Kiina kieltää autonvalmistajia käyttämästä mainonnassaan termejä "älykäs ajaminen" ja "autonominen ajaminen" viitatessaan ajamisen apujärjestelmiin, ja se aikoo tiukentaa näiden teknologioiden valvontaa.

Teollisuus- ja tietotekniikkaministeriö ilmoitti asiasta keskiviikkona pidetyssä kokouksessa, jossa oli mukana lähes 60 autonvalmistajien edustajaa. Reutersin näkemän ja yhden osallistujan vahvistaman pöytäkirjan mukaan ministeriö antoi ohjeistuksen ajoneuvojen mainontaa koskien.

Tämä päätös seuraa maaliskuussa tapahtunutta kuolemaan johtanutta onnettomuutta, jossa Xiaomin suosittu SU7-sedan oli osallisena. Tapaus herätti laajaa huolta ajoneuvojen turvallisuudesta.

Alustavien tutkimusten mukaan Xiaomin auto syttyi tuleen törmättyään betoniseen tienvarsipylvääseen nopeudella 97 km/h vain sekunteja sen jälkeen, kun kuljettaja oli ottanut hallinnan takaisin kehittyneeltä ajamisen apujärjestelmältä (ADAS).

Ministeriö vahvisti kokouksen lyhyessä lausunnossaan, jossa se selvensi autonvalmistajille helmikuussa julkaistuja uusia vaatimuksia, jotka koskevat älykkäiden ja verkottuneiden ajoneuvojen ajamiseen liittyviä ohjelmistopäivityksiä.

Päivitetyn säännön mukaan autonvalmistajat eivät enää saa testata ja parantaa ADAS-järjestelmiään etäohjelmistopäivityksillä jo toimitettuihin ajoneuvoihin ilman viranomaisten hyväksyntää. Heidän on nyt suoritettava riittävästi testejä järjestelmän luotettavuuden varmistamiseksi ja saatava hyväksyntä ennen päivitysten käyttöönottoa.

Huawei, joka toimittaa ADAS-järjestelmiään ainakin seitsemälle merkille, mukaan lukien Audille Kiinassa, oli yksi kokoukseen osallistuneista yrityksistä pöytäkirjan mukaan.

Sääntelyn tiukentaminen sähköautoissa

Sääntelytoimet tulevat aikana, jolloin autonvalmistajat ovat kiirehtineet lanseeraamaan uusia malleja, joissa on ADAS-järjestelmiä. "Älykäs ajaminen" on ollut keskeinen myyntivaltti, kun valmistajat kilpailevat ankarassa hintasodassa, joka on jatkunut jo kolmatta vuotta maailman suurimmilla automarkkinoilla.

BYD kiristi kilpailua helmikuussa tuomalla markkinoille ainakin 21 edullista mallia, joiden hinnat alkoivat alle 10 000 dollarista ja joissa oli ilmaiset "älykkään ajamisen" ominaisuudet.

Monet sen kilpailijoista, kuten Leapmotor ja Toyota, seurasivat esimerkkiä ja esittelivät edullisia ajoneuvoja, joissa oli vastaavia ominaisuuksia.

Kiinalaiset sääntelyviranomaiset tiukentavat sähköautoteknologioiden valvontaa, sillä ala on kasvanut odotettua nopeammin. Sähkö- ja hybridiautojen myynti muodosti yli puolet kokonaismyynnistä viime vuoden lopulla, mikä oli virstanpylväs, joka saavutettiin ennen poliittisten päättäjien aikataulua.

Sääntelyviranomaiset tiukentavat myös sähköautojen akkujen standardeja pyrkien vähentämään tulipalo- ja räjähdysriskejä.

Analyytikot ja alan lähteet varoittavat, että tiukemmat säännökset lisäävät kustannuksia ja hidastavat teknologian kehitystä ja käyttöönottoa.

Toisaalta tämä voi myös nopeuttaa pitkään odotettua konsolidaatiota Kiinan ylikapasiteetista kärsivällä autoteollisuudella, he lisäävät.