Vuoden 2025 Eurooppa-palkinto on myönnetty Kaakkois-Turkin Gaziantepin kaupungille, ilmoitti Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous (PACE).

Palkinto myönnetään vuosittain kaupungille, joka on ollut aktiivisin eurooppalaisen ihanteen edistämisessä.

Tiistaina julkaistussa lausunnossa PACE kertoi, että Gaziantepillä on 25 ystävyyskaupunkia, joihin kuuluvat muun muassa Saksan Duisburg, Slovenian Celje, Tšekin Ostrava ja Portugalin Braga.

”Se on keskeinen taloudellinen keskus, joka tunnetaan teollisuussektoristaan, erityisesti tekstiileistä ja tehdasvalmistuksesta, ja se on ensimmäinen kaupunki Turkissa, joka on ottanut käyttöön toimintasuunnitelman ilmastonmuutosta vastaan”, lausunnossa todettiin.

PACE korosti myös, että Gaziantep keskittyy kestävyyteen, kaupunkikehitykseen, älykaupunkisovelluksiin, ympäristönsuojeluun ja asukkaidensa hyvinvointiin.

Lausunnossa mainittiin, että kaupunki on aiemmin saanut Euroopan hyvän hallinnon laatumerkin ja että se kuuluu 28 kansainväliseen verkostoon, kuten Eurocities, Energy Cities, UNESCO:n luovien kaupunkien verkosto ja Turkin kuntaliitto.

Eurooppa-palkinto perustettiin vuonna 1955 PACE:n toimesta, ja se on korkein tunnustus, joka myönnetään eurooppalaiselle kaupungille sen toimista eurooppalaisella alueella.

Palkintoon sisältyy pokaali, mitali, diplomi ja apuraha, joka on tarkoitettu nuorten opintomatkaan eurooppalaisiin instituutioihin voittajakaupungista.