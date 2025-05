Palestiinalaiset vastustavat Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kiivasta vaatimusta siitä, että Hamasin tulisi palauttaa israelilaiset vangit ja kuolleiden ruumiit. He muistuttavat, että Israel on jo pitkään pitänyt hallussaan satojen palestiinalaisten ruumiita – joitakin jopa yli puolen vuosisadan ajan.

Trump hyökkäsi sosiaalisessa mediassa Hamasia vastaan kutsuen ryhmän jäseniä "sairaiksi ja kieroutuneiksi" heidän pidättäessään kuolleiden vankien ruumiita. Hänen viestinsä oli selvä: palauttakaa ne tai kohdatkaa tuho.

Mutta hänen sanansa ovat herättäneet närää palestiinalaisten keskuudessa, jotka sanovat Israelin toimineen pahemmin jo vuosia. Israel on pitänyt satoja palestiinalaisten ruumiita joko ruumishuoneilla tai haudannut ne salaisiin hautoihin, joista osa on merkitty vain numeroilla.

Useiden tiedotusvälineiden mukaan Israelilla on hallussaan 665 ruumista, niiden joukossa 59 lapsen ruumiit. Jotkut perheet ovat odottaneet vuosikymmeniä saadakseen rakkaansa takaisin. Heidän surunsa on kuin avoin haava, sillä heiltä on evätty mahdollisuus suorittaa kunniallinen hautaus.

Mustafa Erekat tuntee tämän tuskan hyvin. Hänen poikansa Ahmed ammuttiin ja tapettiin Israelin joukkojen toimesta vuonna 2020. Yli kolme vuotta myöhemmin pojan ruumis on edelleen Israelin hallussa. "Heillä ei ole oikeutta pitää poikaani", Erekat kertoi AP:lle tuolloin. "Minulla on oikeus antaa hänelle kunnialliset hautajaiset."

Israelilaiset viranomaiset sanovat pitävänsä palestiinalaisten ruumiita vipuvoimana – estääkseen hyökkäyksiä ja käyttääkseen niitä valttina tulevissa neuvotteluissa. Vuonna 2020 hallitus laajensi tätä käytäntöä päättäen pitää kaikki väitetyissä hyökkäyksissä kuolleiden palestiinalaisten ruumiit, ei vain Hamasin jäseniin linkittyvät.

Sotilasviranomaiset kommentoivat harvoin tätä käytäntöä, mutta viranomaiset ovat aiemmin puolustaneet sitä välttämättömänä Israelin turvallisuuden kannalta.

Silloisen puolustusministerin Benny Gantzin mukaan ruumiiden hallussapito estää hyökkäyksiä ja auttaa varmistamaan israelilaisten vankien ja ruumiiden palauttamisen.

Palestiinalaiset ja ihmisoikeusjärjestöt kutsuvat tätä kuitenkin kollektiiviseksi rangaistukseksi.

Numeroidut haudat

Omar Shakir Human Rights Watchista sanoo, että Israel on muuttanut "ruumiit neuvotteluvaluutaksi." Jerusalemin oikeusapu- ja ihmisoikeuskeskuksen mukaan ainakin 82 palestiinalaista ruumista on haudattu salaisille sotilashautausmaille, joissa haudat on merkitty vain numeroilla. Perheille ei kerrota tarkalleen, missä heidän rakkaansa ovat. He odottavat, joskus vuosikymmeniä, toivoen sopimusta, joka toisi heidät kotiin.

Monille tuo odotus on venynyt koko elämän mittaiseksi. Joitakin ruumiita on pidetty hallussa 1970-luvulta lähtien. Vanhemmat ovat kuolleet saamatta koskaan lapsiaan haudattua.

Palestiinalaisten jäänteet, joita usein kohdellaan neuvotteluvälineinä, pidetään syrjäisillä, rajoitetuilla alueilla – joskus haudattuina niin sanottuille "numerohautausmaille." Nämä salaiset haudat sijaitsevat syvällä suljetuilla sotilasalueilla, poissa julkisuudesta, ja ne tunnistetaan vain numeroista, ei nimistä.

Yksi tällainen hautausmaa, Banat Yacoubin sillan hautausmaa, sijaitsee voimakkaasti militarisoidulla alueella Palestiinan, Libanonin ja Syyrian rajojen yhtymäkohdassa.

Se sisältää satojen tapettujen palestiinalaisten jäänteet ja heidän viimeinen leposijansa on piilossa turvallisuusvallien takana, kaukana surevien perheiden ulottuvilta.

Ainakin 600 palestiinalaisen ruumiit ovat edelleen Israelin joukkojen hallussa neuvotteluvaltteina pitkäaikaisen, paljon ennen lokakuuta 2023 aloitetun laittoman käytännön mukaisesti.

"Kuolleiden ruumiita ei koskaan pitäisi kohdella taistelukenttänä. Kaikkien konfliktin osapuolten on selkeästi kunnioitettava ja ylläpidettävä sekä elävien että kuolleiden ihmisarvoa, sekä varmistettava, että ruumiit ja jäänteet tunnistetaan asianmukaisesti ja luovutetaan arvokkaasti", sanoo Erika Guevara Rosas, Amnesty Internationalin tutkimuksen, vaikuttamisen, politiikan ja kampanjoiden johtaja.

Abo Sam, People's Worldin Länsirannalta raportoiva toimittaja, kirjoittaa tässä artikkelissa: "Palestiinalaisten oikeuden kieltäminen rakkaittensa suremiseen on jälleen yksi ilmentymä miehityksen aiheuttamasta epäinhimillisyydestä, julmuudesta ja miljoonien kärsimyksestä. Palestiinalaisten ruumiiden ja jäänteiden palauttaminen heidän kotimaahansa, jotta he voivat yhdistyä perheidensä kanssa ja saada kunnialliset hautajaiset, on edelleen tärkeä kysymys, joka ansaitsee huomiota."

Trumpin sanat ovat vain syventäneet palestiinalaisten turhautumista. Kun hän kutsuu Hamasia "sairaaksi ja kieroutuneeksi" ruumiiden hallussapitämisen vuoksi, palestiinalaiset kysyvät: millainen Israel sitten on?