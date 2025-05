Floridan yliopistossa tapahtunut joukkoampuminen on vaatinut kahden ihmisen hengen ja haavoittanut kuutta, kertoi maan kaakkoisosassa sijaitsevan Floridan osavaltion poliisi. Epäilty on paikallisen lainvalvontaviranomaisen poika.

"Kaksi uhria on kuollut ja viisi henkilöä on kuljetettu paikalliseen sairaalaan ampumahaavojen vuoksi", kertoi Floridan osavaltion yliopiston (FSU) poliisipäällikkö Jason Trumbower torstaina. Hän lisäsi, että epäilty on myös sairaalassa.

Floridan osavaltion yliopisto sijaitsee Tallahasseessa, joka on osavaltion pääkaupunki. Yliopistossa opiskelee yli 40 000 opiskelijaa.

Tallahassee Memorial Hospitalin tiedottajan mukaan ainakin kuusi ihmistä vietiin sairaalaan ampumisen jälkeen.

Yhdysvaltain presidentti Trump kommentoi tragediaa Valkoisesta talosta, varapresidentti JD Vancen ja korkeiden virkamiesten ympäröimänä: "Se on häpeällistä. Se on kauheaa. Kauheaa, että tällaisia asioita tapahtuu. Palaamme asiaan myöhemmin."

Kun Trumpilta kysyttiin, haluaisiko hän nähdä uutta aselainsäädäntöä tämän traagisen tapahtuman jälkeen, hän sanoi, että hänellä on "velvollisuus suojella" perustuslain toista lisäystä. "Nämä asiat ovat kauheita, mutta ase ei ammu, ihmiset ampuvat."

Floridan kuvernööri Ron DeSantis sanoi: "Rukouksemme ovat FSU:n perheen kanssa, ja osavaltion lainvalvontaviranomaiset reagoivat aktiivisesti."

Yliopisto on perunut kaikki luennot. Myös kaikki suunnitellut urheilutapahtumat on peruttu, kun yhteisö käsittelee väkivallan aiheuttamaa järkytystä ja traumaa.

Ampujan uskottiin olvan FSU:n nykyinen opiskelija, ja hänet vietiin sairaalaan, poliisi kertoi.

Lisäksi kerrottiin, että hän oli Leon Countyn sheriffin apulaisen poika ja hänellä oli pääsy äitinsä aseeseen.

"Se oli selviytymistä"

Videot näyttivät ihmisten juoksevan liikenteen seassa paeten tapahtumapaikalta ampumisen aikaan opiskelijakeskuksen läheisyydessä.

Opiskelijat ja pelästyneet vanhemmat piiloutuivat keilahalliin ja ahtautuivat tavarahissiin opiskelijakeskuksessa kuultuaan laukauksia rakennuksen ulkopuolella.

Ambulanssit, paloautot ja useiden lainvalvontaviranomaisten partioajoneuvot kiirehtivät kampukselle Floridan pääkaupungin länsipuolella sen jälkeen, kun yliopisto antoi aktiivisen ampujan hälytyksen torstaina keskipäivällä. Poliisi reagoi opiskelijakeskuksen läheisyydessä.

Ryan Cedergren, 21-vuotias viestinnän opiskelija, kertoi, että hän ja noin 30 muuta piiloutuivat keilahalliin keskuksen alakerrassa nähtyään opiskelijoiden juoksevan läheisestä baarista.

"Siinä hetkessä kyse oli selviytymisestä", hän sanoi.

Noin 15 minuutin kuluttua yliopiston poliisi saattoi opiskelijat ulos rakennuksesta, ja hän näki henkilön saamassa ensiapua nurmikolla, hän kertoi.

Chris Pento kertoi WCTV:lle Tallahasseessa, että hän ja hänen kaksosensa olivat syömässä lounasta opiskelijakeskuksessa kampuskierroksen aikana, kun he kuulivat laukauksia.

"Se oli epätodellista. Ja ihmiset alkoivat vain juosta", hän kertoi TV-kanavalle.

He ahtautuivat huoltohissiin törmättyään lukittuihin oviin käytävän päässä. "Se oli luultavasti pelottavin hetki, koska emme tienneet. Voisiko tilanne pahentua?" hän sanoi. "Ovet avautuivat, ja kaksi poliisia oli siellä aseet esillä."

Floridan osavaltion yliopiston hälytysjärjestelmä ilmoitti noin kolme tuntia ampumisen jälkeen, että lainvalvontaviranomaiset olivat "neutraloineet uhan." Viranomaiset pyysivät opiskelijoita ja henkilökuntaa välttämään opiskelijakeskusta ja muita alueita, joita pidettiin yhä aktiivisena rikospaikkana.

Kymmeniä partioajoneuvoja, mukaan lukien rikostekninen pakettiauto, oli pysäköity opiskelijakeskuksen ulkopuolelle. Poliisit eristivät alueen rikospaikkateipillä.

Opiskelijat ja henkilökunta, jotka jättivät puhelimia, avaimia ja muita tavaroita alueelle evakuoinnin aikana, odottivat varjossa ja rukoilivat uhrien puolesta.

Yliopiston tietojen mukaan noin 44 000 opiskelijaa on kirjoilla yliopistossa.

Vuonna 2014 pääkirjasto oli ampumisen tapahtumapaikkana. Ampumisessa haavoittui tällöin kolme ihmistä. Poliisit ampuivat ja tappoivat ampujan, 31-vuotiaan Myron Mayn.

Yliopisto on perunut kaikki luennot ja tapahtumat torstailta. Se on myös perunut kotikentän urheilutapahtumat sunnuntaihin asti.