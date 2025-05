Ankara neutraloi lähes kaksi tusinaa YPG/PKK-terroristia Pohjois-Syyriassa viikonlopun aikana, mikä on viimeisin isku tämän vuoden operaatioiden sarjassa. Toimet, joiden tavoitteena on terroristikohteiden purkaminen, korostavat Turkin vaatimusta YPG:n hajottamisesta ja aseistariisunnasta sekä kaikkien PKK-terroristien poistumisesta Syyrian alueelta.

Turkin välittömien turvallisuushuolien lisäksi YPG/PKK:n toiminnan jatkuminen muodostaa laajemman alueellisen uhan, joka horjuttaa Syyrian vakautta, heikentää Irakin suvereniteettia ja vaikeuttaa Yhdysvaltojen terrorisminvastaisia strategioita. Näin ollen yhtenäisen alueellisen strategian tarve YPG/PKK-terrorismia vastaan on ilmeinen.

Syyrian jälleenrakentaminen oikealla tavalla

Aseelliset ryhmät, jotka toimivat Syyrian armeijan ulkopuolella, haastavat suoraan Damaskoksen suvereniteetin. Näiden ryhmien vakiintunut läsnäolo vaikeuttaa Syyrian meneillään olevia sotilaallisen integraation ponnisteluja, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä kansalliselle vakaudelle konfliktin jälkeisessä tilanteessa.

Syyrian siirtymäkauden hallituksen presidentti Ahmed al-Sharaa on jo tehnyt selväksi, että aseet eivät saa päätyä minkään muun tahon kuin valtion käsiin, mikä tekee PKK/YPG:n aseistariisunnasta paitsi toivottavaa myös välttämätöntä.

Viimeaikaiset tapahtumat osoittavat, että PKK/YPG-terroristit kieltäytyvät vähentämästä väkivaltaisia yhteenottoja Pohjois-Syyriassa. Esimerkiksi heidän jatkuva läsnäolonsa on osunut yksiin lukuisten pommi-iskujen kanssa Syyrian Manbijin alueella, mikä on lisännyt uhrilukuja kuukausien ajan. Tämä on haastanut al-Sharaan pyrkimyksiä hillitä väkivaltaa ja vahvistaa valtion auktoriteettia.

Omer Ozdemir, Ibn Haldun -yliopiston apulaisprofessori, kertoi TRT Worldille: ”Damaskokselle, joka haluaa jälleenrakentaa armeijan osana valtion jälleenrakennusprosessia, armeijasta riippumattoman sotilasryhmän olemassaolo on tekijä, joka heikentää suvereniteettia.”

Nykytilanteessa jotkin suvereniteettiin kohdistuvat riskit ovat jo ilmeisiä. Yhdysvaltojen tukemat Syyrian demokraattiset joukot (SDF), joihin kuuluu PKK:n Syyrian siipi, pahentavat tätä haastetta vastustamalla integraatiota ja tavoittelemalla puoliksi itsenäistä sotilaallista asemaa.

Tämä on ristiriidassa Syyrian vision kanssa yhtenäisestä kansallisesta armeijasta, joka edustaa kaikkia syyrialaisia. Positiivisena merkkinä yli 70 Syyrian aseellista ryhmää näyttää olevan valmis osallistumaan uuteen hallintoon. Kuitenkin ulkomaisten terroristitaistelijoiden läsnäolo PKK/YPG:n riveissä pysyy merkittävänä esteenä sotilaalliselle yhtenäisyydelle ja voi vaarantaa Syyrian pitkän aikavälin vakauden.

Al-Sharaan tuottelias vierailu Turkkiin tällä viikolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa terrorisminvastaista yhteistyötä yhteisten mekanismien ja reaaliaikaisen tiedustelutiedon jakamisen kautta Irakin kanssa, vihjasi Ozdemir.

Tämä voisi olla arvokas lisä Damaskoksen ja YPG:n välisiin neuvotteluihin aseistariisunnasta. Optimismi neuvotteluprosessin suhteen on kuitenkin rajallista, ja jos Damaskos ja Yhdysvaltojen tukemat terroristit eivät pääse sopimukseen, yhteinen tiedustelutiedon jakaminen voisi tarjota vaihtoehtoisen terrorisminvastaisen polun.

Todellisuus on rohkaiseva: Ankara onnistui neutraloimaan korkea-arvoisen PKK/YPG-terroristin Mahmut Agcan äskettäisessä tiedusteluun perustuvassa operaatiossa Pohjois-Syyriassa, mikä osoittaa, että sillä on kykyjä ja resursseja auttaa Syyriaa merkittävästi PKK/YPG:n vastaisissa terrorisminvastaisissa toimissa.

Washingtonin panokset

Yhdysvalloille SDF:n tukemisen uudelleenarviointi vastaa sekä strategisia etuja että alueellista vakautta.

Ensinnäkin se mahdollistaisi Washingtonin irtautumisen harhasta, että SDF on avain Daeshin uudelleen nousun estämisessä. YPG/PKK:n toiminta Assadin jälkeisessä Syyriassa on osoitus tästä: ryhmä pyrki luomaan terroristikäytävän Turkin rajaseuduille ja ei ole tehnyt paljon muuta kuin vartioinut Daeshin vankeja vankiloissa.

Sen sijaan konkreettinen yhteistyö Daeshia vastaan on sisältänyt suoraa tiedustelutiedon jakamista Washingtonin ja Damaskoksen välillä. Tämä tuli ilmi viime kuussa, kun Yhdysvaltojen varhaiset tiedusteluvaroitukset auttoivat viranomaisia estämään iskun Syyrian pääkaupungissa.

Turkki, Irak, Syyria ja Jordania ovat myös käyneet alustavia keskusteluja Daeshin torjumisesta, mikä tarjoaa Washingtonille uusia mahdollisuuksia osallistua ilman YPG/PKK-yhteyksien aiheuttamia komplikaatioita.

”Poistamalla YPG/PKK:n yhtälöstä, Yhdysvallat voi valita yhteistyön pitkäaikaisen, vahvemman NATO-liittolaisensa Turkin kanssa Daeshin vastaisessa sodassa”, sanoi Serhat Suha Cubukcuoglu, TRENDS Research and Advisoryn Turkey Program -ohjelman johtaja. ”Tämä olisi valtava askel kohti hyvän tahdon ja luottamuksen rakentamista Ankaran ja Washingtonin välillä.”

Irakin intressit

Bagdadille PKK:n elementtien poistaminen ei ole pelkkä alueellisen solidaarisuuden ele; se on kansallisen turvallisuuden välttämättömyys.

PKK:n Sinjarin miehitys heikentää Irakin suvereniteettia ja uhkaa strategisten hankkeiden, kuten Turkin kanssa toteutettavan Kehitystien aloitteen onnistumista. PKK:n vuosikymmeniä jatkuneet terrori-iskut Turkkia vastaan ja sen piilopaikat Irakin maaperällä heikentävät käytännössä luottamusta terrorisminvastaisessa yhteistyössä. Bagdad on osoittanut tervetullutta tahtoa kieltämällä PKK:n. Mutta jotta Turkin ja Irakin yhteiset taistelukyvyt saataisiin avoimesti käyttöön, sen nimeäminen terroristijärjestöksi on ratkaisevan tärkeää.

”Yhteistyö Turkin kanssa PKK-kysymyksessä on suureksi hyödyksi Irakille”, sanoi Cagatay Balci, Ankarassa sijaitsevan Iranin tutkimuskeskuksen (IRAM) tutkija, TRT Worldille. Hän korosti Turkin kykyä ”sotilaallisesti kukistaa PKK” keskeisenä voimavarana tässä pyrkimyksessä.

PKK-uhan käsittely mahdollistaa myös Irakin kohtaamaan laajemman terroriverkoston, jota Kurdistanin yhteisöjen liitto (KCK) ylläpitää ja joka on historiallisesti mahdollistanut PKK:n toiminnan Irakin alueelta. Mohammed Shia Al Sudanin hallituksella on kriittinen tilaisuus korjata menneitä laiminlyöntejä ja vahvistaa alueellista turvallisuusarkkitehtuuria.

Lopulta on selvää, että Turkin oikeutetut turvallisuushuolenaiheet YPG/PKK-terrorismista ovat linjassa Washingtonin, Damaskoksen ja Bagdadin strategisten etujen kanssa. Kattavan alueellisen strategian tulisi asettaa etusijalle parannettu tiedustelutiedon jakaminen ja yhtenäiset terrorisminvastaiset operaatiot, jotka kitkevät PKK:n laajennukset ilman poikkeuksia.

Alueellinen vakaus riippuu yhtenäisistä toimista, jotka pysyvät horjumattomina terrorismin muuttuvassa maisemassa.