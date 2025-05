Beyoncé voitti sunnuntaina musiikkimaailman Grammy-palkintojen pääpalkinnon, Vuoden albumin, ensimmäistä kertaa urallaan country-levyllään "Cowboy Carter."

Supertähti päihitti Taylor Swiftin, Billie Eilishin ja muut artistit. Tämä palkinto oli aiemmin jäänyt häneltä saavuttamatta, vaikka Beyonce on kerännyt enemmän Grammy-palkintoja elämänsä aikana kuin kukaan muu artisti.

"Tämä on suuri kunnia ja tunnen oloni todella tyytyväiseksi. Tähän on mennyt monta, monta vuotta", Beyoncé sanoi lavalla sunnuntaina.

Räppäri Kendrick Lamar voitti Vuoden levytyksen ja Vuoden kappaleen palkinnot kappaleellaan "Not Like Us," joka on dissauskappale hänen kiistastaan kanadalaisen räppärin ja laulajan Draken kanssa.

"Pink Pony Club" -laulaja Chappell Roan nimettiin parhaaksi uudeksi artistiksi, ja hän käytti puheenvuoronsa lavalla kehottaakseen levy-yhtiöitä maksamaan muusikoille elämiseen riittävää palkkaa ja tarjoamaan terveydenhuoltoetuja. Hän muisteli aikaa, jolloin hän tunsi itsensä "epäinhimillistetyksi" ilman sairausvakuutusta.

"Levy-yhtiöt - me olemme teidän puolellanne, mutta oletteko te meidän?" hän sanoi.

Tämän vuoden Grammy-gaala uudistettiin osittain palkintojenjakotilaisuudeksi ja osittain varainkeruuksi maastopalojen uhreille. Palot saatiin hallintaan perjantaina, mutta ne vaativat 29 ihmisen hengen ja ajoivat tuhansia, mukaan lukien monia muusikoita, kodeistaan.

CBS-kanavan suorana lähettämä show alkoi tähtien esityksellä kappaleesta "I Love LA," jossa esiintyivät Altadenasta kotoisin oleva yhtye Dawes yhdessä John Legendin, Brad Paisleyn, St. Vincentin ja Brittany Howardin kanssa.

"Tänä iltana päätimme, että emme juhli vain suosikkimusiikkiamme. Juhlimme myös kaupunkia, joka on antanut meille niin paljon tuota musiikkia", sanoi juontaja Trevor Noah, joka ohjasi katsojia lahjoitusvaihtoehtojen pariin koko show'n ajan.

Grammy-voittajat valitsee 13 000 laulajan, lauluntekijän, tuottajan, ääniteknikon ja muun musiikkialan ammattilaisen muodostama Recording Academy.

Muut voittajat

Räppäri Kendrick Lamar voitti kaikissa viidessä kategoriassa, joissa hänet oli ehdolla.

Vuoden albumi: "Cowboy Carter" - Beyoncé

Vuoden levy: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Vuoden kappale: "Not Like Us" - Kendrick Lamar, lauluntekijä (Kendrick Lamar)

Paras uusi artisti: Chappell Roan

Paras pop-sooloesitys: "Espresso" - Sabrina Carpenter

Paras pop-duo/yhtyesuoritus: "Die with a Smile" - Bruno Mars ja Lady Gaga

Paras pop-vokaalialbumi: "Short n' Sweet" - Sabrina Carpenter

Paras rap-albumi: "Alligator Bites Never Heal" - Doechii

Paras rap-kappale: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Paras rap-esitys: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Paras musiikkivideo: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Paras tanssi/elektroninen albumi: "Brat" - Charli XCX

Paras rock-albumi: "Hackney Diamonds" - The Rolling Stones

Paras rock-esitys: "Now and Then" - The Beatles

Paras country-albumi: "Cowboy Carter" - Beyoncé

Paras country-sooloesitys: "It Takes a Woman" - Chris Stapleton

Paras country-duo/yhtyesuoritus: "II Most Wanted" - Beyoncé ft. Miley Cyrus

Paras afrikkalainen musiikkiesitys: "Love Me JeJe" - Tems