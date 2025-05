Intia on hyökännyt Pakistaniin kuudessa eri paikassa, surmaten kahdeksan ihmistä ja haavoittaen 35, Pakistanin viranomaiset kertoivat. Lisäksi Pakistanin ilmavoimat ampuivat alas viisi intialaista hävittäjää ja useita lennokkeja vastauksena tähän "pelkurimaiseen ja häpeälliseen" hyökkäykseen.

Intian armeija "käytti erilaisia aseita ja kohdisti hyökkäyksensä kuuteen paikkaan, mikä aiheutti 24 osumaa", kertoi kenraaliluutnantti Ahmed Sharif Chaudhry keskiviikkoaamun tiedotustilaisuudessa Rawalpindissä.

Kohteet, mukaan lukien moskeija, sijaitsivat Pakistanin alueella sekä Pakistanin hallinnoimassa Kashmirissa, hän lisäsi.

Pakistanin Punjabin maakunnassa julistettiin hätätila Intian ohjusiskujen jälkeen. Yksi ohjuksista osui moskeijaan Bahawalpurin kaupungissa, missä yksi lapsi kuoli ja nainen sekä mies haavoittuivat, kertoi pakistanilainen viranomainen.

Pakistanin armeija ja pääministeri Shehbaz Sharif ilmoittivat, että Islamabadin vastatoimet Intian ohjusiskuihin ovat käynnissä. He lisäsivät, että Islamabadilla on "täysi oikeus vastata tähän New Delhin sotatoimeen".

Hetkiä ohjusiskujen jälkeen Pakistanin ilmavoimat ampuivat alas viisi intialaista hävittäjää ja yhden lennokin, kertoi Pakistanin puolustusministeri.

Intia ilmoitti aloittaneensa "Operaatio Sindoorin", jossa iskettiin yhdeksään kohteeseen Pakistanissa ja Pakistanin hallinnoimassa Kashmirissa.

Intian mukaan yhtään Pakistanin sotilaskohdetta ei ollut hyökkäysten kohteena. "Toimintamme ovat olleet tarkkaan harkittuja, mitoitettuja ja eskaloitumista välttäviä. Intia on osoittanut huomattavaa pidättyvyyttä kohteiden ja toimintatapojen valinnassa", New Delhi totesi.

Intian armeija kertoi, että kolme siviiliä kuoli Pakistanin "tulituksessa rajan yli" Intian hallinnoimassa Kashmirissa. Islamabad ei vastannut Intian väitteisiin.

Samaan aikaan Pakistanin hallinnoiman Kashmirin pääkaupungissa Muzaffarabadissa asukas Abdul Sammad kertoi kuulleensa useita räjähdyksiä, ja joidenkin ihmisten haavoittuneen hyökkäyksessä.

Muzaffarabadin asukkaat nähtiin juoksevan paniikissa, ja viranomaiset katkaisivat sähköt välittömästi.

Pakistanin hallinnoiman Kashmirin sisäministeri Waqar Noor kertoi, että ainakin yksi lapsi kuoli Intian hyökkäyksessä. Hänen mukaansa useita ohjuksia osui kahteen paikkaan, ja siviiliväestö oli hyökkäysten kohteena.

Noor kertoi, että alueen sairaaloissa julistettiin hätätila.

Trump ja YK reagoivat

Pakistanin ulkoministeriö totesi Intian hyökkäysten olevan "provosoimaton ja räikeä sodanjulistus", lisäten, että Intia rikkoi Pakistanin suvereniteettia käyttämällä rynnäkköaseita.

Pakistanin puolustusministeri Khawaja Asif sanoi, että Intia laukaisi ohjuksia omasta ilmatilastaan, ja New Delhin väite "terroristileirien ottamisesta kohteeksi on valheellinen".

Reagoidessaan Intian aggressioon Pakistania kohtaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi: "Se on häpeällistä. Kuulimme siitä juuri astuessamme ovaalitoimistoon. Juuri kuulimme siitä."

"Luulen, että ihmiset tiesivät jotain olevan tulossa menneisyyden perusteella. He ovat taistelleet pitkään. He ovat taistelleet vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja, jos ajattelee asiaa. Toivon, että se päättyy hyvin nopeasti."

YK:n pääsihteeri António Guterres ilmaisi olevansa "erittäin huolissaan" tilanteesta.

"Pääsihteeri on erittäin huolissaan Intian sotilasoperaatioista valvontalinjan ja kansainvälisen rajan yli. Hän kehottaa molempia maita osoittamaan äärimmäistä sotilaallista pidättyväisyyttä. Maailma ei voi sallia sotilaallista yhteenottoa Intian ja Pakistanin välillä", sanoi Guterresin tiedottaja Stephane Dujarric.

Ennen Intian hyökkäyksiä Yhdysvallat kehotti Intiaa ja Pakistania rauhoittamaan tilannetta sen jälkeen, kun Intian pääministeri Narendra Modi varoitti veden virtauksen pysäyttämisestä rajojen yli.

"Jatkamme Intian ja Pakistanin kehottamista vastuulliseen ratkaisuun, joka ylläpitää pitkäaikaista rauhaa ja alueellista vakautta Etelä-Aasiassa", sanoi Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Tammy Bruce toimittajille.