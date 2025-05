Israelin tuhoisat hyökkäykset Gazan palestiinalaisia kohtaan ovat johtaneet yli 1 400 terveydenhuollon työntekijän kuolemaan, Gazan terveysministeriö ilmoitti.

Ministeriö julkaisi tiistaina Telegramissa lausunnon, jossa todettiin: "Yli 1 400 terveydenhuollon työntekijää on menehtynyt, ja noin 360 muuta terveydenhuollon työntekijää on edelleen Israelin pidättämänä."

Israelin sota Gazassa on tappanut lokakuusta 2023 lähtien yli 62 000 palestiinalaista, joista suurin osa on naisia ja lapsia. Lisäksi yli 115 000 ihmistä on haavoittunut, ja lähes koko 2,3 miljoonan asukkaan väestö on joutunut jättämään kotinsa.

Lääkärit ja pelastustyöntekijät ovat joutuneet kohtaamaan valtavia haasteita Israelin hyökkäyksen aikana. Sairaaloilla on erityinen suoja kansainvälisen oikeuden mukaan, mutta Israel on saartanut ja pommittanut niitä, joitakin useaan kertaan.

Gazassa työskentelevät lääkärit ovat kokeneet suuria vaikeuksia Israelin iskujen keskellä. Satoja on kuollut, ja monia haavoittunut, pidätetty tai kadonnut.

Israel on kohdistanut iskuja sairaaloihin, ambulansseihin ja terveydenhuollon työntekijöihin. Satoja hyökkäyksiä on raporttien mukaan kohdistettu terveydenhuollon tiloihin, mikä on vakavasti häirinnyt palveluiden toimintaa.

Gazan terveydenhuoltojärjestelmä on romahtamisen partaalla. Tammikuussa WHO raportoi, että 36:sta sairaalasta vain 16 oli enää osittain toiminnassa. Ne olivat ylikuormitettuja loukkaantuneista, ja niiltä puuttui vuoteita, tarvikkeita ja polttoainetta.

Leikkauksia puhelimen valossa

Terveydenhuollon työntekijät kohtaavat jatkuvia uhkia Israelin armeijalta ja tarkka-ampujilta. Joidenkin mukaan heidän työasunsa ovat kuin "maalitauluja".

Esimerkiksi sairaalan johtaja, tohtori Hussam Abu Safiya, pidätettiin ja häntä kidutettiin Israelin joukkojen toimesta. Toiset, kuten Izedine Lulu, menettivät perheenjäseniään mutta jatkoivat potilaiden hoitamista Israelin piiritysten keskellä.

Israelin joukot tappoivat äskettäin 15 pelastustyöntekijää, mukaan lukien kahdeksan lääkäriä, Etelä-Gazassa ja hautasivat heidät joukkohautaan. Sotilaat ampuivat heitä yli 100 kertaa, joissakin tapauksissa vain 12 metrin etäisyydeltä. Lisäksi Israelin joukot sieppasivat palestiinalaisen ensihoitajan, Assad al-Nassasran, verilöylyn jälkeen.

Välttämättömien tarvikkeiden, kuten anestesian, antibioottien ja puhtaan veden, puute on johtanut epätoivoisiin ratkaisuihin: kipulääkkeiden annostelun rajoittamiseen, leikkauksiin ilman sähköä ja raajojen amputointiin ilman nukutusta.

Pakkosiirrot koskevat suurinta osaa Gazan asukkaista, mukaan lukien terveydenhuollon työntekijöitä. He asuvat usein teltoissa ja kohtaavat vaikeuksia päästä sairaaloihin tarkastuspisteiden ja Israelin väkivallan vuoksi.

Mielenterveys on koetuksella, ja monet kokevat ahdistusta ja moraalista kuormitusta massiivisten uhrimäärien ja kollegoiden menettämisen vuoksi.

Tammikuun 2025 tulitauon rikkomisen jälkeen Israelin viimeaikaiset iskut, kuten Al-Ahli-sairaalaan kohdistuneet hyökkäykset, kertovat jatkuvista riskeistä.

Koko kansanmurhan ajan palestiinalaiset lääkärit ovat osoittaneet sitkeyttä ja keksineet luovia ratkaisuja, kuten käyttäneet puhelintena valoa leikkauksissa. Tuhojen mittakaava kuitenkin vaikeuttaa heidän työtään entisestään.

Ulkomaiset vapaaehtoiset, mukaan lukien yhdysvaltalaiset lääkärit, ovat raportoineet aliravitsemuksen ja infektioiden olevan yleisiä potilaiden keskuudessa, ja sairaalat pystyvät hädin tuskin toimimaan.

Gazassa työskentelevät yhdysvaltalaiset lääkärit ovat vaatineet Yhdysvaltoja asettamaan asevientikiellon Israelille.

Kansainvälinen rikostuomioistuin antoi viime marraskuussa pidätysmääräykset Israelin pääministeri Benjamin Netanjahusta ja hänen entisestä puolustusministeristään Yoav Gallantista sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan Gazassa.

Israelia vastaan on myös vireillä kansanmurhasyyte Kansainvälisessä tuomioistuimessa sen Gazassa käymän sodan vuoksi.

Israelin armeija aloitti maaliskuun 18. päivänä uuden tappavan hyökkäyksen Gazaan, rikkoen tulitaukoa ja vankienvaihtosopimusta, joka oli astunut voimaan tammikuussa.