Iranin entinen ulkoministeri, joka oli keskeisessä roolissa maan suurvaltojen kanssa solmimassa ydinsopimuksessa vuonna 2015, on tiettävästi jättänyt eroilmoituksensa maanantaina uudistusmielisen presidentti Masoud Pezeshkianin hallituksesta, antaen periksi konservatiivien painostukselle.

Mohammad Javad Zarifin ero kertoo Teheranin nopeasta suunnanmuutoksesta länttä kohtaan tehtyjen aloitteiden jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kiristää maan pakotteita. Zarif on toiminut Pezeshkianin varapresidenttinä ja ollut pitkään konservatiivien kohteena maan teokratian sisällä. Hän on yrittänyt erota jo aiemmin, eikä heti ollut selvää, hyväksyikö Pezeshkian hänen eroilmoituksensa tällä kertaa.

Tämä kehitys tapahtui sen jälkeen, kun Iranin parlamentti sunnuntaina erotti valtiovarainministeri Abdolnasser Hemmatin, joka oli aiemmin pyrkinyt presidentiksi ja ilmaissut valmiutensa keskustella suoraan Yhdysvaltain presidentin kanssa. Vaikka lainsäätäjät keskittyivät arvostelemaan Hemmatia Iranin riaalin valuuttakurssin romahtamisesta, hänen erottamisensa korosti myös Pezeshkianin kohtaamaa uhkaa. Pezeshkian voitti viime vuoden vaalit lupaamalla lähestyä länttä saadakseen pakotteet purettua.

“Pezeshkianilla saattaa olla edessään vielä vaikeampia päiviä”, varoitti uudistusmielinen poliittinen analyytikko Mohammad Ebrahim Ansari Lari.

Zarifin uusi ero

Valtion uutistoimisto IRNA raportoi maanantaina, että Zarif jätti eroilmoituksensa Pezeshkianille myöhään edellisenä iltana, mutta ei ollut selvää, hyväksyikö presidentti sen. Tämä oli toinen kerta, kun Zarif yritti erota Pezeshkianin strategisten asioiden varapresidentin tehtävästä.

Sosiaalisessa mediassa X:ssä Zarif kertoi tavanneensa sunnuntaina maan oikeuslaitoksen johtajan, Gholamhossein Mohseni-Ejein. “Viitaten maan tilanteeseen hän suositteli, että palaisin töihin yliopistolle estääkseni lisäpaineiden muodostumisen hallitukselle”, Zarif kirjoitti. “Hyväksyin välittömästi.”

Zarif ei tarkentanut, mitä Mohseni-Ejei hänelle sanoi, eikä oikeuslaitos julkaissut keskustelusta tiedotetta. Konservatiivit olivat kohdistaneet kritiikkiä Zarifiin Pezeshkianin valinnan jälkeen, viitaten lakiin, joka kieltää julkiset virat henkilöiltä, joiden lapsilla on ulkomaan passit.

Zarifin lapset ovat syntyperäisiä Yhdysvaltain kansalaisia, koska hän asui Yhdysvalloissa työskennellessään Iranin YK-edustustossa New Yorkissa.

Tämä ei aiemmin estänyt Zarifia etenemästä Iranin ulkoministeriössä. Zarif on käyttänyt eroilmoituksia aiemminkin poliittisena vipuvartena, muun muassa viime vuonna kiistassa Pezeshkianin hallituksen kokoonpanosta. Presidentti hylkäsi tuolloin hänen eronsa.

Iranin kanta neuvotteluihin kovenee

Viime kuukausina Iranin tilanne on muuttunut dramaattisesti Trumpin palattua Valkoiseen taloon. Vaikka Iranin 85-vuotias ylin johtaja avasi elokuussa oven neuvotteluille lännen kanssa, ajatollah Ali Khamenei sulki sen jälleen helmikuussa.

Trump, joka on vihjannut olevansa valmis neuvottelemaan Teheranin kanssa, on myös aloittanut uudelleen “maksimaalisen paineen” kampanjan pakotteiden muodossa.

Pezeshkian itse näytti sunnuntaina seuraavan Khamenein uutta linjaa.

“Uskoin, että neuvottelut ovat parempi vaihtoehto, mutta ylin johtaja on sanonut, että emme neuvottele Yhdysvaltojen kanssa, ja etenemme ylimmän johtajamme lausuntojen mukaisesti”, Pezeshkian sanoi.

Yhdysvaltain pakotteet tulevat samaan aikaan, kun Iran on kiihdyttänyt lähes asekelpoisen uraanin tuotantoaan YK:n ydintarkkailuviraston raportin mukaan, jonka Associated Press on nähnyt. Iran väittää ohjelmansa olevan rauhanomainen, mutta Yhdysvaltain tiedustelupalvelut arvioivat, että Teheran on “ryhtynyt toimiin, jotka parantavat sen valmiuksia valmistaa ydinase, jos se niin päättää.” Iranin viranomaiset vihjaavat yhä useammin, että he saattavat tavoitella ydinasetta.

Sekä Israel että Yhdysvallat ovat ilmoittaneet, etteivät ne salli Iranin valmistaa ydinasetta.