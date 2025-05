Trump uhkaa Gazan palestiinalaisia: 'olette kuolleita', jos panttivankeja ei vapauteta

Trump käskee Hamasin johtoa poistumaan Gazasta niin kauan kuin heillä on siihen mahdollisuus ja sanoo, että jos he eivät noudata vaatimusta, heidän on maksettava "helvetillinen hinta".