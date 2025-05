Viime kuukausi oli historian kuumin tammikuu, Euroopan ilmastoseurantakeskus Copernicus ilmoitti torstaina, huolimatta odotuksista, että viileämmät La Niña -olosuhteet voisivat hillitä ennätyksiä rikkoneiden globaalien lämpötilojen sarjaa.

Copernicus Climate Change Service kertoi, että tammikuu oli 1,75 astetta lämpimämpi kuin esiteollisella ajalla, jatkaen vuosien 2023 ja 2024 aikana alkanutta ennätyksellisten lämpötilojen sarjaa, kun ihmisen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt nostavat maapallon lämpötilaa.

Ilmastotieteilijät odottivat, että tämä poikkeuksellinen jakso laantuisi sen jälkeen, kun lämmittävä El Niño -ilmiö saavutti huippunsa tammikuussa 2024 ja olosuhteet siirtyisivät vähitellen viilentävään La Niña -vaiheeseen.

Lämpötilat ovat kuitenkin pysyneet ennätyksellisillä tai lähes ennätyksellisillä tasoilla siitä lähtien, mikä on herättänyt keskustelua tutkijoiden keskuudessa siitä, mitkä muut tekijät saattavat nostaa lämpötiloja odotettua korkeammalle.

"Tämä tekee tilanteesta hieman yllättävän... emme näe sitä viilentävää vaikutusta tai edes väliaikaista jarrua globaalissa lämpötilassa, jota odotimme", sanoi Julien Nicolas, Copernicuksen ilmastotutkija AFP:lle.

La Niñan odotetaan olevan heikko, ja Copernicus totesi, että osissa päiväntasaajan Tyynenmeren aluetta vallitsevat lämpötilat viittaavat "hidastumiseen tai pysähtymiseen" viilentävän ilmiön etenemisessä.

Nicolas arvioi, että La Niña saattaa hävitä kokonaan maaliskuuhun mennessä.

Merien lämpö

Viime kuussa Copernicus ilmoitti, että globaalit lämpötilat ylittivät vuosina 2023 ja 2024 ensimmäistä kertaa 1,5 asteen rajan.

Tämä ei tarkoita pysyvää 1,5 asteen lämpenemisrajan ylitystä, joka on asetettu Pariisin ilmastosopimuksessa, mutta se on selvä merkki siitä, että raja on koetuksella.

Tutkijat varoittavat, että jokainen ylimääräinen lämpöaste yli 1,5 asteen lisää äärimmäisten sääilmiöiden, kuten helleaaltojen, rankkasateiden ja kuivuuksien voimakkuutta ja esiintymistiheyttä.

Copernicus kertoi, että arktinen merijää saavutti tammikuussa kuukausittaisen ennätysalhaisen tason, lähes samalla tasolla vuoden 2018 kanssa. Yhdysvaltojen analyysi tällä viikolla sijoitti sen toiseksi alimmaksi kyseisessä tietokannassa.

Kaiken kaikkiaan vuosi 2025 ei todennäköisesti seuraa vuosia 2023 ja 2024 historian kirjoihin: tutkijat ennustavat sen olevan kolmanneksi kuumin vuosi tähän mennessä.

Copernicus kertoi seuraavansa tarkasti merien lämpötiloja vuoden 2025 aikana saadakseen vihjeitä siitä, miten ilmasto saattaa käyttäytyä.

Meret ovat keskeinen ilmaston säätelijä ja hiilinielu, ja viileämmät vedet voivat imeä enemmän lämpöä ilmakehästä, mikä auttaa alentamaan ilman lämpötiloja.

Ne myös varastoivat 90 prosenttia ylimääräisestä lämmöstä, jonka ihmiskunnan kasvihuonekaasupäästöt ovat vanginneet.

"Tämä lämpö nousee väistämättä ajoittain pintaan", Nicolas sanoi.

"Luulen, että tämä on myös yksi kysymyksistä — onko tämä sitä, mitä on tapahtunut viime vuosien aikana?"

Meren pintalämpötilat ovat olleet poikkeuksellisen lämpimiä vuosina 2023 ja 2024, ja Copernicus kertoi, että tammikuun lukemat olivat toiseksi korkeimmat koskaan.

"Se on hieman hämmentävää — miksi ne pysyvät niin lämpiminä", Nicolas sanoi.