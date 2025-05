Palestiinan Punainen Puolikuu on hylännyt Israelin armeijan tutkimuksen tulokset, jotka syyttivät operatiivisia virheitä 15 Gazan hätäaputyöntekijän kuolemasta. Järjestö tuomitsi raportin ja sanoi sen olevan "täynnä valheita".

"Raportti on täynnä valheita. Se on virheellinen ja sitä on mahdoton hyväksyä, sillä se oikeuttaa tappamisen ja sälyttää vastuuta kenttäkomennon henkilökohtaiseen virheeseen vedoten, vaikka totuus on aivan toinen", sanoi Punaisen Puolikuun tiedottaja Nebal Farsakh uutistoimisto AFP:lle.

Aiemmin Israelin armeija kertoi, että viime kuussa tapahtuneen Gazan hätäaputyöntekijöiden surmien tutkinta paljasti "useita ammatillisia epäonnistumisia". Sen mukaan yksi komentaja erotettaisiin tapauksen vuoksi.

Armeija kuitenkin väitti, ettei löytynyt todisteita "silmittömästä tulituksesta" ja että osa kuolleista oli taistelijoita.

Video osoitti, että uhrit ammuttiin, ja osalla heistä oli kädet sidottuina. Heidät haudattiin noin 200 metrin päähän siitä, missä heidän ajoneuvonsa viimeksi nähtiin.

Aluksi Israelin armeija väitti, että sen joukot avasivat tulen ajoneuvoihin, jotka lähestyivät "epäilyttävällä tavalla" ilman hätäsignaaleja. Myöhemmin se myönsi tappaneensa lääkintähenkilöstön jäsenet.

Armeija kutsui raportteja palestiinalaisten lääkintähenkilöstön tappamisesta "verisyytöksiksi" ja "valheellisiksi syytteiksi" sen sotilaita vastaan.

Armeija väitti suorittaneensa "elintärkeää tehtävää", joka kohdistui Hamasin jäseniin, kun välikohtaus sattui 23. maaliskuuta.

Epätoivoinen selitys

Armeija väitti, että Israelin joukot tulittivat Hamasin ajoneuvoa ja myöhemmin paloautoa ja ambulansseja hyvin lähellä aluetta, jossa sen joukot toimivat.

Se myös väitti, että sen joukot avasivat tulen ajoneuvoja kohti "tämän vaikutelman ja uhantunteen" perusteella, tappaen 15 palestiinalaista ja Hamasin jäsentä.

"Vasta myöhemmin, kun ajoneuvoja lähestyttiin ja niitä alettiin tarkastaa, havaittiin, että kyseessä olivatkin pelastustiimit", raportissa sanottiin.

Armeija myönsi myös avanneensa tulen palestiinalaista YK:n ajoneuvoa kohti samalla alueella.

Armeija väitti, että lääkintähenkilöstön ruumiit siirrettiin israelilaisten kenttäkomentajien toimesta "lisävahinkojen estämiseksi" ja ajoneuvot poistettiin reitiltä "siviilien evakuoinnin valmistelua varten."

Armeija ilmoitti antavansa huomautuksen 14. prikaatin komentajalle ja erottavansa Golani-tiedustelupataljoonan varakomentajan tapauksen vuoksi.