Itäisen Kongon demokraattisen tasavallan humanitaarinen tilanne tulee olemaan ”erittäin dramaattinen” Yhdysvaltojen ulkomaanavun leikkausten vuoksi, hallituksen virkamies sanoi maanantaina.

Viestintäministeri Patrick Muyaya totesi videokonferenssissa amerikkalaisen ajatushautomon Atlantic Councilin Africa Centerin kanssa, että 70 prosenttia itäisen alueen humanitaarisesta avusta rahoitettiin Yhdysvaltain kansainvälisen kehitysviraston (USAID) toimesta. Hän varoitti, että tilanne ”oli jo dramaattinen, mutta se pahenee entisestään, koska meillä ei ole tätä Yhdysvaltain ulkomaanapua.”

”Meidän on varmistettava, että Goma on saavutettavissa humanitaariselle avulle. Tämä on erittäin, erittäin kiireellistä”, Muyaya painotti ja korosti Goman lentokentän avaamisen tärkeyttä.

Hän viittasi myös lasten tilanteeseen, jotka eivät voi ”käydä koulua rauhassa”, sillä 13–18-vuotiaita lapsia ”siepataan järjestelmällisesti.”

Hänen kommenttinsa tulivat sen jälkeen, kun Trumpin hallinto aloitti USAID:n toiminnan lakkauttamisen sekä kotimaassa että kansainvälisesti teknologiayrittäjä Elon Muskin ehdotusten pohjalta. Musk johtaa Trumpin hallinnon Department of Government Efficiency (DOGE) -osastoa.

Tämä päätös on aiheuttanut laajoja häiriöitä maailmanlaajuisissa avustusohjelmissa ja vaikuttanut kansalaisjärjestöihin ja mediaorganisaatioihin, jotka ovat riippuvaisia viraston rahoituksesta.

Yli 8 500 kuollutta

M23-kapinallisryhmä on vahvistanut alueellista hallintaansa Kongossa joulukuusta lähtien ja vallannut äskettäin Goman ja Bukavun maakuntapääkaupungit.

Tammikuusta lähtien Kongossa käydyt taistelut ovat johtaneet yli 8 500 ihmisen kuolemaan ja vähintään 5 700 haavoittumiseen, kertoi Kongon terveysministeri Samuel-Roger Kamba.

Viime viikolla ainakin 16 ihmistä kuoli ja yli 17 loukkaantui räjähdyksessä M23:n järjestämässä mielenosoituksessa Bukavussa ministerin mukaan.

Muyaya kehotti kansainvälistä yhteisöä jatkamaan painostusta ”erityisesti Ruandaa kohtaan, jotta he palaisivat neuvottelupöytään ja voisimme löytää ratkaisun nykyiseen tilanteeseen.”

Kongo syyttää Ruandaa kapinallisryhmän tukemisesta, ja muun muassa Yhdysvallat ja Iso-Britannia ovat ilmoittaneet rankaisutoimista ja pakotteista Ruandaa kohtaan väitetyn tuen vuoksi.