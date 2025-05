Ensimmäiset tutkijat, jotka pakenivat Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin määräämiä rahoitusleikkauksia, aloittavat työnsä ranskalaisessa yliopistossa kesäkuussa, viranomaiset kertoivat.

Aix Marseille -yliopisto ilmoitti torstaina, että sen "Safe Place for Science" -ohjelma sai valtavan määrän hakemuksia sen jälkeen, kun maaliskuussa ilmoitettiin, että yliopisto avaa ovensa Yhdysvaltojen tutkijoille, joita rahoitusleikkaukset uhkaavat.

Yliopiston mukaan 298 hakemuksesta 242 täytti ehdot ja niitä käsitellään parhaillaan noin 20 avoimen paikan täyttämiseksi. Hakijoista 135 oli Yhdysvaltain kansalaisia ja 45 kaksoiskansalaisia.

Yliopiston rehtori Eric Berton ilmaisi toiveensa luoda uusi "tutkijapakolaisen" asema ja toivotti lisää yhdysvaltalaisia tutkijoita tervetulleiksi Ranskaan ja Eurooppaan.

Entinen presidentti Francois Hollande, joka toimii nyt kansanedustajana, esitteli maanantaina Ranskan parlamentissa lakiehdotuksen tällaisen aseman perustamiseksi.

Aix Marseille -yliopisto on aiemmin ottanut vastaan 25 tutkijaa Ukrainasta, Jemenistä, Afganistanista ja miehitetystä Palestiinasta toisen ohjelman kautta, joka on suunnattu uhattuna oleville tutkijoille.

Yliopisto on varannut budjetin, jonka avulla jokainen tutkija saa 600 000–800 000 euroa kolmen vuoden aikana jatkaakseen tutkimustyötään.

Hakijat edustivat monia yhdysvaltalaisia instituutioita, kuten Johns Hopkinsia, NASA:a, Yalea, Stanfordia, Columbiaa ja Pennsylvanian yliopistoa.

Miljardileikkaukset

Valintapaneeli kokoontuu ensi keskiviikkona, minkä jälkeen järjestetään etähaastatteluja ennen ensimmäisten tutkijoiden saapumista kesäkuun alussa.

Mediaraporttien mukaan osa yhdysvaltalaisista tutkijoista ja tiedemiehistä on muuttamassa Eurooppaan, koska Yhdysvaltojen tutkimusympäristössä on tapahtunut suuria häiriöitä, jotka johtuvat pääasiassa Trumpin hallinnon politiikkamuutoksista.

Hallinto on leikannut liittovaltion tutkimusbudjetteja miljardeilla dollareilla, mikä on vaikuttanut merkittävästi esimerkiksi National Institutes of Healthiin (NIH), NASA:an ja National Oceanic and Atmospheric Administrationiin.

Esimerkiksi NIH on peruuttanut lukuisia apurahoja, jotka eivät enää vastaa viraston muuttuvia painopisteitä, kun taas USAID:n rahoituksen leikkaukset ovat jättäneet tärkeitä tutkimusprojekteja ilman tukea.

Nature-lehden tekemän kyselyn mukaan monet yhdysvaltalaiset tutkijat harkitsevat lähtöä, ja erityisesti jatko-opiskelijat (79 prosenttia) ja tohtoriopiskelijat (75 prosenttia) ovat kärsineet rahoituksen epävarmuudesta.