan naapurinsa kanssa ja jäädyttämällä Simlan sopimuksen Intian kanssa. Vuoden 1972 sopimuksen tavoitteena oli luoda rauhaa ja ratkaista kiistoja kahdenvälisesti, erityisesti Kashmirin kiistaan liittyen.

Intia ja Pakistan ovat taistelleet tästä entisestä ruhtinaskunnasta sitten Britannian vallasta itsenäistyttyään vuodesta 1947 lähtien. Raja on jakanut perheitä sukupolvien ajan.

Kapinalliset Intian hallinnoimalla alueella ovat käyneet sissisotaa vuodesta 1989 lähtien tavoitteenaan itsenäisyys tai yhdistyminen Pakistaniin.

New Delhi on sijoittanut noin 500 000 sotilasta muslimienemmistöiseen Intian hallinnoimaan Kashmiriin.

Viime viikkoina Modin hallitus on tehostanut toimiaan muslimijärjestöjä, kirjallisuutta ja kouluja vastaan, mikä on aiheuttanut levottomuutta alueella.

Samalla Intia on myöntänyt 82 000 kotipaikkatodistusta ei-kashmirilaisille kiistellyllä alueella, mikä on herättänyt huolta tahallisista väestörakenteen muutoksista.

Pahalgamin iskun jälkeen yli 1 500 ihmistä on pidätetty Intian hallinnoimassa Kashmirissa.

Samaan aikaan on raportoitu, että kashmirilaisia muslimeja—pääasiassa opiskelijoita—on joutunut hindujen oikeistolaisten joukkojen hyökkäysten kohteeksi useissa Intian kaupungeissa.